Знаменитый праздник весны в Байсэ впервые транслируется на Центральном телевидении Китая

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Baise Culture, Radio, Television and Tourism Bureau

09 февр, 2021, 13:26 GMT

БАЙСЭ (Китай), 9 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Согласно информации, полученной от Управления по делам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта города Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района, недавно в городе прошли съемки специальной программы Центрального телевидения Китая (CCTV) под названием "Our Chinese Dream: 2021 Nationwide Celebration of Spring Festival" («Наша китайская мечта: общенациональные торжества в честь Праздника весны-2021»). Премьера шоу состоится на канале CCTV-3 в 19:30 10 февраля и на канале CCTV-1 в 12:30 11 февраля (в канун китайского Нового года), после чего на обоих каналах будет вестись непрерывная трансляция в лучшее эфирное время на всем протяжении Праздника весны.

Recording scene by Haokun Lake in Lingyun County, Baise
Recording scene in Baini Village of Leye County, Baise
Recording scene by Haokun Lake in Lingyun County, Baise Recording scene in Baini Village of Leye County, Baise

Особое внимание в программе уделено озеру Хаокунь в уезде Линъюнь городского округа Байсэ в качестве основной площадки мероприятия, деревне Байни в уезде Лэе как вспомогательной съемочной площадке под тематическим названием "The Road to Prosperity" («Путь к процветанию») и городку Сядзя в уезде Линъюнь как вспомогательной площадке для проведения части шоу под тематическим названием "Longevity Town" («Город долголетия»). Это представление, включающее в себя произведения фольклора, элементы нематериального культурного наследия, песни и танцы, акробатические номера, «оригинальный жанр» и другие формы искусства, добавляет веселого настроения и мира на фоне всеобщей радости и смеха, царящих во время Праздника весны.

Вся сцена наполнена изделиями декоративно-прикладного искусства, включая яркие шелковые шары с местными культурными особенностями. Традиционные новогодние деликатесы, традиционные костюмы различных этнических групп, представленных в Байсэ, выдающаяся каллиграфия Фу (Фортуна) и Чунь (Весна), а также талисманы года быка, в числе прочего, создают радостную и праздничную атмосферу. Программа также включает в себя целый ряд объектов нематериального культурного наследия, включая тромбон в уезде Линъюнь, танец дракона в уезде Лэе, танец мальвы в городском уезде Цзинси, тайгэ-шоу в уезде Дэбао и акробатику Damoqiu в Лунлиньском автономном уезде, культурные представления с местными особенностями и местные традиции отмечания Праздника весны, объединяющие превосходные шоу со всего города.

По словам директора Управления по делам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта города Байсэ Дин Лихуа (Ding Lihua), эта программа является воплощением уникальной народной культуры Байсэ, местной кухни и культурно-туристических достопримечательностей. Демонстрация успехов в борьбе с нищетой в Байсэ выводит на передний план историю и дух города в борьбе с бедностью, а его культурные и туристические бренды завоевывают огромную популярность как внутри страны, так и за ее пределами.

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Подпись: Съемочная площадка у озера Хаокунь в уезде Линъюнь городского округа Байсэ

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Подпись: Съемочная площадка в деревне Байни уезда Лэе городского округа Байсэ

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1434599/1_Haokun_Lake.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1434598/2_Baini_Village.jpg  

SOURCE Baise Culture, Radio, Television and Tourism Bureau

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