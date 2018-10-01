Zoomlion отмечает своё 26-летие на четвёртой Ежегодной конвенции по вопросам технологических инноваций

ЧАНША (CHANGSHA), Китай, 1 октября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion), один из ведущих китайских производителей строительного оборудования, отметила своё 26-летие, продемонстрировав технологические достижения и прорывы, а также представив исследователей, работающих на передовой современных научных разработок, в ходе своей четвёртой Конвенции по вопросам технологических инноваций в головном офисе компании в китайском городе Чанша.

«От первого насоса до портфеля из 800 продуктов в 49 линейках и девяти категориях - компания Zoomlion сумела превратиться из маленького цеха до международного предприятия с производственными базами по всему миру. В результате 26-летнего процесса развития мы стали передовым производителем высококлассного строительного оборудования на мировом рынке, - отметил президент и генеральный директор компании г-н Чжань Чуньсинь (Zhan Chunxin). - Технологические инновации - основное преимущество Zoomlion. Мы и дальше будем разрабатывать высококлассные, «умные» продукты, преодолевающие технологические барьеры и превосходящие ожидания наших клиентов».

В первой половине 2018 года, используя свои возможности в сфере больших данных и смарт-технологий, Zoomlion разработала автомобильные краны ZTC251 и ZTC800, оснащённые функцией удалённой диагностики неисправностей и управления посредством мобильного приложения. Оба агрегата получили высокую оценку от клиентов за повышенную безопасность, точность манипуляций и высокую эксплуатационную эффективность.

Делая акцент на технологических инновациях, Zoomlion следует стратегию стремительного развития. В своём отчёте за первое полугодие 2018 года компания обнародовала показатель общего объёма продаж строительной техники на уровне 13,592 млрд. юаней КНР (2,03 млрд. долл. США), что на 61,15% выше, чем в предыдущем году.

Результатом стратегии разработки инновационных продуктов Zoomlion стал выпуск сразу нескольких агрегатов-рекордсменов, включая 2000-тонный вездеходных кран с максимальной грузоподъёмностью, самый длинный 101-метровый автобетононасос с балкой из углеродного волокна, пожарный автомобиль с самой высокой подъёмной платформой, самый большой молотовидный башенный кран и первый в Китае 3200-тонный гусеничный кран.

В процессе перехода к интеллектуальному производству компания Zoomlion интегрировала технологии Интернета вещей, больших данных и мобильных сетей для разработки продуктов, предоставляющих множество интеллектуальных функций и сервисов, и реструктуризировала собственную бизнес-модель, превратившись из производителя оборудования в провайдера производственных сервисов.

О компании Zoomlion

Основанная в 1992 году компания Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. является производителем высококлассного оборудования, специализирующимся на разработке строительной, сельскохозяйственной техники и предоставлении финансовых услуг. На сегодняшний день в ассортименте компании представлены 800 передовых продуктов, разделённых на 49 товарных линеек и девять основных категорий. Zoomlion - первая в Китае компания-производитель строительной техники, зарегистрированная как на Шэньчжэньской, так и на Гонконгской фондовых биржах. http://en.zoomlion.com/

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