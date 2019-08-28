Zoomlion представит интеллектуальную строительную технику на BICES 2019

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Zoomlion

28 авг, 2019, 10:32 BST

ПЕКИН (BEIJING), 28 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) примет участие в 15-й Китайской международной выставке строительной техники, материалов и горнодобывающего оборудования (15th China Beijing International Construction Machinery, Building Material Machines and Mining Machines Exhibition & Seminar (BICES 2019)), проходящей в Пекине с 4 по 7 сентября этого года. На этом мероприятии производитель планирует представить 32 смарт-продукта в шести категориях, что позволит ему продемонстрировать преимущества и инновационные достижения своего бренда.

Zoomlion to Highlight Intelligent Construction Equipment at BICES 2019.
Zoomlion to Highlight Intelligent Construction Equipment at BICES 2019.

Экспозиция продукции Zoomlion на BICES 2019 будет включать землеройное оборудование нового поколения, передовые платформы для выполнения высотных работ и бетонную технику. Все агрегаты отвечают национальным нормам выбросов шестого уровня, а также китайским стандартам строительного и грузоподъемного оборудования.

"BICES 2019 предоставит Zoomlion первоклассную площадку для демонстрации наших технологических инноваций в сфере "умного производства" (IM). Мы являемся лидерами отрасли, и наша основная цель заключается в обеспечении экологически устойчивого, интеллектуального развития, а также в предоставлении клиентам высококачественных продуктов и сервисов", - отметил вице-президент Zoomlion Го Сюэхун (Guo Xuehong).

Особого внимания участников предстоящей выставки достойно землеройное оборудование, представляющее собой значительную часть стратегии развития Zoomlion.  Бренд представит экскаватор Е-10 нового поколения, разработанный исследовательским институтом Zoomlion и корпоративным центром НИОКР в Северной Америке. Новый агрегат обладает обширными преимуществами с точки зрения гибкости конфигураций, эффективности, интеллектуальной составляющей, топливной экономичности, интенсивности отказов и себестоимости технического обслуживания.

Китай активно внедряет нормы выбросов шестого уровня, и Zoomlion представляет новую бетонную технику, соответствующую этой рыночной тенденции, включая автобетононасос, бетономешалку и башенный кран.

Zoomlion также продемонстрирует десять новых платформ для выполнения высотных работ, включая рычажный и поворотно-выдвижной подъемники. Пять рычажных подъемников оснащаются экологически безопасными литиевыми аккумуляторами, представляющими собой собственную разработку Zoomlion. Вся линейка подъемников оборудована интеллектуальной системой дистанционного управления и платформой для менеджмента техники, сдаваемой в аренду, от Zoomlion ZValley.

Поворотно-выдвижной подъемник ZA14JE с 14-метровой электрострелой изогнутой формы - новый продукт, презентация которого состоится на BICES. Агрегат отличается высокой грузоподъемностью и самым широким спектром интеллектуальных функций из всех аналогов, представленных на рынке.

Кроме того, Zoomlion привезет на выставку и свою мощную, стабильную и надежную установку роторного бурения ZR160C-3, а также пять экологически безопасных грузовых автомобилей промышленного назначения.

Ознакомиться с экспозицией Zoomlion можно будет на стенде S101.

О компании Zoomlion
Основанная в 1992 году компания Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) является производителем высококлассного оборудования, специализирующимся на разработке строительной, сельскохозяйственной техники и предоставлении финансовых услуг. На сегодняшний день в ассортименте компании представлены свыше 460 передовых продуктов, разделённых на 55 товарных линеек и десять основных категорий. Zoomlion - первая в Китае компания-производитель строительной техники, зарегистрированная как на Шэньчжэньской, так и на Гонконгской фондовых биржах.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://en.zoomlion.com/.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/966585/Zoomlion.jpg  

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Zoomlion представит интеллектуальную строительную технику на BICES 2019

Информация предоставлена

Zoomlion

28 авг, 2019, 10:32 BST