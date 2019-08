Zoomlion представит интеллектуальную строительную технику на BICES 2019

ПЕКИН (BEIJING), 28 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) примет участие в 15-й Китайской международной выставке строительной техники, материалов и горнодобывающего оборудования (15th China Beijing International Construction Machinery, Building Material Machines and Mining Machines Exhibition & Seminar (BICES 2019)), проходящей в Пекине с 4 по 7 сентября этого года. На этом мероприятии производитель планирует представить 32 смарт-продукта в шести категориях, что позволит ему продемонстрировать преимущества и инновационные достижения своего бренда.