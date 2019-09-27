Звуки игры в бо-бинг в Московском торговом центре: традиции праздника середины осени привлекают зарубежных туристов в Сямынь

Информация предоставлена

Xiamen Municipal Bureau of Culture and Tourism

27 сен, 2019, 18:49 BST

МОСКВА (MOSCOW), 27 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- 13 сентября китайцы отмечают традиционный праздник середины осени. По этому случаю Московский торгово-развлекательный центр наполнился звуками уникальной игры бо-бинг, в которую в этот праздник играют жители Сямыня в пров. Фуцзянь, а посетители центра получили "чайные подарки" от талисмана мероприятия. Увлекательные фольклорные традиции Сямыня вызвали у многочисленных россиян большой интерес к красивому прибрежному городу.

A Russian participant wins a Chinese tea gift
A Russian participant wins a Chinese tea gift

Одновременно с презентацией мероприятия 30 августа этого года Сямыньское городское управление по вопросам культуры и туризма представило экспресс-игру Mid-Autumn Cultural Experience Instant Game - Dice of Xiamen Bobing на официальных страницах Visit Xiamen в Facebook, Twitter и в других зарубежных социальных сетях, а также контент с виртуальной реальностью "Champion of Mid-Autumn Festival Game".  С помощью игровых активностей, китайскому туристическому центру удалось привлечь внимание 5,32 млн человек. Особенно теплый прием мероприятие получило у жителей Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Англоязычную Youtube-версию первого короткометражного фильма под названием "Мечты сбываются в Сямыне", посвященного возможностям для осеннего туризма в регионе, посмотрели еще 3,5 млн зрителей.

Московская презентация игры бо-бинг-2019 стала восьмым по счету мероприятием Сямыньского туристического фестиваля-карнавала по случаю праздника середины осени и новой инициативой Управления по вопросам культуры и туризма г. Сямынь, направленной на популяризацию интегрированных "культурно-туристических" программ за рубежом. Комбинация онлайновых и офлайновых каналов позволит зарубежным гостям узнать больше о Сямыне и ускорит процесс превращения города во всемирно известное туристическое направление.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1002326/Xiamen_Bobing_Game.jpg  

SOURCE Xiamen Municipal Bureau of Culture and Tourism

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Звуки игры в бо-бинг в Московском торговом центре: традиции праздника середины осени привлекают зарубежных туристов в Сямынь

Информация предоставлена

Xiamen Municipal Bureau of Culture and Tourism

27 сен, 2019, 18:49 BST