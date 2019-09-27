Звуки игры в бо-бинг в Московском торговом центре: традиции праздника середины осени привлекают зарубежных туристов в Сямынь

Одновременно с презентацией мероприятия 30 августа этого года Сямыньское городское управление по вопросам культуры и туризма представило экспресс-игру Mid-Autumn Cultural Experience Instant Game - Dice of Xiamen Bobing на официальных страницах Visit Xiamen в Facebook, Twitter и в других зарубежных социальных сетях, а также контент с виртуальной реальностью "Champion of Mid-Autumn Festival Game". С помощью игровых активностей, китайскому туристическому центру удалось привлечь внимание 5,32 млн человек. Особенно теплый прием мероприятие получило у жителей Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Англоязычную Youtube-версию первого короткометражного фильма под названием "Мечты сбываются в Сямыне", посвященного возможностям для осеннего туризма в регионе, посмотрели еще 3,5 млн зрителей.