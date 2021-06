Liehovar Kavalan získava titul "najlepší z najlepších" single malt v Tokiu

Na súťaži TWSC 2021 bola vymenovanoá Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask matured za najlepšiu single malt whisky na svete

TAIPEI, 1. júna 2021 /PRNewswire/ -- Liehovar Kavalan získal na tokijskej súťaží vín a destilátov TWSC (Tokyo Whisky & Spirits Competition) 2021 titul "Najlepší z najlepších" ("Best of the Best") v kategórii single malt.

V kategórii single malt sa v top 5 zo všetkých prihlásených single malt whisky z celého sveta umiestnili 4 whisky Kavalan, a to na 1., 3., 4. a 5. mieste.