Palírna Kavalan získává titul „nejlepší z nejlepších" single malt v Tokiu

TWSC 2021 jmenuje Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured nejlepší single malt whisky na světě

TCHAJ-PEJ, 1. června 2021 /PRNewswire/ -- Palírna Kavalan získala na tokijské soutěží vín a destilátů TWSC (Tokyo Whisky & Spirits Competition) 2021 titul „Nejlepší z nejlepších" („Best of the Best") v kategorii single malt.

V kategorii single malt se v top 5 ze všech přihlášených single malt whisky z celého světa umístily 4 whisky Kavalan, a to na 1., 3., 4. a 5. místě.