2022 års Golden Melody Festival anordnar föredrag om Music X- och Film X-spel

GMA SHOWCASE-konserten var mycket efterlängtad av musikfansen och varade i tre dagar. Mixer, mottagare av priset för bästa band vid den 25:e GMA, inledde den första dagen med ett uppiggande framträdande. Sångaren Wu Shenghao sa att bandet var "otroligt hedrade över att återvända till Kaohsiung för Golden Melody Festival och glada att världen får se lite mer av Kaohsiung". 2022 välkomnade Mixer också deras tioårsjubileum med ett överraskande tillkännagivande: ett nytt album och en konsert på gång. ?te, känd för sin släpiga röst, avslöjade att hon fortfarande ser fram emot sitt första framträdande på en musikfestival utomlands och ropade från scenen "Ge mig förändring!" Cosmopeople var, efter att ha varit borta från scenen ett tag, särskilt exalterade över sitt framträdande på GMA SHOWCASE-konserten och meddelade att de kommer att hålla en konsert i slutet av året, även den i Kaohsiung. Den andra dagen levererade duon JADE sju låtar i ett fantastiskt uppträdande på scen och uttryckte sin tacksamhet till Taiwans musikfestivaler: "Det nuvarande landskapet för taiwanesiska band har fostrats av de många enastående musikfestivalerna i Taiwan". Sauljaljui, med rötter i Taiwan, öppnade sitt uppträdande med ett näsflöjtsolo och bjöd in publiken att sjunga med på hennes modersmål. Sauljaljui släppte loss sin musikaliska skicklighet och använde fyra olika instrument under sitt framträdande. Hon avslutade med den på samma gång lättsamma och rörande "Singing for Each Other". Sist ut var Flesh Juicer, som var nominerade till Bästa band. När de tillfrågades om sin nominering sa alla fem att de var "mycket glada". Meat Juicer avslutade den andra dagen med ett smittande uppträdande fyllt av fängslande videor och fantastiska ljus.