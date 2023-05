Bygga framtidsorienterade datacenter med gröna, enkla, smarta och tillförlitliga (GSSR) innovationer

MONACO, 28 april 2023 /PRNewswire/ – Huawei var värd för Global Datacenter Facility Summit med temat "Smart DC, Building the Green Future" i Monaco. Nästan 200 branschledare inom datacenter samt tekniska experter och ekosystempartners från hela världen delade med sig av sina insikter om utvecklingstrenderna inom datacenterindustrin och deras innovativa metoder för hållbar utveckling.

Föredragna val för stora datacenter: PowerPOD 3.0 och Smart Fan Wall

Huawei lanserade nästa generations PowerPOD 3.0 och kylningslösningen Smart Fan Wall med kylt vatten för att möjliggöra grön strömförsörjning och effektiv kylning för stora datacenter och i slutändan främja utvecklingen av låga koldioxidutsläpp.

Huawei utvecklade PowerPOD 3.0 för att bygga integrerade strömförsörjningssystem som levererar hög densitet, effektivitet och tillförlitlighet för stora datacenter.

Grön: UPS-enheten med ultrahög densitet och lastomkopplarna med flaxande vingar är optimerade genom komponentintegrering. Antalet skåp minskas från 18 till 10, vilket sparar mer än 30 % av utrymmet. När UPS-enheten arbetar i S-ECO-läge, ökar den effektiviteten från 95,4 % till 98,4 %.

Enkel: Prefabricerade skenor används för att byta ut kablar. De förinstalleras i fabriken och implementerar plug-and-play på plats, vilket förkortar leveranstiden från två månader till två veckor.

Smart: Digital och intelligent teknik används för att säkerställa att alla länkar är synliga, hanterbara och kontrollerbara, vilket förbättrar drift- och underhållseffektiviteten och automatiserar strömförsörjningssystemet.

Tillförlitlig: Den intelligenta iPower-funktionen mäter temperaturer vid mer än 150 punkter och förutser livslängden för viktiga komponenter för att implementera prediktivt underhåll.

Kylsystemet förbrukar mer än 30 % av den effekt som krävs i ett datacenter. Huawei använder innovativ arkitektur och flera energibesparande tekniker för att bygga en ny generation kyllösning med fläktvägg och kylt vatten som är effektiv och pålitlig, vilket gör att kylsystem i stora datacenter förbrukar mindre energi.

Grön: Vatteninloppstemperaturen kan nå 20 °C, vilket minskar energiförbrukningen för kylaggregat med 15 %.

Enkel: Viktiga komponenter kan bytas under drift och kan bytas ut inom en minut utan serviceavbrott.

Smart: Självdiagnos av fel underlättar snabb lokalisering, identifiering och analys för att påskynda serviceåterställningen.

Pålitlig: PFC inbäddad i fläktar säkerställer en THDi mindre än 5 % och en effektfaktor större än 0,99.

Bygga en solid grund för digital transformation för att omfamna en smart värld

Sun Xiaofeng, President för Huawei Datacenter Facility och Critical Power Business Unit, höll ett öppningstal där han pratade om nya möjligheter för global datacenterutveckling och presenterade Huaweis strategi inom datacenteranläggningar.

Enligt Sun står datacenterbranschen, som drivs av digitala och koldioxidsnåla omvandlingar, inför helt nya möjligheter. Huawei är angelägna om att samarbeta med alla medlemmar i samhället för att driva omvandlingen av datacenter till att vara gröna, enkla, smarta och tillförlitliga, och gemensamt främja en hållbar utveckling av datacenterindustrin.

Li Huiyong, General Manager för Huawei Data Center Facilitys marknadsavdelning, säger att ökningen av AI-datorkraft driver den snabba utvecklingen av datacenterindustrin. Huawei föreslår konceptet "GSSR" (grön, enkel, smart, tillförlitlig) för att svara på utmaningarna i en ny era. För att hjälpa kunder att bygga hållbara datacenter och anamma en grön framtid lanserar Huawei de innovativa PowerPOD 3.0- och Smart Fan Wall-lösningarna.

Globala branschledare delade trender inom datacenterteknik, företagsstrategier och innovativa metoder för att fastställa riktningen för hållbar utveckling av datacenter.

Stephen Beard, partner och global chef för datacenter på Knight Frank, säger att många inte vet att 90 % av nya samlokaliseringsanläggningar idag kan uppfylla BREEAM eller LEED när det kommer till inbäddad koldioxid vid vanlig typ av konstruktion. Det finns nu en större drivkraft bort från betong och mot prefabricerade modulära konstruktionsformer och även korslaminerat limträ som har anammats av EcoDC i Sverige.

Simon McCormick, CTO för Echelon Data Centers, säger att Echelon Data Centers strävar efter att vara en hållbar prosument av energi. Detta omfattar hållbarhetens tre hörnstenar: ekonomiska, miljömässiga och sociala.

Carlo Malana, CEO för ST Telemedia Global Data Centers (Filippinerna), säger att Filippinerna kan komma att bli ett nav för datacenter i snabbväxande Sydostasien. Nyckeltekniker som litiumjonbatterier och fläktväggar är designade och distribuerade för hållbarhet, flexibilitet och kundbehov inför expansionen av hyperskalare.

Experterna som medverkade vid paneldiskussionen var bland andra Sanjay Kr Sainani, Global SVP & CTO för Huawei Data Center Business, John Belton, Global Director of Development på Colt Data Centre, Carlo Malana, CEO för ST Telemedia Global Data Centers (Filippinerna), Martien Arts, Director of Mission Critical Facilities på Royal HaskaoningDHV och Mark Acton, Global Head of Technical Due Diligence på Future-Tech. De utbytte insikter kring frågor som datacenters hållbarhet och tekniktrender.

Höjdpunkter från DataCloud Global Congress

Under DataCloud Global Congress visade Huawei upp sin PowerPOD 3.0, EHU-lösning för indirekt evaporativ kylning, FusionModule2000-lösning och andra GSSR-baserade lösningar för små, medelstora och stora datacenter. Utställningen återspeglar Huawei tekniska innovationer och upptäckter inom datacenteranläggningar. På konferensen delade Sanjay Kr Sainani, Global SVP & CTO för Huawei Data Center Business, och Richard Pimper, SVP & CTO för Huawei Data Center Facility i Europa, sina tankar om konstruktion av datacenter och kommunicerade med andra branschexperter.

Framöver kommer Huawei att arbeta med kunder och ekosystempartners för att utforska fler möjligheter för hållbar utveckling. Huawei kommer att utveckla avancerade gröna datacenterlösningar baserade på dess tekniska expertis och innovationsstyrkor för att driva koldioxidsnål och intelligent omvandling, vilket i slutändan påskyndar koldioxidneutralitet i branschen.

