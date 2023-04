Toekomstgerichte datacenters bouwen met groene, eenvoudige, slimme en betrouwbare (GSSR) innovaties

MONACO, 28 april 2023 /PRNewswire/ -- Huawei hield in Monaco de Global Data Center Facility Summit met als thema "Smart DC, Building the Green Future". Bijna tweehonderd marktleiders van de datacenterbranche, technische experts en ecosysteempartners van over de hele wereld deelden er hun inzichten in de ontwikkelingstrends van de datacenterbranche evenals hun innovatieve praktijken voor duurzame ontwikkeling.

Voorkeurskeuzes voor grote datacenters: PowerPOD 3.0 en Smart Fan Wall

Huawei lanceerde de PowerPOD 3.0 en Smart Fan Wall Chilled Water Cooling Solution van de volgende generatie om groene stroomvoorziening en efficiënte koeling voor grote datacenters mogelijk te maken en uiteindelijk koolstofarme ontwikkeling te stimuleren.

Huawei heeft de PowerPOD 3.0 ontwikkeld om geïntegreerde stroomvoorzieningssystemen te bouwen die hoge dichtheid, efficiëntie en betrouwbaarheid leveren voor grote datacenters.

Groen: De UPS met ultrahoge dichtheid en laadschakelaars met klapvleugels zijn geoptimaliseerd door middel van componentintegratie. Het aantal kasten wordt teruggebracht van 18 naar 10, waardoor meer dan 30% ruimte wordt bespaard. Wanneer de UPS in de S-ECO-modus werkt, verhoogt hij de end-to-end efficiëntie van 95,4% naar 98,4%.

Eenvoudig: Er worden geprefabriceerde stroomrails gebruikt ter vervanging van kabels. Deze worden vooraf klaargemaakt in de fabriek en zijn plug-and-play op de site, waardoor de levertijd wordt verkort van twee maanden naar twee weken.

Slim: Er worden digitale en intelligente technologieën gebruikt om ervoor te zorgen dat alle koppelingen zichtbaar, beheersbaar en controleerbaar zijn, waardoor de O&M-efficiëntie wordt verbeterd en het stroomvoorzieningssysteem wordt geautomatiseerd.

Betrouwbaar: De intelligente iPower-functie meet temperaturen op meer dan 150 punten en voorspelt de levensduur van belangrijke componenten om voorspellend onderhoud te implementeren.

Het koelsysteem verbruikt meer dan 30% van het stroomverbruik in een datacenter. Huawei maakt gebruik van innovatieve architectuur en meerdere energiebesparende technologieën om een koelwaterkoeloplossing met ventilatorwand van de nieuwe generatie te bouwen die efficiënt en betrouwbaar is, waardoor koelsystemen in grote datacenters minder energie verbruiken.

Groen: De wateringangstemperatuur kan oplopen tot 20°C, waardoor het energieverbruik van koelmachines met 15% wordt verminderd.

Eenvoudig: Belangrijke componenten zijn hot-swappable en kunnen binnen één minuut worden vervangen zonder onderbreking van de service.

Slim: De zelfdiagnose van fouten vergemakkelijkt het snel opsporen, identificeren en analyseren van fouten om het serviceherstel te versnellen.

Betrouwbaar: In ventilatoren ingebedde PFC zorgt voor een THDi van minder dan 5% en een vermogensfactor van meer dan 0,99.

Bouwen aan een solide basis voor digitale transformatie om een slimme wereld te omarmen

Sun Xiaofeng, President van Huawei Data Center Facility en Critical Power Business Unit, hield een openingsspeech, waarin hij nieuwe kansen voor de wereldwijde ontwikkeling van datacenters voorstelde en de strategie van Huawei op het gebied van datacenterfaciliteiten presenteerde.

Volgens dhr. Sun staat de datacenterbranche, gedreven door digitale en koolstofarme transformaties, voor ongekende kansen. Huawei staat te popelen om de handen ineen te slaan met alle leden van de gemeenschap, om de transformaties van datacenters te stimuleren om groen, eenvoudig, slim en betrouwbaar te zijn, en om samen de duurzame ontwikkeling van de datacenterbranche te bevorderen.

Li Huiyong, General Manager van Huawei Data Center Facility Marketing Dept, zei dat de toename van AI-rekenkracht de snelle ontwikkeling van de datacenterbranche stimuleert. Huawei stelt het concept "GSSR" (green (groen), simple (eenvoudig), smart (slim), reliable (betrouwbaar)) voor om de uitdagingen van een nieuw tijdperk aan te gaan. Om klanten te helpen duurzame datacenters te bouwen en een groene toekomst te omarmen, lanceert Huawei de innovatieve PowerPOD 3.0- en Smart Fan Wall-oplossingen.

Wereldwijde marktleiders deelden trends op het gebied van datacentertechnologie, bedrijfsstrategieën en innovatieve praktijken, waarmee de koers werd geschetst voor de duurzame ontwikkeling van datacenters.

Stephen Beard, Partner en Global Head of Data Centers bij Knight Frank, zei dat als het gaat om belichaamde koolstof en de algemene vorm van constructie, hoewel vele mensen het niet weten, tegenwoordig 90% van de nieuwe colocatiefaciliteiten een uitstekende BREEAM- of LEED-certificatie kunnen krijgen. Er is tegenwoordig een grotere drang weg van beton naar prefab modulaire constructievormen en zelfs kruislings gelamineerd hout, dat is aangenomen door EcoDC in Zweden.

Simon McCormick, Chief Technical Officer van Echelon Data Centers, zei dat Echelon Data Centers een duurzame prosumer van energie wil zijn. Dit omvat de drie pijlers van duurzaamheid: economisch, ecologisch en sociaal.

Carlo Malana, CEO van ST Telemedia Global Data Centers (Filippijnen), zei dat de Filippijnen getuige zijn van hun levensvatbaarheid als datacenterhub in de snelgroeiende regio Zuidoost-Azië. Sleuteltechnologieën, zoals lithium-ionbatterijen en ventilatorwanden, worden ontworpen en ingezet voor duurzaamheid, flexibiliteit en klantbehoeften in het licht van de uitbreiding van hyperscalers.

Experts die aanwezig waren bij de paneldiscussie zijn onder meer Sanjay Kr Sainani, Global SVP & CTO van Huawei Data Center Business, John Belton, Global Director of Development bij Colt Data Center, Carlo Malana, CEO van ST Telemedia Global Data Centers (Filippijnen), Martien Arts, Director of Mission Critical Facilities bij Royal HaskaoningDHV, en Mark Acton, Global Head of Technical Due Diligence bij Future-Tech. Ze wisselden inzichten uit over onderwerpen als de duurzaamheid van datacenters en technologische trends.

Hoogtepunten van het DataCloud Global Congress

Tijdens het DataCloud Global Congress presenteerde Huawei zijn PowerPOD 3.0, EHU-oplossing voor indirecte verdampingskoeling, zijn FusionModule2000-oplossing en andere op GSSR gebaseerde oplossingen voor kleine, middelgrote en grote datacenters. De tentoonstelling weerspiegelt de technologische innovaties en verkenningen van Huawei op het gebied van datacenterfaciliteiten. Tijdens de conferentie deelden Sanjay Kr Sainani, Global SVP & CTO van Huawei Data Center Business, en Richard Pimper, SVP & CTO van Huawei Data Center Facility in Europa, hun gedachten over de bouw van datacenters en communiceerden ze met andere branche-experts.

In de toekomst zal Huawei samenwerken met klanten en ecosysteempartners om meer mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling te verkennen. Huawei zal geavanceerde groene datacenteroplossingen ontwikkelen op basis van zijn technologische expertise en innovatiekracht om een koolstofarme en intelligente transformatie te stimuleren en uiteindelijk de koolstofneutraliteit in de hele branche te versnellen.

