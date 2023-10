Fisher Investments på lista över snabbast växande investeringsrådgivare Citywire RIA lyfter fram 50 ledande RIA-firmor i USA

PLANO, Texas, 13 oktober, 2023 /PRNewswire/ -- Fisher Investments – det USA-baserade moderbolaget till Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, med handelsnamnet Fisher Investments Norden i Sverige – kom med på Citywire RIA:s lista "50 Growers Across America" för 2023. Listan visar de registrerade investeringsrådgivarfirmor (RIA-firmor) som växer snabbast i USA, baserat på varje firmas tillväxt för olika nyckeltal under 2022. Enligt Citywire RIA hade Fisher Investments den högsta tillväxtfaktorn av alla firmorna på listan.

"Vi är stolta över det här erkännandet från Citywire RIA", säger Fisher Investments vd Damian Ornani. "Erkännandet visar på vårt åtagande att hjälpa fler kunder och familjer världen över att nå sina investeringsmål."

Mer information om Citywire RIA:s lista 50 Growers Across America finns i metodavsnittet nedan. Mer information om Fisher Investments finns på www.fisherinvestments.com.

Om Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden är det handelsnamn som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl ("Fisher Investments Norden") och är en del av den globala Fisher-koncernen. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Mer information om Fisher Investments Norden finns på https://www.fisherinvestments.com/sv-se.

Om Fisher Investments

Fisher Investments är en oberoende, helt avgiftsbaserad investeringsrådgivare. Per 2023-09-30 förvaltar Fisher Investments och dess dotterbolag tillgångar på över 2 232 miljarder kronor globalt – över 1 841 miljarder kronor för privata investerare, över 353 miljarder kronor för institutionella investerare, och över 36 miljarder kronor för pensionsplaner för små och medelstora företag i USA. Fisher Investments har tre huvudsakliga affärsenheter: Private Client, Institutional, och 401(k) Solutions, som tillsammans betjänar en global kundkrets med olika typer av investerare. Ken Fisher, grundare och exekutiv ordförande, skrev krönikan "Portfolio Strategy" i Forbes i 32 ½ år fram till och med 2017, vilket gör honom till den krönikör som skrivit för tidskriften under längst oavbruten tid under hela dess historia. Han skriver nu månatligen för New York Post. Kens krönikor, olika i olika länder, publiceras regelbundet i stora tidningar världen över, och täcker fler länder med en högre volym än någon annan krönikör av något slag genom historien. Ken framträder regelbundet i nyhetsprogram på stora tv-kanaler, som Fox Business and News och CNN International. Han har skrivit elva böcker om finans och investering, varav fyra har legat på New York Times bästsäljarlista. Mer information om Fisher Investments finns på www.fisherinvestments.com.

Metod:

För att kvalificera sig till Citywire RIA:s lista "50 Growers Across America" måste firmor vara oberoende RIA-firmor som skickar in egna ADV-blanketter till den amerikanska finansinspektionen SEC och erbjuda finansplanering och relaterade tjänster åt kunderna. Citywire RIA tittade på tre nyckeltal för kvalificerade firmor under 2022: förvaltat kapital (tillväxt mätt i procent och absoluta tal) samt anställda (tillväxt mätt i procent). Citywire RIA använder dessa siffror för att beräkna en "tillväxtfaktor", och de firmor som har högst tillväxtfaktor i sin delstat kommer med på listan. Inga avgifter eller andra ersättningar krävs för att RIA-firmor ska tas med på Citywire RIAs rankningslista.

