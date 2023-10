Fisher Investments Nordens omdöme om dess utnämning till 2023 Equities Manager of the Year

MoneyAge tilldelar Fisher Investments pris under dess Wealth & Asset Management Awards-gala

LONDON, 2 oktober, 2023 /PRNewswire/ -- Fisher Investments Norden i Sveriges omdöme om utmärkelsen 2023 Equities Manager of the Year som tilldelats Fisher Investments och dess koncernbolag. Utmärkelsen från MoneyAge delades ut under dess femte årliga Wealth & Asset Management Awards. Detta är första gången som Fisher Investments utnämns till Equities Manager of the Year – år 2022 utsågs firman till Active Manager of the Year.

"Vi är stolta över att ha blivit utnämnda till en ledande kapitalförvaltare", säger Fisher Investments vd Damian Ornani . "Det här priset är ett kvitto på vårt ständiga arbete med att skapa framgångsrika investeringsstrategier som hjälper privata och institutionella kunder att nå sina finansiella mål."

MoneyAge väljer ut vinnarna baserat på rekommendationer från en oberoende domarpanel med experter från branschen utvärderar faktorer som kundservice och effektiv portföljförvaltning. Enligt Fisher Investments Nordens omdöme är Wealth & Asset Management Awards en hyllning av framgång och innovation i förmögenhets- och kapitalförvaltningsbranschen.

"Vi är mycket stolta över att få erkännande med den här utmärkelsen", säger Carrianne Coffey , Fisher Investments senior vice vd för privatkundsverksamheten utanför USA. "Det här oberoende priset återspeglar vår idoga ambition att vara en av de främsta kapitalförvaltarna i världen."

Läs mer om Fisher Investments Nordens omdöme här: https://www.fisherinvestments.com/sv-SE.

Fisher Investments Nordens omdöme

Fisher Investments Norden är det handelsnamn som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl ("Fisher Investments Norden") och är en del av den globala Fisher-koncernen. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Mer information om Fisher Investments Norden finns på https://www.fisherinvestments.com/sv-se.

Fisher Investments omdöme

Fisher Investments är en oberoende, helt avgiftsbaserad investeringsrådgivare. Per 2023-06-30 förvaltar Fisher Investments och dess dotterbolag tillgångar på över 2 287 miljarder kronor globalt – över 1 871 miljarder kronor för privata investerare, över 379 miljarder kronor för institutionella investerare, och över 35 miljarder kronor för pensionsplaner för små och medelstora företag i USA. Fisher Investments har tre huvudsakliga affärsenheter: Private Client, Institutional, och 401(k) Solutions, som tillsammans betjänar en global kundkrets med olika typer av investerare. Strategierna kan variera beroende på land. Ken Fisher, grundare och exekutiv ordförande, skrev krönikan "Portfolio Strategy" i Forbes i 32 ½ år fram till och med 2017, vilket gör honom till den krönikör som skrivit för tidskriften under längst oavbruten tid under hela dess historia. Han skriver nu månatligen för New York Post. Kens krönikor, olika i olika länder, publiceras regelbundet i stora tidningar världen över, och täcker fler länder med en högre volym än någon annan krönikör av något slag genom historien. Ken framträder regelbundet i nyhetsprogram på stora tv-kanaler, som Fox Business and News och CNN International. Han har skrivit elva böcker om finans och investering, varav fyra har legat på New York Times bästsäljarlista. Mer information om Fisher Investments finns på www.fisherinvestments.com.

