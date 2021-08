Före detta toppnamn inom Amazon investerar i Svenska SAAS och Plattformsbolaget Innovation360

John Rossman, tidigare Amazon-chef och bästsäljande författare inom digitalt ledarskap investerar och går in i svenska SaaS bolaget Innovation360s Advisory Board.

NEW YORK, 10 augusti 2021 /PRNewswire/ -- Innovation360, ledande i kategorin innovations- och tillväxtlösningar, tillkännager att John Rossman, tidigare chef för Amazon och ledarskapsexpert, ska ingå i den deras nya Advisory Board samt investerar i Innovation360. John Rossman VD i Rossman Partners, bästsäljande författare av flera ledarskapsböcker och framstående talare, kommer att samarbeta med Innovation360 för att ta bolaget till en A-Runda.

John Rossman, former Amazon executive, and digital leadership author, will chair the advisory board and has invested in the Swedish SaaS Innovation Platform Innovation360. In this video, he walks you through the basics in The Amazon Way. The founder and CEO of Innovation360 Magnus Penker gives you 5 top blockers for innovation and growth in this video. He is an Honorary Professor, a Wall Street Journal and USA Today Bestselling Author, and an internationally renowned thought leader on innovation, sustainability, and business transformation.

John Rossman, i nära samarbete med grundaren och vd:n Magnus Penker, blir ordförande i Innovation360:s Global Advisory Board för att expandera internationellt, positionera Innovation360 som världsledande leverantör av innovations- och tillväxtlösningar samt bygga upp ett nätverk av rådgivande partners.

Magnus Penker, Wall Street Journals och USA Todays bästsäljande författare och global expert inom innovation, tillväxt och hållbarhet, säger: "Vi är mycket glada över att John arbetar tillsammans med oss för att tillhandahålla världsledande innovationslösningar via vårt nätverk av återförsäljare i 45 länder. Det är dags att knyta ihop trådarna när vi nu står inför helt nya utmaningar i världssamfundet. Att vara systematisk och planera väl runt innovation är nyckeln till att hitta hållbara lösningar och göra dem skalbara"

"Alla ledare vill ha den tillväxt och de affärsfördelar som innovation kan ge, men många vet inte hur detta ska uppnås systematiskt. Innovation360 tillhandahåller teknikerna, samarbetet och de system som krävs för att uppfylla löftet om innovation", säger John Rossman. "Vi kommer även att införa många av Amazons strategier och praktiska tekniker i Innovation360:s playbook. Vår gemensamma passion är samarbete med våra kunder och nätverk av rådgivande partners för att de ska nå sin potential genom att leverera en systematiserad innovations- och tillväxtordning."

INNOVATION360 GROUP: Utvecklar världsledande SaaS-teknik för att förverkliga innovationsvärde. Innovation360 guidar organisationer med att vässa sin innovationsförmåga, se sitt värde på ett nytt sätt och snabba upp globalt inträde på marknaderna genom att implementera sin forskningsbaserade approach och sitt system.

ROSSMAN PARTNERS INC: Ger kunderna råd om hur man konkurrerar och vinner i den digitala eran. John Rossman, författare till bokserien The Amazon Way, är en eftersökt medieanalytiker, inledningstalare och rådgivare till organisationer om ledarskap, kundtillvändhet, tillväxt och innovation. Han ger ut nyhetsbrevet The Digital Leader en gång i veckan. Läs mer på the-amazon-way.com.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=C1ek0zPWGns

Video - https://www.youtube.com/watch?v=YS4Lne7ThmI

