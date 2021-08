Ehemaliger Amazon-Executive tritt dem Beirat des schwedischen SAAS-Unternehmens Innovation360 bei

John Rossman, ehemaliger Amazon-Führungskraft und Autor über digitales Leadership, wird den Vorsitz des Beirats übernehmen und hat in die schwedische SaaS-Innovationsplattform Innovation360 investiert.

NEW YORK, 10. August 2021 /PRNewswire/ -- Innovation360, der Branchenführer für Innovations- und Wachstumslösungen, gibt bekannt, dass John Rossman, ehemaliger Amazon-Führungskraft und Führungsexperte, dem Beirat beitritt und in Innovation360 investiert. Als Managing Director bei Rossman Partners, Autor mehrerer Strategie- und Leadership-Bücher und prominenter Keynote-Speaker wird Herr Rossman mit Innovation360 zusammenarbeiten, um die weitreichende Vision des Unternehmens zu verwirklichen, Führungskräfte und Organisationen dabei zu unterstützen, durch systematische Innovation einen dauerhaften Geschäftswert zu schaffen.

In enger Zusammenarbeit mit dem Gründer und CEO Magnus Penker wird Herr Rossman den Vorsitz des Global Advisory Board von Innovation360 übernehmen, um international zu expandieren, Innovation360 als weltweit führenden Anbieter von Innovations- und Wachstumslösungen zu positionieren und ein Netzwerk von Beratungspartnern aufzubauen.

Herr Penker, Bestsellerautor des Wall Street Journal und der USA Today und globaler Vordenker in Sachen Innovation, Wachstum und Nachhaltigkeit, sagt dazu: „Wir freuen uns, dass John eng mit uns zusammenarbeitet, um über unser Händlernetz in 45 Ländern weltweit führende Innovationslösungen anzubieten. Es ist an der Zeit, die Punkte zu verbinden, da wir als Weltgemeinschaft vor noch nie dagewesenen Herausforderungen stehen. Ein systematischer und planvoller Umgang mit Innovationen ist der Schlüssel zur Lösung und Skalierung von Lösungen"

„Jede Führungskraft wünscht sich das Wachstum und den geschäftlichen Vorteil, den Innovation bieten kann, aber viele wissen nicht, wie sie diese Ergebnisse systematisch erreichen können. Innovation360 bietet die Techniken, die Zusammenarbeit und die vernetzte Technologie, um das Versprechen der Innovation zu erfüllen", sagt Rossman. „Wir werden viele der Amazon-Strategien und -Techniken in das Innovation360-Playbook einfließen lassen. Unsere gemeinsame Leidenschaft ist es, mit unseren Kunden und unserem Netzwerk von Beratungspartnern zusammenzuarbeiten, um deren Potenzial durch eine systematische Innovations- und Wachstumsagenda auszuschöpfen."

Fünfter GROUP: Entwickelt weltweit führende SaaS-Technologie für die Realisierung von Innovationswerten. Innovation360 unterstützt Unternehmen dabei, ihre Innovationsfähigkeiten zu verbessern, ihr Wertangebot neu zu gestalten und die globale Markteinführung zu beschleunigen, indem sie ihren forschungsbasierten Ansatz und ihr System umsetzen.

ROSSMAN PARTNERS INC: Er berät seine Kunden, wie sie im digitalen Zeitalter konkurrieren und gewinnen können. John Rossman, Autor der Buchreihe The Amazon Way , ist ein gefragter Medienanalyst, Keynote-Speaker und Berater für Unternehmen in den Bereichen Führung, Kundenorientierung, Wachstum und Innovation. Er ist Herausgeber des wöchentlichen Newsletters Der digitale Führer. Weitere Informationen finden Sie unter the-amazon-way.com.

