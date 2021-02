Hennessy blir NBA:s första globala spritvarumärkespartner

– Flerårig utökning av partnerskapet gör Hennessy till "Official Spirit of the NBA" världen över –

COGNAC, Frankrike, 25 februari, 2021 /PRNewswire/ -- Hennessy, världens bäst säljande konjak och NBA (National Basketball Association) tillkännagav idag en världsomfattande utökning av deras partnerskap, som gör Hennessy till "Official Spirit of the NBA" världen över. Det fleråriga avtalet, som markerar basketligans första globala partnerskap någonsin med ett spritvarumärke, innebär ett nytt kapitel i Hennessys relation till NBA och utökar det nordamerikanska avtal som tillkännagavs i februari 2020.