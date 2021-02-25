Hennessy -- первый глобальный партнер НБА среди производителей спиртных напитков

«Для нас большая честь стать первым в истории НБА глобальным партнером среди производителей спиртных напитков, — заявила глобальный маркетинговый директор Hennessy Джули Нолле (Julie Nollet). — НБА — это больше, чем баскетбол, а Hennessy — больше, чем коньяк. Мы представляем глобальные сообщества, и это партнерство позволяет нам поддерживать игру и культуру, объединяющие людей через просмотр или посещение матчей и дух товарищества, сохраняющийся несмотря на проблемы, с которыми сегодня сталкиваются поклонники баскетбола во всех странах. Мы разделяем основные ценности НБА: добросовестность, командную работу, взаимное уважение и инновации, которые приобретают особенно важное значение в контексте решения задачи по воодушевлению и объединению людей во всем мире».

«Это расширение партнерства знаменует новую захватывающую веху в истории Лиги, поскольку Hennessy становится первым глобальным партнером НБА среди производителей крепкого алкоголя, — заявил старший вице-президент НБА по связям со СМИ и развитию бизнеса Дэн Россомондо (Dan Rossmondo). — Мы надеемся, что у нас будет возможность и в будущем воздавать должное баскетболу вместе с этим легендарным брендом и нашими поклонниками во всем мире».

Первым совместным проектом расширенного партнерства в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Южной Америке станет запуск рекламной кампании Hennessy x NBA: Lines, посвященной тем, кто определяет успех игры. Болельщики в любой стране мира смогут отметить победу своей команды коньяком ограниченной серии Hennessy VS и VSOP Limited Edition, выпущенным специально в честь этого партнерства. Бутылки этой ограниченной серии в настоящее время продаются в США, а ее выход на мировой рынок запланирован на второй квартал 2021 года.

На протяжении более 250 лет Hennessy воздает должное тем, кто воплощает в жизнь девиз «Никогда не останавливаться. Никогда не успокаиваться на достигнутом», олицетворяющий неизменную приверженность игроков развитию баскетбольной культуры. В течение всего года бренд Hennessy будет отдавать дань уважения традициям и настроениям баскетбольных болельщиков во всем мире через проведение промоакций и стимулирующих мероприятий, а также публикацию локализованного контента.

Более подробная информация о сезоне НБА 2020-21 в партнерстве с Hennessy представлена на сайте Hennessy.com или на странице @Hennessy в Instagram.

Информация об НБА

НБА — это транснациональная спортивная и медиа-компания, объединяющая четыре профессиональные спортивные лиги: Национальную баскетбольную ассоциацию, Женскую Национальную баскетбольную ассоциацию, G-лигу НБА и 2K-лигу НБА. НБА сумела добиться широкого международного присутствия и предлагает трансляцию игр и спортивных программ в 215 странах и регионах на более чем 50 языках, а также товары для продажи в более чем 100 000 магазинов, расположенных в 100 странах на шести континентах. На начало сезона 2020-21 в составе команд НБА играют 107 иностранных игроков из 41 страны. В число активов NBA Digital, цифрового подразделения НБА, входят NBA TV, NBA.com, the NBA App и NBA League Pass. НБА создала одно из крупнейших среди социальных сетей сообществ, насчитывающее 1,9 миллиарда лайков и подписчиков по всему миру во всех лигах, командах и игровых платформах. В рамках программы социальной ответственности NBA Cares Лига решает важные социальные проблемы, сотрудничая с признанными на международном уровне молодежными организациями, которые занимаются поддержкой образования, развитием молодежи и семьи, а также формированием здорового образа жизни.

Информация о компании Hennessy

Компания Maison Hennessy, ведущий производитель элитного коньяка, уже более 250 лет известна во всем мире своей уникальной продукцией. Этот бренд, успех которого был заложен неудержимым стремлением к победе его основателя Ричарда Хеннесси (Richard Hennessy), представлен на рынках элитного алкоголя более чем 160 стран. Компания Hennessy, расположенная в самом сердце региона Шаранта, также является одним из столпов региональной экономики и флагманом коньячной отрасли Франции, славящейся своими непревзойденными мастерами. Успех и долговечность коньячного дома Хеннесси основываются на высочайшем качестве его коньяков, каждый из которых рождается в результате уникального процесса, передаваемого из поколения в поколение. Компания Hennessy, первой из производителей вина и крепких алкогольных напитков получившая сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 14001, использует свой инновационный потенциал и поддержку всех своих партнеров для защиты этого не имеющего себе равных производства.

Будучи «жемчужиной короны» транснациональной компании LVMH Group, Hennessy вносит весомый вклад во французскую внешнюю торговлю, так как 99% ее продукции поставляется на экспорт. Кроме того, она активно продвигает во всем мире искусство наслаждаться жизнью, которое является неотъемлемой частью французской культуры.

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Контактная информация:

Уилл Дэвис (Will Davis)

[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1442259/NBA_x_Hennessy.jpg



Видео - https://www.youtube.com/watch?v=9Esh_hkRgIw



Сопутствующие ссылки

https://www.hennessy.com



SOURCE Hennessy