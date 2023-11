Mandalay Resources anger datum för offentliggörande av finansiella resultat för tredje kvartalet 2023 och telefonkonferens

TORONTO, 6 november 2023 /PRNewswire/ -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX: MND) (OTCQB: MNDJF) meddelade idag att resultatet för tredje kvartalet 2023 kommer att offentliggöras efter marknadens stängning den 08 november 2023, följt av en telefonkonferens med Frazer Bourchier, President och Chief Executive Officer för Mandalay, för investerare och analytiker den 09 november 2023, kl. 8:00 (Toronto tid).

Analytiker och intresserade investerare kan delta genom att använda följande uppringningsnummer:

Deltagarnummer (avgiftsfritt i Nordamerika): 1-877-270-2148

Konferens-ID: 10183607

Alternativt kan du registrera dig för webbsändningen här.

A replay of the conference call will be available until 11:59 PM (Toronto time), November 16, 2023, and can be accessed using the following dial-in numbers:

Encore Number (Canada Toll free): 855-669-9658

Encore återuppspelningskod: 3729475

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt baserat naturresursföretag med produktionstillgångar i Australien (Costerfield-guld-antimongruvan) och Sverige (Björkdal-guldgruvan). Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett betydande positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva en säker och miljömässigt ansvarsfull verksamhet och samtidigt utveckla en hög nivå av engagemang i samhället och bland de anställda.

Mandalays mål är att skapa aktieägarvärde genom lönsam drift och fortsatta regionala utforskningsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvorna. För närvarande är bolagets huvudmål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern vid Costerfield, att sätta de djupare Shepherd-ådrorna i produktion, vilka båda förväntas fortsätta att leverera höghaltig malm till anrikningsverket, samt att utöka Youles mineralreserver. I Björkdal kommer bolaget att sträva efter att öka produktionen från Aurora-zonen och andra områden med högre halter under de kommande åren för att maximera vinstmarginalerna i gruvan.

Frazer Bourchier, direktör, VD och koncernchef, Edison Nguyen, direktör, företagsvärderingar och IR, Kontaktdata: (647) 258 9722