MANDALAY RESOURCES RAPPORTERAR UPPMUNTRANDE PROSPEKTERINGSRESULTAT I NÄRHETEN AV GRUVAN FRÅN BORRPROGRAMMEN EASTERN EXTENSION OCH NORTH ZONE

Figure 1. Perspective view of the Björkdal Mine looking towards the SW highlighting the interaction of the veining (Red), marble (Blue) and Björkdal fault (Yellow). Drilling from the 2023 Lake Zone Eastern Extension and the North Zone extension programs are also shown. Figure 2. Plan section of the Lake Zone and Sub Aurora drilling. Intercepts above 0.5 g/t Au when diluted to 1 m are denoted by dots. Drillholes are annotated with composites over 2.0 g/t Au when diluted to 1 m. Figure 3. Photograph of core from MU22-016 (125.00m - 125.35m - ETW 0.27m @ 116.8 g/t Au). Figure 4. East-West cross-section showing the identified veining of the North Zone drilling. Intercepts above 0.5 g/t Au when diluted to 1 m are denoted by dots. Drillholes are annotated with composites over 2.0 g/t Au when diluted to 1 m.¬ Figure 5. Plan section of the North Zone drilling area showing the 2023 drilling completed since the June 2022 release. Intercepts above 0.5 g/t Au when diluted to 1 m are denoted by dots. Drillholes are annotated with composites over 2.0 g/t Au when diluted to 1 m. Mandalay Resources Logo

Utökning av Lake Zone-åder inklusive tillredningen:

116,8 g/t guld över 0,35 m (beräknad sann bredd "ETW" 0,27 m ) i MU23-016;

51,3 g/t guld över 0,60 m (ETW 0,52 m ); och

88,6 g/t guld över 0,45 m (ETW 0,34 m ) i MU23-015.

Markerar en ny förekomst av mineraler (Boreal Zone) som finns mellan Aurora och North Zone; och

North Zone och Boreal Zone sammansatta höjdpunkter inkluderar:

207,0 g/t guld över 0,55 m (ETW 0,45 m ) i MU22-040;

72,8 g/t guld över 0,45 m (ETW 0,29 m ) i MU22-025; och

33,6 g/t guld över 0,70 m (ETW 0,61 m ) i MU23-022.

Observera: Ytterligare information om tillredning, inklusive betydande tillredningar inom sammansatta intervall, finns i bilagan till detta dokument.

Frazer Bourchier, Mandalays VD och koncernchef, kommenterade:

"Jag är mycket nöjd med de fortsatta framgångarna med våra borrningar nära gruvan i Björkdal. Dessa resultat stärker våra geologers skarpa insikter och fokuserar på de riktade prospekteringsstrategier som genomförts under de senaste åren. Jag är särskilt imponerad av några av de anmärkningsvärda fynden i dessa underjordiska utforskningsborrhål. Vi är angelägna om att få veta mer under det kommande året när de tekniska teamen fortsätter att uppdatera sina geologiska modeller för att bättre förstå de möjliga mineralfynden i området."

Chris Davis, vice VD för prospektering och operativ geologi, fortsatte:

"Under de senaste två åren har Eastern Extension-programmet varit ett primärt prospekteringsområde och har gett anmärkningsvärda resultat - några av de mest betydande fyndigheterna som historiskt sett har påträffats i Björkdal. Den borrning som genomförts i detta område har utökat ådrar i Lake Zone både österut och på djupet. Även om ådertätheten inte är lika stor som i Main Zone, är ådrorna kontinuerliga med anmärkningsvärda fynd upp till 560 m från den nuvarande infrastrukturen.

"Dessutom har vår borrning i den övre västra delen av North Zone gett upphov till ytterligare ett spännande område med ådrar, som vi har kallat Boreal Zone. Ådrorna i detta område uppvisar en liknande inriktning och guldinnehåll som de som finns i både North Zone och Aurora Zone. Boreal Zone har fortfarande inte utforskats tillräckligt och framtida borrningar kommer att inriktas på att förstå dess fulla bredd.

"En video har förberetts som går igenom höjdpunkterna i denna publicering med större rumsligt sammanhang. Denna video kan ses på Mandalays webbplats eller genom att klicka här ."

Bourchier avslutade: "Den senaste utvecklingen inom prospekteringen understryker ett av våra strategiska mål, nämligen organisk tillväxt, då vi fortsätter att leta efter både fyndigheter med högre marginal som kan förlänga livslängden och nya mineraltillgångar inom våra markpaket. Vi förväntar oss att Easter Extension kommer att bidra till Björkdals fortsatta tillväxt och framgång."

Diskussion

Med utgångspunkt från våra pressmeddelanden i juli 20221 och februari 20232 har prospekteringen nära gruvan fokuserats på två pågående borrningar. Eastern Extension-kampanjen har fortsatt med en förflyttning norrut för att testa den östra fortsättningen av Lake Zone-ådren. Parallellt med detta program har borrningen i North Zone gått vidare till en utvidgningsfas med fyra delprogram som testar de 19 ådrar som nu modellerats inom den framväxande domänen (se figur 1), såväl i strykningsriktning som i stupningsriktning.

1 Mandalay Resources, Mandalay Resources Corporation bekräftar utmärkta resultat från borrningen av Björkdal-gruvans förlängning österut och rapporterar uppmuntrande resultat från borrningsprogrammet i North Zone, mandalayresources.com/news/2022

2 Mandalay Resources, Mandalay Resources Corporation fortsätter att producera utmärkta resultat från borrningen av Björkdal-gruvans förlängning österut och rapporterar om en lyckad borrning av Aurora-förlängningen, mandalayresources.com/news/2023

Lake Zone Eastern Extension borrning

Borrning av den östra flanken av Björkdalsgruvan har konsekvent gett höghaltiga åderfynd som stöder modelleringen av guldanrikning i ådern som fortsätter österut under den stupande marmorhorisonten. Borrningarna under 2022 koncentrerades till utvidgningen av Main Zone och Central Zone med betydande resultat (se tidigare pressmeddelanden). Den senaste borrningen i detta anrikningsområde har fokuserat på den östliga förlängningen av Lake Zone-ådren som för närvarande bryts väster om området.

Tio hål har borrats under 2023 och visar att den viktigaste ådern i Lake Zone-området fortsätter österut. Ådertätheten är lägre än i de centrala och huvudsakliga områdena i söder, men betydande halter har påträffats 560 m från den nuvarande gruvdriften, vilket visar att mineraliseringen fortfarande är öppen på djupet och österut. Den längsta fyndigheten från den nuvarande anläggningen gav 5,4 g/t guld över 1 m (ETW 0,64 m) i MU23-017.

Andra betydande halter inom programmet inkluderar 51,3 g/t guld över 0,60 m (ETW 0,52 m) och 88,6 g/t guld över 0,45 (ETW 0,34 m) i MU23-015 samt 116,8 g/t guld över 0,35 m (ETW 0,27) i MU23-016.

North Zone Extension och Boreal Zone

Norr om den nuvarande gruvan, och den väletablerade Aurora-zonen, är North Zone ett nytt ådersystem som nyligen har varit i fokus för prospekteringen vid Björkdal. Ortbildningen finns i en liknande miljö som i Aurora-zonen, ovanför marmorhorisonten och i samspel med ett antal platta förkastningar som enligt teorin är ledningar för mineraliserande vätskor. Liksom Aurora ligger betydelsen av North Zone i geometrin hos den skiktade orten och potentialen för strukturell och haltmässig kontinuitet över en stor strykning och vertikal längd, vilket kan underlätta en mer effektiv gruvdrift.

Sedan den senaste marknadsuppdateringen om North Zone i juni 2022 har ytterligare 19 hål borrats i området för att testa utvidgningar av den fördefinierade orten. I första hand testades de övre och västra delarna med hjälp av en borrhorisont högt upp i Aurora-gruvan, och som ett resultat av detta påträffades en ny mineralfyndighet mellan Aurora- och North-zonerna, kallad Boreal-zonen. Denna nya fyndigheten skiljs från North Zone av Balder-förkastningen som verkar avgränsa Boreal Zone i nordost, liksom Frea-förkastningen i sydväst. Liksom Aurora och North Zone verkar Boreal Zone följa ett echelonmönster av skiktade ådrar inom sina respektive förkastningsblock. Det är spännande att Boreal Zone bara ligger cirka 180 meter från nuvarande gruvinfrastruktur.

Höjdpunkter från borrningen i North Zone inkluderar 19,4 g/t guld över 0,45 m (ETW 0,41 m) inom den västra förlängningen av North Zone, 207,0 g/t guld över 0,55 m (ETW 0,45 m) inom Boreal Zone och 72,8 g/t guld över 0,45 m (ETW 0,29 m) inom Aurora System som korsades i början av borrhålen på väg till Boreal och North zonerna.

Borrning och identifiering av Boreal Zone var en biprodukt vid testerna i den övre västra delen av North Zone och därför har inte hela åderns utbredning testats. En specifik borrning för Boreal Zone har utformats för att testa åderbildningens bredd- och djupkomponent. Kampanjen inleddes under andra kvartalet i år och vi förväntar oss resultat under de kommande månaderna.

Borrning och analys

I Björkdal loggades och prov togs alla diamantborrkärnor av Björkdals geologer. Prov från undersökningsborrhålen skickades till CRS Laboratories Oy ("CRS") i Kempele, Finland för provberedning och analys.

Analyserna utfördes med hjälp av Pal1000-cyanidutlakningsprocesser. Mandalays rigorösa QA/QC-program omfattade användning av standardreferensprover, blankprov, dubbletter, upprepningar och interna kvalitetssäkringsprocedurer för laboratoriet. (se den 30 mars 2023, teknisk rapport med titeln "Technical Report on the Björkdal Gold Mine, Sweden", tillgänglig på SEDAR ( www.sedar.com ), som innehåller en fullständig beskrivning av borrning, provtagning och analysförfaranden).

Behörig person:

Chris Davis, vice vd för operativ geologi och prospektering på Mandalay Resources, är Chartered Professional of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), samt medlem av Australian Institute of Geoscientists (MAIG) och en kvalificerad person enligt definitionen i NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen i detta pressmeddelande.

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt-baserat naturresursföretag med producerande tillgångar i Australien (Costerfield-guld-antimongruvan) och Sverige (Björkdal-guldgruvan), med projekt i Chile och Kanada som är under nedläggning eller utveckling. Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett betydande positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva en säker och miljömässigt ansvarsfull verksamhet och samtidigt utveckla en hög nivå av engagemang i samhället och bland de anställda.

Mandalays mål är att skapa aktieägarvärde genom lönsam drift och fortsatta regionala utforskningsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvorna. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal kommer bolaget att sträva efter att öka produktionen från Aurora-zonen och andra områden med högre halter under de kommande åren för att maximera vinstmarginalerna i gruvan.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning, inklusive uttalanden om prospekterings- och utvecklingspotentialen i de prospekteringsresultat som presenteras. Läsarna ska inte förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken "Riskfaktorer" i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2023. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till visade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Bilaga

Tabell 1. Tabell över signifikanta fyndigheter från borrningar i Lake Zone Eastern Extension.

ID för borrhål Från (m) TILL (m) Intervall (m) Beräknad Sant Bredd (m) Au Halt (g/t) Au (g/t) över min. 1 m bredd MU22-033 0,80 1,80 1,00 0,58 6,0 3,4 MU22-033 6,80 7,70 0,90 0,52 3,2 1,7 MU22-033 24,00 24,40 0,40 0,23 20,9 4,8 MU22-033 59,70 60,00 0,30 0,26 8,0 2,1 MU22-033 328,00 328,50 0,50 0,17 4,0 0,7 MU22-034 5,20 6,00 0,80 0,40 4,9 2,0 MU22-034 16,00 17,00 1,00 0,50 2,0 1,0 MU22-034 29,00 30,00 1,00 0,50 4,0 2,0 MU22-034 37,40 38,00 0,60 0,30 2,7 0,8 MU22-034 40,00 40,80 0,80 0,40 6,3 2,5 MU22-034 241,00 242,70 1,70 0,85 0,9 0,8 MU22-035 19,00 20,00 1,00 0,95 1,8 1,7 MU22-035 83,00 84,00 1,00 0,95 7,8 7,4 MU22-035 215,20 216,00 0,80 0,51 1,3 0,6 MU22-036 0,00 3,30 3,30 1,89 1,5 1,5 MU22-036 6,90 7,50 0,60 0,10 5,1 0,5 MU22-036 10,00 11,00 1,00 0,86 0,9 0,8 MU22-036 17,00 18,00 1,00 0,86 5,0 4,3 MU22-036 24,20 25,00 0,80 0,69 0,9 0,6 MU22-036 121,30 123,00 1,70 1,09 1,8 1,8 MU22-036 124,50 125,50 1,00 0,64 1,2 0,8 MU22-036 154,00 155,00 1,00 0,64 1,5 0,9 MU22-036 163,00 164,15 1,15 0,74 7,2 5,3 MU22-037 221,00 221,60 0,60 0,39 1,9 0,7 MU23-014 48,00 49,00 1,00 0,88 0,8 0,7 MU23-014 78,90 79,30 0,40 0,35 4,8 1,7 MU23-014 79,80 80,30 0,50 0,43 1,3 0,6 MU23-014 97,50 98,00 0,50 0,25 22,2 5,6 MU23-014 135,60 136,20 0,60 0,39 5,6 2,2 MU23-014 178,00 179,30 1,30 0,84 1,0 0,9 MU23-014 183,70 184,50 0,80 0,40 1,6 0,6 MU23-014 187,00 188,00 1,00 0,65 2,1 1,3 MU23-014 231,35 231,80 0,45 0,34 40,1 13,6 MU23-014 248,50 248,90 0,40 0,35 2,5 0,9 MU23-014 283,35 283,80 0,45 0,29 3,6 1,1 MU23-014 360,00 360,50 0,50 0,47 1,6 0,7 MU23-014 380,30 381,65 1,35 0,87 1,5 1,3 MU23-015 77,60 78,05 0,45 0,34 88,6 30,1 MU23-015 79,40 80,00 0,60 0,52 1,4 0,7 MU23-015 82,70 83,20 0,50 0,25 3,3 0,8 MU23-015 89,40 90,50 1,10 0,84 1,2 1,0 MU23-015 98,00 98,60 0,60 0,39 1,8 0,7 MU23-015 133,00 133,50 0,50 0,25 13,0 3,2 MU23-015 141,85 142,30 0,45 0,25 2,1 0,5 MU23-015 258,00 259,20 1,20 0,60 40,9 24,6 MU23-015 261,60 262,00 0,40 0,39 2,0 0,8 MU23-015 571,40 572,00 0,60 0,52 51,3 26,7 MU23-016 46,00 46,60 0,60 0,39 1,7 0,7 MU23-016 70,00 70,40 0,40 0,31 2,3 0,7 MU23-016 82,50 83,00 0,50 0,32 9,7 3,1 MU23-016 114,70 115,10 0,40 0,26 5,5 1,4 MU23-016 125,00 125,35 0,35 0,27 116,8 31,1 MU23-016 172,55 173,10 0,55 0,35 1,6 0,6 MU23-016 360,90 361,40 0,50 0,32 2,3 0,7 MU23-016 487,50 489,00 1,50 0,96 7,5 7,2 MU23-017 38,00 41,90 3,90 1,33 1,2 1,2 MU23-017 202,00 203,00 1,00 0,17 16,2 2,8 MU23-017 508,90 509,80 0,90 0,75 1,2 0,9 MU23-017 530,00 531,00 1,00 0,64 0,9 0,6 MU23-017 545,00 546,00 1,00 0,64 1,1 0,7 MU23-017 566,00 566,60 0,60 0,10 14,7 1,5 MU23-017 594,00 595,00 1,00 0,64 5,4 3,4 Anteckningar: 1. När den verkliga bredden är större än 1 m är halterna inte utspädda och presenteras som halterna över den sammansatta verkliga bredden. 2. Sammansättningar som ligger under 0,5 g/t Au när de spätts ut till 1 m rapporteras inte i denna tabell.

Tabell 2. Tabell över signifikanta fynd från borrningar i North Zone

ID för borrhål Från (m) TILL (m) Intervall (m) Beräknad Sant Bredd (m) Au Halt (g/t) Au (g/t) över min. 1 m bredd MU22-018 32,50 33,00 0,50 0,29 16,4 4,8 MU22-018 85,00 86,00 1,00 0,42 1,6 0,7 MU22-018 149,00 150,00 1,00 0,34 18,3 6,2 MU22-018 164,00 164,50 0,50 0,32 2,6 0,8 MU22-018 564,00 564,95 0,95 0,61 1,2 0,7 MU22-019 44,05 44,50 0,45 0,23 4,8 1,1 MU22-019 53,40 54,20 0,80 0,46 2,4 1,1 MU22-019 63,00 64,05 1,05 0,60 1,3 0,8 MU22-019 72,95 73,45 0,50 0,29 2,0 0,6 MU22-020 23,20 23,50 0,30 0,21 3,6 0,7 MU22-020 63,50 64,00 0,50 0,21 9,7 2,0 MU22-020A 32,50 33,20 0,70 0,61 1,4 0,8 MU22-020A 45,00 46,00 1,00 0,32 2,4 0,8 MU22-020A 81,00 81,50 0,50 0,38 5,9 2,2 MU22-020A 83,00 83,60 0,60 0,46 2,0 0,9 MU22-021 22,85 23,30 0,45 0,32 5,5 1,8 MU22-021 34,40 35,00 0,60 0,34 5,2 1,8 MU22-021 68,00 68,45 0,45 0,26 2,8 0,7 MU22-021 592,80 593,30 0,50 0,32 2,9 0,9 MU22-023 12,15 12,50 0,35 0,30 2,2 0,6 MU22-023 16,00 16,50 0,50 0,45 4,4 2,0 MU22-023 28,55 29,00 0,45 0,34 6,0 2,1 MU22-023 44,30 44,80 0,50 0,38 7,1 2,7 MU22-023 62,95 64,00 1,05 0,80 7,6 6,1 MU22-023 277,60 278,05 0,45 0,41 11,3 4,6 MU22-023 343,30 343,70 0,40 0,28 6,6 1,8 MU22-023 368,95 369,45 0,50 0,35 4,1 1,4 MU22-023 370,55 371,50 0,95 0,61 1,1 0,6 MU22-024 351,40 351,90 0,50 0,32 2,3 0,7 MU22-024 471,85 472,40 0,55 0,32 1,9 0,6 MU22-024 479,30 479,90 0,60 0,46 1,1 0,5 MU22-025 69,35 69,70 0,35 0,27 6,3 1,7 MU22-025 80,60 81,05 0,45 0,29 72,8 21,1 MU22-025 106,65 107,10 0,45 0,32 2,6 0,8 MU22-025 403,10 403,50 0,40 0,31 4,9 1,5 MU22-025 455,20 455,80 0,60 0,46 1,1 0,5 MU22-038 4,60 5,20 0,60 0,30 6,0 1,8 MU22-038 38,40 45,85 7,45 3,73 2,0 2,0 MU22-038 65,45 66,15 0,70 0,49 16,6 8,1 MU22-038 69,20 70,00 0,80 0,57 1,3 0,8 MU22-038 87,80 88,25 0,45 0,37 1,5 0,6 MU22-038 117,40 117,90 0,50 0,35 5,0 1,7 MU22-038 318,15 318,75 0,60 0,46 2,2 1,0 MU22-039 26,70 27,30 0,60 0,21 3,1 0,7 MU22-039 42,65 43,10 0,45 0,37 1,8 0,6 MU22-039 207,80 208,55 0,75 0,43 1,2 0,5 MU22-039 282,40 283,00 0,60 0,42 1,5 0,6 MU22-039 312,00 312,45 0,45 0,37 2,6 1,0 MU22-039 493,75 494,35 0,60 0,39 1,8 0,7 MU22-039 583,15 583,60 0,45 0,41 19,4 8,0 MU22-040 19,30 19,80 0,50 0,21 3,2 0,7 MU22-040 42,70 43,50 0,80 0,51 5,2 2,7 MU22-040 50,25 51,10 0,85 0,60 1,7 1,0 MU22-040 69,00 69,60 0,60 0,45 1,2 0,5 MU22-040 95,10 96,00 0,90 0,69 3,2 2,2 MU22-040 185,30 185,80 0,50 0,38 2,0 0,8 MU22-040 193,50 194,45 0,95 0,54 9,9 5,3 MU22-040 215,40 216,00 0,60 0,49 16,1 7,9 MU22-040 253,65 254,20 0,55 0,45 207,0 93,0 MU22-041 4,30 4,90 0,60 0,46 1,1 0,5 MU22-041 7,60 8,00 0,40 0,31 5,7 1,8 MU22-041 34,40 34,70 0,30 0,25 2,8 0,7 MU22-041 107,55 108,25 0,70 0,61 33,6 20,5 MU22-041 175,20 175,90 0,70 0,57 1,5 0,8 MU22-041 256,50 257,00 0,50 0,47 1,3 0,6 MU22-041 380,30 381,00 0,70 0,61 0,9 0,6 MU22-041 455,10 455,50 0,40 0,35 1,5 0,5 MU22-041 466,20 466,65 0,45 0,37 8,2 3,0 MU22-042 4,40 5,40 1,00 0,76 1,0 0,7 MU22-042 7,70 8,15 0,45 0,34 10,1 3,4 MU22-042 38,40 39,05 0,65 0,50 1,5 0,7 MU22-042 176,15 176,75 0,60 0,42 8,4 3,5 MU22-042 579,80 580,50 0,70 0,63 1,9 1,2 MU23-019 9,50 9,95 0,45 0,29 5,6 1,6 MU23-019 20,15 20,60 0,45 0,44 3,2 1,4 MU23-019 63,90 64,90 1,00 0,77 6,0 4,6 MU23-019 94,30 94,80 0,50 0,32 15,6 5,0 MU23-019 197,55 198,50 0,95 0,54 8,7 4,7 MU23-019 208,00 209,05 1,05 0,99 1,0 1,0 MU23-019 238,70 239,50 0,80 0,51 8,8 4,5 MU23-019 276,20 276,70 0,50 0,25 2,0 0,5 MU23-020 12,60 13,10 0,50 0,38 1,5 0,6 MU23-020 20,20 22,05 1,85 0,90 6,3 5,7 MU23-020 44,50 44,90 0,40 0,35 7,1 2,5 MU23-020 64,50 65,10 0,60 0,49 4,4 2,2 MU23-020 78,90 79,30 0,40 0,26 3,9 1,0 MU23-020 102,50 103,25 0,75 0,48 4,0 1,9 MU23-020 275,10 276,00 0,90 0,64 0,8 0,5 MU23-021 11,60 12,05 0,45 0,29 6,9 2,0 MU23-021 19,45 22,00 2,55 2,21 23,7 23,7 MU23-021 28,05 38,15 10,10 8,27 1,2 1,2 MU23-021 40,90 41,35 0,45 0,41 1,4 0,6 MU23-021 49,15 49,95 0,80 0,73 9,1 6,6 MU23-021 309,15 309,80 0,65 0,50 1,5 0,8 MU23-022 18,75 21,60 2,85 2,02 16,8 16,8 MU23-022 31,45 32,00 0,55 0,35 6,0 2,1 MU23-022 45,70 46,45 0,75 0,65 1,7 1,1 MU23-022 92,30 92,80 0,50 0,38 1,7 0,6 MU23-022 111,85 112,40 0,55 0,45 4,5 2,0 MU23-022 162,15 163,05 0,90 0,86 13,7 11,7 MU23-022 168,90 169,30 0,40 0,38 2,9 1,1 MU23-022 239,00 239,50 0,50 0,31 9,3 2,9 MU23-023 17,30 20,30 3,00 2,45 2,6 2,6 MU23-023 41,60 45,20 3,60 2,95 4,8 4,8 MU23-023 56,10 56,50 0,40 0,33 2,9 1,0 MU23-023 84,75 85,20 0,45 0,39 7,0 2,7 MU23-024 18,95 20,00 1,05 0,91 2,6 2,6 MU23-024 33,25 33,70 0,45 0,29 2,3 0,7 MU23-024 47,60 52,70 5,10 3,61 2,6 2,6 MU23-024 86,45 86,90 0,45 0,42 2,0 0,9 MU23-024 194,70 195,15 0,45 0,43 1,7 0,7 MU23-024 208,45 209,95 1,50 1,06 2,9 2,9 Anteckningar: 1. När den verkliga bredden är större än 1 m är halterna inte utspädda och presenteras som halterna över den sammansatta verkliga bredden. 2. Sammansättningar som ligger under 0,5 g/t Au när de spätts ut till 1 m rapporteras inte i denna tabell.

Tabell 3. Detaljer för borrhål

BORRNINGAR BORRHÅL ID NORRA ÖSTRA HÖJD DJUP STUP AZIM UTH DATUM SLUTFÖRT Lake Zone East MU22-033 7213310 763607 -304 501,20 -37,1 355,1 7 september 2022 Lake Zone East MU22-034 7213310 763607 -304 405,20 -42,0 356,1 18 september 2022 Lake Zone East MU22-035 7213309 763608 -304 471,00 -44,9 336,3 3 oktober 2022 Lake Zone East MU22-036 7213309 763609 -304 528,30 -42,7 349,7 16 oktober 2022 Lake Zone East MU22-037 7213292 763591 -306 402,10 -40,9 326,5 1 november 2022 Lake Zone East MU23-014 7213203 763986 -218 599,90 -36,7 315,3 3 mars 2023 Lake Zone East MU23-015 7213203 763986 -218 605,90 -40,3 330,3 11 februari 2023 Lake Zone East MU23-016 7213203 763986 -218 575,60 -40,1 337,3 24 januari 2023 Lake Zone East MU23-017 7213203 763991 -217 600,00 -44,1 347,2 3 april 2023 Lake Zone East MU23-018 7213203 763986 -218 402,00 -44,7 355,3 14 mars 2023 North Zone MU22-018 7213275 763361 -301 600,50 -38,6 315,6 27 maj 2022 North Zone MU22-019 7213484 763481 -294 600,00 -43,2 351,8 20 juni 2022 North Zone MU22-020 7213484 763481 -293 167,00 -38,8 325,3 29 juni 2022 North Zone MU22-020A 7213484 763481 -293 234,20 -40,0 325,3 15 augusti 2022 North Zone MU22-021 7213186 763275 -281 600,40 -25,7 322,0 2 juni 2022 North Zone MU22-023 7213186 763275 -283 600,20 -21,2 312,2 22 juni 2022 North Zone MU22-024 7213272 763359 -301 600,10 -33,1 312,3 11 augusti 2022 North Zone MU22-025 7213272 763359 -301 600,40 -30,2 320,3 7 september 2022 North Zone MU22-038 7213134 763289 -133 600,20 -24,0 320,6 22 oktober 2022 North Zone MU22-039 7213134 763289 -133 603,45 -24,1 311,3 4 oktober 2022 North Zone MU22-040 7213134 763289 -133 603,15 -24,0 298,3 12 november 2022 North Zone MU22-041 7213134 763289 -133 591,10 -20,3 318,7 7 december 2022 North Zone MU22-042 7213134 763289 -133 600,20 -16,8 306,8 30 december 2022 North Zone MU23-019 7213132 763289 -132 511,00 -17,1 287,8 19 januari 2023 North Zone MU23-020 7213059 763236 -111 540,35 -20,6 304,2 28 mars 2023 North Zone MU23-021 7213059 763236 -111 527,50 -19,1 288,3 8 mars 2023 North Zone MU23-022 7213059 763236 -111 535,00 -19,9 298,3 19 februari 2023 North Zone MU23-023 7213059 763236 -111 363,50 -14,5 295,3 2 februari 2023 North Zone MU23-024 7213058 763237 -111 395,40 -17,0 277,8 15 april 2023 Anteckningar: 1. System för koordinater: SVREF 99





















