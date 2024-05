Mandalay testar framgångsrikt guldfyndigheten Norrberget i Björkdalsgruvan med fynd på 13.3 g/t guld över 5.5 meter Sverige - Svenska USA - English Sverige - English Mandalay Resources Corporation 16 maj, 2024, 13:22 GMT Dela den här artikeln Dela den här artikeln TORONTO, 16 maj 2024 /PRNewswire/ -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "företaget") (TSX: MND) (OTCQB: MNDJF) tillkännager en spännande förlängning inom den östra prospekteringszonen - fyndigheten i Norrberget - och ger en uppdatering om målborrningsprogrammet för prospektering i Vidmyran. Båda områdena ligger cirka 6 km öster om Björkdalsgruvan. Detta pressmeddelande är det första i en serie uppdateringar om våra regionala prospekteringsprogram i Björkdalsgruvan. Programmets höjdpunkter: Continue Reading

Figure 1. Geological Map centred on Mandalay exploration tenement holdings highlighting the location of exploration drilling described in this release. Highlighted assays results are annotated. Figure 2: Plan view showing 2023 drilling in relation to historic intercepts and previously identified mineralisation. Composited intercepts that, when diluted to 1m, grade above 2g/t are annotated. Figure 3 Cross-Section of the Norrberget orebody showing recent drilling. See figure 9 for location. Composited intercepts that, when diluted to 1m, grade above 2g/t are annotated. Figure 4: Picture of NB23-004 drill core through the of the orebody showing mineralisation and individual assays grades. The combined interval was 13.3 g/t gold over 5.55 m (ETW 5.22m). Figure 5. Location map of the Norrberget and Vidmyran targets highlighting significant assays for Vidmyran only. Figure 6. Core Photo from VM22-001, showing visible gold on quartz vein contact (green circles on zoom in photo B and C below). The intercept returned 53.8 g/t gold over 0.40 m (ETW 0.20 m). Mandalay Resources Logo

Framgångsrik förlängning av nedgången i fyndigheten i Norrberget med cirka 120 m , eller ytterligare 80%.

, eller ytterligare 80%. Betydligt höghaltiga fynd djupare i Norrberget, och

Lokaliserade tunna guldbärande ådror vid det närliggande målet i Vidmyran.

Resultathöjdpunkter

Norrberget

13,3 g/t guld över 5,55 m (UVB 5,22 m ) i NB23-004; och

(UVB ) i NB23-004; och 17,5 g/t guld över 1,50 m (UVB 1,41 m ) i NB23-007.

Vidmyran

17,2 g/t guld över 1,30 m (UVB 0,6 m ) i VM22-001; och

(UVB ) i VM22-001; och 12,1 g/t guld över 1,40 m (UVB 1,2 m ) i VM22-003.

Observera: Ytterligare information om fynd, inklusive betydande fynd inom sammansatta intervall, finns i bilagan till detta dokument. UVB = Uppskattad Verklig Bredd

Chris Davis, vice VD för prospektering och operativ geologi, kommenterade:

Mandalay har intensifierat sina regionala prospekteringsinsatser i Björkdalsgruvan med spännande resultat över tre högprospektiva områden: de norra, östra och södra prospekterna. Den senaste borrningen har fokuserats på den östra prospekteringszonen som ligger i en geologisk miljö som liknar Björkdalsgruvan och ligger inom samma strukturella korridor. Målen för Norrberget och Vidmyran ligger cirka 6 km öster om den verksamma gruvan.

"Genom sommarborrningskampanjerna både 2022 och 2023 borrade Mandalay 19 hål i de två utsikterna. Medan malmkroppen i Norrberget redan har en mineralresurs och en blygsam reserv från tidigare borrningar konstaterades det att systemet förblev öppet på djupet. Borrningen som genomfördes 2023 demonstrerade uppmuntrande nog systemets fortsatta styrka genom ytterligare 120 m utvidgning nedåt, vilket bekräftade dess pågående öppenhet. En höjdpunkt var upptäckten av ett fynd på 13,3 g/t guld över 5,55 m vilket indikerar en övertygande potential för ytterligare djuputvidgning. Söderut har prospekteringen vid Vidmyran visat sig lovande med tunna guldbärande ådror, även om höghaltiga fynd för närvarande är sällsynta.

"År 2024 kommer Norrberget återigen att vara ett fokus för prospektering med en borrkampanj från vår till sommar. Detta initiativ kommer att vidare undersöka den starka tillväxtpotentialen av denna underutforskade region av Mandalays tillgångar."

Östra prospekteringszonen

Norrberget och Vidmyran, som ligger cirka 6 km öster om den aktiva Björkdalsgruvan, identifierades ha en stark potential för resurstillväxt och borrades därefter under 2022 och 2023. Båda målen inträffar inom en stratigrafisk horisont jämförbar med mineraliseringen som observerats vid Björkdalsgruvan, och längs det regionala avskärningssystemet som hjälpt till att bilda guldfyndigheter i distriktet.

Norrberget

Norrberget-fyndigheten ligger cirka 6 km öster om Björkdalsgruvan, på den östra flanken av "Björkdalskupolen" (figur 1-2). Under 2016 rapporterade Mandalay en indikerad mineralresurs på 191 Kt med 2,93 g/t guld och en mineralreserv på 170 Kt med 2,74 g/t guld i Norrberget. Malmkroppen, vid den tidpunkten, täckte ett område på ungefär 280 meter horisonellt, 150 meter djupt och 5-10 meter brett, med ett stup på ~20 ° i norr. Fyndigheten var fortfarande öppen på djupet men ingen ytterligare prospektering skedde innan den senaste kampanjen.

Under sommarkampanjen 2023 borrades totalt 2 077 meter över 12 borrhål. Syftet med denna kampanj var att undersöka nedåtgående och längsgående fortsättning av tidigare definierade fyndigheter (figur 2).

Programmet lyckades identifiera höghaltig mineralisering i tre hål på djupet från tidigare borrning som utvidgade det tidigare kända malmsystemet med cirka 120 m. En höjdpunkt i borrningen är 13,3 g/t guld över 5,55 m (UVB 5,22 m) i NB23-004 (figur 4). Området förblir öppet och kommer att ingå i borrkampanjen 2024.

Mineralisering vid Norrberget påfinns inom en mängd ändrade vulkaniska bergarter och inbäddade mafiska tuffar som sitter under en marmorenhet. De vulkaniska bergarterna är starkt förändrade med band av medelkornig albit-aktinolitförändring i överflöd genom hela enheten. Kontakten med den mafiska tuffen är skarp, tuffen är mörkgrön, innehåller rikligt med amfiboler och lokalt, slumpmässigt orienterade albitskorn. Den är vanligtvis övertäckt av tunna aktinolvävnader. Mineraliseringen inträffar vanligtvis där de två bergarterna är inbäddade, i samband med förändringsband och ådror genom båda bergarterna.

Vidmyran

Målet i Vidmyran ligger 6 km sydost om Björkdalsgruvan, på den östra flanken av "Björkdalskupolen" (figur 1). Mineralisering identifierades ursprungligen 1992, över en 1,5 km horisontell längd som beskrivs som likartad i naturen som Björkdalsgruvan.

Under sommarkampanjen 2022 borrades totalt 1 901 meter över 7 borrhål. Huvudsyftet var att bättre förstå geologin, ådrornas riktning och mineraliseringskontroller.

Programmet bekräftade närvaron av mineralisering under en marmorenhet, inom måttliga till starkt förändrade interkalerade vulkaniska och mafiskt vulkaniska bergarter med rikliga kvartsådror. Guld förekommer främst i spänningsådror/tunna kvartsådror med mindre sulfider. Mineraliseringens högkvalitativa natur replikerades även med ett fynd som returnerade 53,8 g/t guld över 0,40 meter (figur 6). Dessutom stötte borrning ovanför marmorenheten på låghaltig strukturellt kontrollerad guldmineralisering.

Mineraliseringen i området verkar vara övervägande strukturellt kontrollerad och liknar mineraliseringen som påträffats i Björkdalsgruvan. Ytterligare undersökningar kommer att genomföras för att möjliggöra områdets fulla potential.

Borrning och analys

Vid Björkdalsgruvan loggades och provtogs alla diamantborrkärnor av Björkdals geologer. Prover från prospekteringsborrhålen skickades till CRS Laboratories Oy ("CRS") i Kempele, Finland för provberedning och analys.

Analyserna utfördes främst med hjälp av Pal1000-cyanidutlakningsprocesser. För sulfidrika prover genomfördes brandprovning vid MSALABS (FAS-221, 50 g laddning) i Kanada efter provberedning (krossning, pulverisering) vid CRS Kempele. Mandalays rigorösa QA/QC-program omfattade användning av standardreferensprover, blankprov, dubbletter, upprepningar och interna kvalitetssäkringsprocedurer för laboratoriet. (se den tekniska rapporten från den 31 mars 2023 med titeln "Technical Report on the Björkdal Gold Mine, Sweden", tillgänglig på SEDAR+ ( www.sedarplus.com ), vilken innehåller en fullständig beskrivning av borrnings-, provtagnings- och analysförfaranden).

Behörig person:

Chris Davis, vice vd för operativ geologi och prospektering på Mandalay Resources, är Chartered Professional of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), samt medlem av Australian Institute of Geoscientists (MAIG) och en kvalificerad person enligt definitionen i NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen i detta pressmeddelande.

Frazer Bourchier

VD och koncernchef

Nguyen Edison

Direktör, företagsvärderingar och investerarrelationer

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett naturresursföretag baserat i Kanada med produktionstillgångar i Australien (Costerfield-gruvan) och Sverige (Björkdalsgruvan). Företaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett betydande positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva en säker och miljömässigt ansvarsfull verksamhet och samtidigt utveckla en hög nivå av engagemang i samhället och bland dess anställda.

Mandalays mål är att skapa värde för sina aktieägare genom lönsam drift och fortsatta regionala prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvorna. För närvarande är bolagets huvudmål att fortsätta bryta den högkvalitativa Youle-ådran i Costerfield, att öka produktionen i de djupare Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta att leverera högkvalitativ malm till bearbetningsanläggningen, och att utöka mineralreserverna. I Björkdalsgruvan kommer företaget att sträva efter att under kommande år producera i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera vinstmarginalerna från gruvan.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning, inklusive uttalanden om företagets prospekteringsresultat och planer. Läsare uppmanas att inte förlita sig för mycket på framåtblickande uttalanden. De faktiska resultaten och utvecklingen kan skilja sig väsentligt från de som avses i dessa uttalanden, bland annat beroende på förändringar i råvarupriserna och allmänna marknads- och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och utveckling skiljer sig från de som förutses i de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande finns under rubriken "Riskfaktorer" i Mandalays årliga informationsformulär från den 28 mars 2024 som finns tillgänglig under Mandalays profil på www.sedarplus.com. Dessutom finns det ingen garanti för att eventuella resurser som upptäcks som ett resultat av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt kartlägga viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i framåtblickande uttalanden, kan det finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntade, uppskattade eller avsedda. Det finns ingen garanti för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från dem som förutses i sådana uttalanden. Följaktligen bör läsaren inte förlita sig på framåtblickande uttalanden i onödan.

Bilaga

Tabell 1. Borrningssammansättningar

HÅL-ID FRÅN (M) TILL (M) INTERVALL (M) UPPSKATTAD

VERKLIG BREDD (M) GULD

HALT (G/T) GULDHALT

UTSPÄTT TILL 1 M (G/T) NB23-004 108,85 110,30 1,45 1,26 1,0 1,0 NB23-004 111,80 117,35 5,55 5,22 13,3 13,3 NB23-004 127,30 129,40 2,10 1,61 2,3 2,3 NB23-005 134,20 138,70 4,50 3,69 1,7 1,7 NB23-006 130,65 135,15 4,50 3,90 2,0 2,0 NB23-007 120,80 122,30 1,50 1,41 17,5 17,5 NB23-007 138,50 139,00 0,50 0,47 2,5 1,2 NB23-008B 143,90 145,80 1,90 1,46 3,5 3,5 VM22-001 221,90 223,20 1,30 0,65 17,2 11,2 VM22-003 62,50 63,00 0,50 0,43 1,5 0,7 VM22-003 141,30 142,70 1,40 1,21 12,2 12,2 Anteckningar 1. När den verkliga bredden är större än 1 m är halterna inte utspädda och presenteras som halter över den sammansatta verkliga bredden. 2. Sammansättningar som ligger under 0,5 g/t Au när de spätts ut till 1 m rapporteras inte i denna tabell.

Tabell 2. Detaljer för borrhål

HÅL-ID SWEREF

NORD SWEREF

ÖST SWEREF

HÖJNING DJUP AZIMUT

(SWEREF) STUP DATUM

FÄRDIGSTÄLLD NB23-001 7211963 769127 124 150 220 -55 29/08/2023 NB23-002 7211963 769127 124 158,6 190 -40 30/08/2023 NB23-003 7211970 769155 124 182,05 190 -61 01/09/2023 NB23-004 7211970 769155 124 182,6 140 -60 02/09/2023 NB23-005 7212039 769130 123 182,5 140 -56 04/09/2023 NB23-006 7212039 769130 123 203,7 150 -50 06/09/2023 NB23-007 7212045 769093 122 163,8 170 -44 08/09/2023 NB23-008B 7212046 769095 123 171 140 -51 10/09/2023 NB23-009 7212045 769093 123 191,2 175 -60 07/09/2023 NB23-010 7211939 769390 125 170,7 200 -60 12/09/2023 NB23-011 7211840 769504 137 200,6 235 -40 14/09/2023 NB23-012 7211905 769003 124 120,1 205 -51 11/09/2023 VM22-001 7209709 769358 49 297,7 305 -53 29/05/2022 VM22-002 7209945 769435 108 250,4 235 -45 02/06/2022 VM22-003 7209817 769429 95 299,3 305 -55 09/06/2022 VM22-005 7210039 769245 112 251,5 355 -55 05/06/2022 VM22-006 7210268 769532 131 251 305 -54 13/06/2022 VM22-007 7210362 769723 132 351 305 -55 17/06/2022 VM22-008 7210707 769472 139 200,1 25 -55 19/06/2022

