Ny forskning visar att personer med dolda sjukdomar som PKU har 42 % större sannolikhet att uppleva stora livshändelser som stressande

För första gången har patientgrupper från sex olika länder i Europa samarbetat mot det gemensamma målet att förbättra vården för personer som lever med den ovanliga sjukdomen PKU. Samarbetet är en del av kampanjen Live Unlimited PKU.

Sjukdomen begränsar patientens förmåga att bryta ned protein, vilket får förödande konsekvenser för hjärnan om inte sjukdomen hanteras på rätt sätt.[i] I Europa genomförs screening för PKU på alla nyfödda barn genom ett blodprov, men endast 9 procent av allmänheten känner till sjukdomen.[ii]

PKU kan få allvarliga och långvariga effekter för patienters mentala hälsa och livskvalitet och en nyligen genomförd studie visar att upp till hela 52 % av alla vuxna personer med PKU lever med ångest eller depression. Övriga problem som patienter rapporterade är till exempel "hjärntrötthet", sömnproblem och koncentrationssvårigheter.[iii]

Faktum är att ny forskning visar att personer som lever med dolda sjukdomar som PKU har 42 % större sannolikhet att uppleva vardagsaktiviteter, till exempel att gå på en dejt, resa utomlands eller lära känna nya människor, som stressande.[i]

Endast 12 % av alla vuxna med PKU har tillgång till de många olika typer av hjälpmedel och stöd som de behöver och många vuxna tvingas besöka barnsjukvården för att få specialistvård.[iv]

Några viktiga forskningsresultat[i] :

Endast 1 av 10 personer som tillfrågades kände till PKU

Personer med underliggande sjukdom har i genomsnitt 42 % högre sannolikhet att uppleva stora livshändelser som stressande än friska personer.

Personer med underliggande sjukdom har högre sannolikhet att uppleva vissa viktiga livshändelser som stressande än personer utan dolda sjukdomar

87 % högre sannolikhet att bli stressade av att lära känna nya människor

40 % högre sannolikhet att bli stressade över att gå på en dejt

40 % högre sannolikhet att bli stressade över att lyckas sköta sitt arbete

49 % av alla människor med underliggande sjukdom döljer detta från sina kolleger, sina vänner (27 %), familj (18 %) och partner (15 %).

29 % gör det för att de är rädda att andra inte ska förstå och 20 % för att de tror att de kommer att bli avvisade.

Kampanjens videomaterial ger en bild av PKU-patienters upplevelser och utmaningar i sina respektive länder och finns tillgängligt på www.liveunlimitedPKU.com.

Om undersökningen

BioMarin anligade undersökningsföretaget Alligator för att genomföra en onlineundersökning med sex frågor bland nationella urvalsgrupper från Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige, Nederländerna och Turkiet med totalt 4 151 respondenter.*

Mediainnehåll

Kampanjens webbplats och alla patientberättelser finns här: www.liveunlimitedPKU.com

Videoinnehåll finns här: https://www.youtube.com/channel/UCeWDxwTyfCmfuiunP6mEh9A/

Kontakta oss via e-post för foton och annat visuellt kampanjmaterial: liveunlimitedPKU@portland-communications.com

