Ultima Genomics och Olink samarbetar för att utveckla en lösning för proteomik med hög genomströmning

Proof of concept-data visar potential att kombinera Olink® Explore-analysen med avläsning på Ultima Genomics sekvenseringsplattform för applikationer av proteomik med hög genomströmning

Olink fortsätter sitt banbrytande arbete med att göra det möjligt att utforska i stort sett alla genomiska ekosystem och demokratisera nästa generations proteomik

UPPSALA, Sverige, 8 juni 2022 /PRNewswire/ – Olink Holding AB (publ) ("Olink") (Nasdaq: OLK) och Ultima Genomics ("Ultima") tillkännagav idag att de har inlett ett samarbete för att möjliggöra användningen av Olink® Explore-plattformen för proteomik med hög genomströmning ihop med Ultimas sekvenseringsarkitektur.

Ultima Genomics och Olink arbetar för en sömlös sammankoppling av den befintliga Olink® Explore-analysen och Ultima Genomics sekvenseringssystem, och samarbetar med gemensamma kunder för att möjliggöra större projekt. Företagen förväntar sig att detta kommer att uppnås genom att erbjuda Ultima-specifika biblioteksmoduler, tillsammans med en dataanalyslösning från Olink. Initiala proof of concept-data som samlats in av företagen visar liknande prestanda som den befintliga Explore-analysen, vilket signalerar dess potential för kunder av proteomik med hög genomströmning. Ytterligare information kommer att tillhandahållas av Ultima under en paneldiskussion idag, den 8 juni, vid bolagsstämman Advances in Genome Biology and Technology (AGBT) i Orlando, Florida.

"Med nästa generations sekvenseringsmarknad som förväntas genomgå en betydande utveckling under de kommande månaderna och åren, är Olink fast beslutna att möjliggöra bred tillgång till sin unika och branschledande Explore-teknik", säger Jon Heimer, vd för Olink. "Allt eftersom fler laboratorier tar till sig löftet om proteomik, tror vi att vi närmar oss en brytpunkt, och satsningar som vårt samarbete med Ultima kommer att vara en avgörande faktor för att utveckla marknaden och nå så många kunder som möjligt."

Detta icke-exklusiva samarbetsramverk är en fortsättning på Olinks strategi som har genomförts i NGS sedan 2020 och kombinerar styrkorna hos båda företagens tekniker. Dessa insatser ligger i linje med Olinks tidigare kommunicerade verksamhetsplanering och syftar till att ge kunderna valmöjligheter att välja den sekvenseringsplattform som är optimal för deras behov.

Om Olink

Olink Holding AB (Nasdaq: OLK) är ett företag som arbetar för att påskynda proteomiken tillsammans med forskarvärlden, över flera sjukdomsområden för att möjliggöra nya upptäckter och förbättra patienternas liv. Olink tillhandahåller en plattform med produkter och tjänster som distribueras över stora biofarmaceutiska företag och ledande kliniska och akademiska institutioner för att fördjupa förståelsen för mänsklig biologi i realtid och driva 2000-talets sjukvård genom handlingskraftig vetenskap som ger effekt. Företaget grundades 2016 och är väletablerat i Europa, Nordamerika och Asien. Olink har sitt huvudkontor i Uppsala. Läs mer om Olink här.

Om Ultima Genomics

Ultima Genomics frigör genomikens kraft i stor skala. Företagets uppdrag är att kontinuerligt driva omfattningen av genomisk information för att möjliggöra oöverträffade framsteg inom biologi och förbättringar av människors hälsa. Mänskligheten befinner sig på gränsen till en biologisk revolution och det finns ett praktiskt taget oändligt behov av mer genomisk information för att hantera biologins komplexitet och dynamiska förändring – och ett ytterligare behov av att utmana nästa generations konventionella sekvenseringstekniker. Ultimas revolutionerande nya sekvenseringsarkitektur sänker kostnaderna för sekvensering för att hjälpa till att övervinna de avvägningar som forskare och kliniker tvingas göra mellan bredden, djupet och frekvensen med vilken de använder genomisk information. Den nya sekvenseringsarkitekturen designades för att skala långt utöver konventionella sekvenseringsteknologier, sänka kostnaden för genomisk information och katalysera nästa fas av genomik under 2000-talet. Mer information finns på www.ultimagenomics.com.

Olinks investerarkontakt

Jan Medina, CFA

VP Investor Relations & Capital Markets

Olink Proteomics AB

Mobil: +1 617 802 4157

[email protected]

Olinks presskontakt

Andrea Prander

Corporate Communications Manager

Olink Proteomics AB

Mobil: +46 768 775 275

[email protected]

Ultima Genomics presskontakt

[email protected]

