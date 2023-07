Volvokoncernen och Westport undertecknar ett avsiktsavtal om att etablera Joint Venture för att minska koldioxidutsläppen vid långa transporter

Utnyttjar HPDI-teknik för att främja globala OEM-kunders arbete med att minska koldioxidutsläppen

VANCOUVER, BC, July 21, 2023 /PRNewswire/ -- Volvokoncernen (VOLVb.ST) och Westport Fuel Systems Inc. (TSX: WPRT) (NASDAQ: WPRT), en ledande leverantör av avancerade alternativa bränslesystem och komponenter för den globala transportindustrin, har undertecknat en icke-bindande avsiktsförklaring om att etablera Joint Venture för att påskynda kommersialiseringen och det globala införandet av Westports HPDI™-bränslesystemteknik för långa transporter och off-road-tillämpningar. Volvo och Westport delar visionen att skapa hållbara transportlösningar för att främja de globala lastbils-, motor- och utrustningstillverkarnas arbete med att minska koldioxidutsläppen för sina kunder och samhället.

Westports HPDI-bränslesystem är en mycket väl fungerande lösning som bidrar till betydande koldioxidminskningar i sektorer som är svåra att påverka, t.ex. tunga fordon och terrängfordon. HPDI gör det möjligt för tillverkarna av lastbilar och offroad-utrustning att uppfylla kraven i Euro 7 och US EPA och samtidigt erbjuda kunderna prisvärda alternativ som drivs med koldioxidneutrala bränslen som biogas, koldioxidfria bränslen som grön vätgas och andra förnybara bränslen. Volvo kommer att vara en viktig kund för Joint Venture, men Joint Ventures uppdrag kommer att vara att förbättra kommersialiseringen av HPDI genom att knyta nya lastbils- och utrustningstillverkare till sig som kunder.

Westport kommer att bidra med HPDI:s nuvarande tillgångar och verksamhet, inklusive tillhörande anläggningstillgångar, immateriella rättigheter och affärsverksamhet till Joint Venture. Volvo kommer att förvärva 45 % av aktierna i Joint Venture för cirka 28 miljoner USD (cirka 300 miljoner SEK) plus upp till ytterligare 45 miljoner USD (cirka 500 miljoner SEK) beroende på Joint Ventures resultat.

Volvos ambition är att nå nettonollutsläpp av växthusgaser för produkter, lösningar och tjänster senast 2040. Volvo bedömer att framtiden kommer att kräva olika lösningar för drivsystem för olika tillämpningar för att möta kundernas behov och miljökrav. Volvo förespråkar en tredelad strategi: batteri-elektrisk, bränslecells-elektrisk och förbränningsmotorer.

"Att minska koldioxidutsläppen med förbränningsmotorer som drivs med förnybara bränslen, särskilt med HPDI, spelar en viktig roll för hållbara lösningar. HPDI har använts i Volvos lastbilar i över fem år och är en beprövad teknik som ger kunderna möjlighet att avsevärt minska CO 2 -utsläppen i LBG-tillämpningar (flytande biogas) här och nu och är en potentiell lösning för vätgas", säger Lars Stenqvist, Chief Technology Officer på Volvo.

"Westport utvecklar bränslesystemlösningar för att hjälpa våra kunder att på ett prisvärt sätt möta den mest angelägna utmaningen att minska koldioxidutsläppen, samtidigt som vi fortsätter att använda befintlig tillverkningsinfrastruktur", säger David Johnson, Chief Executive Officer, Westport. "Joint Venture med Volvo är en naturlig utveckling av båda företagens engagemang för att påskynda den globala koldioxidminskningen och vi är stolta över att samarbeta med en aktör som så modigt stöder framtiden för förbränningsmotorn. Kombinationen av vår expertis stärker HPDI:s position på marknaden och understryker Westports engagemang för att utveckla prisvärd bränslesystemteknik som bidrar till betydande CO 2 -minskningar i sektorer som är svåra att påverka, såsom tunga transporter och offroad-tillämpningar, inklusive en lösning för att driva utrustning med koldioxidfria bränslen som vätgas."

Slutförandet av Joint Venture är beroende av framgångsrika förhandlingar och genomförande av ett slutgiltigt investeringsavtal, Joint Venture-avtal, leveransavtal och utvecklingsavtal. Joint venture förväntas lanseras under första halvåret 2024.

Om HPDI

HPDI är det mest kostnadseffektiva sättet att minska CO 2 vid långa lastbilstransporter och andra tillämpningar med hög belastning och offroad-tillämpningar. Westports HPDI-bränslesystem är ett komplett system som ger OEM-tillverkarna flexibilitet att enkelt differentiera sina produktlinjer för biogas, naturgas, vätgas och andra bränslen samtidigt som de bibehåller maximal kompatibilitet med sina konventionella dieselbränsledrivna produkter. Bränslen som släpper ut växthusgaser, till exempel diesel, kan ersättas med koldioxidneutrala eller koldioxidfria bränslen som biogas eller vätgas, samtidigt som man behåller den hållbarhet, prisvärdhet, effektivitet och prestanda som har förknippats med dieselmotorn. HPDI-bränslesystemet består av en helt integrerad "tank to tip"-lösning, baserad på dieselteknik. I hjärtat av motorn finns en revolutionerande patenterad injektor med dubbla koncentriska nålar. En liten mängd startbränsle (som kan vara diesel eller ett förnybart biodieselbränsle) sprutas in i cylindern före gasen för att initiera tändningen.

Motorer kan uppnå fler hästkrafter och mer vridmoment genom direktinsprutning och tändning med hjälp av högt tryck i förbränningskammaren. En motor som använder ett HPDI-bränslesystem har således egenskaper som är mycket lika en dieselmotors. HPDI-bränslesystemen är utformade för tunga långa transporter och distributionsverksamhet samt offroad-tillämpningar som gruvdrift, järnväg och marin, och erbjuder ett alternativ med låg klimatpåverkan samtidigt som de uppfyller de högsta branschstandarderna för prestanda, bränsleeffektivitet och driftområde som krävs för tunga transporter. En lastbil utrustad med HPDI-systemet är en idealisk lösning för åkerier som vill minska sina bränslekostnader och erbjuda sina kunder koldioxidfria regionala och långa vägtransporter utan att kompromissa med fordonets prestanda. Mer information finns på vår HPDI-webbplats på adressen https://wfsinc.com/technology/hpdi .

Om Westport

På Westport arbetar vi för en renare morgondag genom nyskapande. Vi är en av de främsta leverantörerna av avancerade komponenter och system för bränsletillförsel för rena, koldioxidsnåla bränslen som naturgas, förnybar naturgas, propan och vätgas till den globala transportindustrin. Vår teknik ger den prestanda och bränsleeffektivitet som krävs för transporttillämpningar och de miljömässiga fördelar som tar itu med klimatförändringar och luftkvalitetsutmaningar i städer. Huvudkontoret ligger i Vancouver, Kanada, med verksamhet i Europa, Asien, Nordamerika och Sydamerika, erbjuder vi kunderna i mer än 70 länder ledande globala transportvarumärken. På Westport blickar vi framåt. För mer information, gå till www.nagarro.com .

Framåtblickande information

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande information" i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning ("framåtblickande uttalanden"). Framåtblickande uttalanden kännetecknas ofta av ord som "förväntar", "avser", "kan", "kommer", "potentiell", "föreslagen" och andra liknande ord, eller uttalanden om att vissa händelser eller förhållanden "kan" eller "kommer" att inträffa. Framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande inkluderar uttalanden om tidpunkten för och slutförandet av de refererade Joint Ventures och de slutgiltiga avtalen med avseende på dessa. Dessa framåtblickande uttalanden är varken löften eller garantier utan innefattar kända och okända risker och osäkerheter och baseras på både ledningens åsikter och antaganden som kan leda till att Westports faktiska resultat, aktivitetsnivåer, prestationer eller framgångar skiljer sig väsentligt från eventuella framtida resultat, aktivitetsnivåer, prestationer eller framgångar som uttrycks i eller antyds av dessa framåtblickande uttalanden. Dessa risker, ovissheter och antaganden inkluderar de som rör framgång och slutförande av motorutvecklingsprogrammet, prissättning och tillgänglighet av vätgas som transportbränsle, vår förmåga att hantera tekniska utmaningar, den allmänna ekonomin, betalningsförmåga, statlig politik och reglering, fluktuationer i valutakurser samt andra riskfaktorer och antaganden som kan påverka våra faktiska resultat, prestationer eller finansiella ställning som beskrivs i Westports löpande information tillgänglig under Westports SEDAR-profil på www.sedar.com och under Westports EDGAR-profil på www.sec.gov. Dessutom är effekterna av och följderna av covid-19-utbrottet och störningar i leveranskedjan svåra att förutse i nuläget och kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från de framåtblickande uttalandena i detta dokument. Läsare bör inte förlita sig alltför mycket på sådana framåtblickande uttalanden, vilka endast gäller från den dag de gjordes. Westport frånsäger sig all skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera sådana uttalanden för att återspegla eventuella förändringar i sina förväntningar eller i händelser, villkor eller omständigheter som sådana uttalanden kan baseras på, eller som kan påverka sannolikheten för att faktiska resultat skiljer sig från de som anges i dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt lag.

