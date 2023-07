Le groupe Volvo et Westport signent une lettre d'intention pour créer une coentreprise visant à réduire les émissions de CO2 des transports longue distance

Utilisation de la technologie HPDI pour accélérer les efforts de décarbonisation des clients OEM mondiaux

VANCOUVER, Colombie Britannique, 21 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Volvo AB (VOLVb.ST) et Westport Fuel Systems Inc. (TSX : WPRT) (NASDAQ : WPRT), un fournisseur de premier plan de systèmes d'alimentation en carburant alternatif avancé et de composants pour l'industrie mondiale du transport, ont signé une lettre d'intention non contraignante pour établir une coentreprise. Le but est d'accélérer la commercialisation et l'adoption mondiale de la technologie de système de carburant HPDI™ de Westport pour les longues distances et les utilisations hors route. Volvo et Westport partagent la même vision : celle de créer des solutions de transport durables afin d'accélérer les efforts de décarbonisation des fabricants mondiaux de camions, de moteurs et d'équipements pour leurs clients et la société.

Le système de carburant HPDI de Westport est une solution très performante qui permet de réduire considérablement les émissions de carbone dans des secteurs où il est difficile d'agir, tels que les poids lourds et les utilisations hors route. Le système HPDI permet aux équipementiers de camion et hors route du monde entier de répondre aux exigences réglementaires de la norme Euro 7 et US EPA, tout en offrant aux utilisateurs des options abordables alimentées par des carburants neutres en carbone comme le biogaz, des carburants sans carbone comme l'hydrogène vert et d'autres carburants renouvelables. Volvo sera l'un des principaux clients de la coentreprise, qui aura pour mission de renforcer la commercialisation de la technologie HPDI en attirant de nouveaux clients parmi les tranports routiers et les équipementiers.

Westport apportera à la coentreprise les actifs et les activités actuels de la technologie HPDI, y compris les immobilisations connexes, la propriété intellectuelle et les activités commerciales. Volvo aura une participation de 45 % dans la coentreprise pour un montant d'environ 28 millions de dollars américains (environ 300 millions de couronnes suédoises) et jusqu'à 45 millions de dollars américains supplémentaires (environ 500 millions de couronnes suédoises) en fonction des résultats de la coentreprise.

Volvo veut parvenir à des produits, des solutions et des services avec zéro émission nette de gaz à effet de serre à l'horizon 2040. Volvo pense, qu'à l'avenir, il faudra diverses solutions de propulsion pour diverses utilisations afin de répondre aux besoins des clients et aux exigences environnementales. Volvo préconise une approche à trois volets : batteries électriques, piles à combustible électriques et moteurs à combustion interne.

« La décarbonisation avec des moteurs à combustion interne fonctionnant avec des carburants renouvelables, en particulier avec la technologie HPDI, joue un rôle important dans les solutions durables. Le système HPDI est en circulation dans les camions Volvo depuis plus de cinq ans. C'est une technologie éprouvée qui permet aux clients de réduire considérablement les émissions de CO 2 pour le gaz naturel liquéfié (GNL). Elle constitue une voie potentielle pour l'hydrogène », a déclaré Lars Stenqvist, directeur de la technologie chez Volvo.

« Westport propose des solutions de systèmes de carburant pour aider ses clients à relever le défi le plus pressant de la réduction des émissions de carbone, tout en continuant à utiliser l'infrastructure de production existante », a déclaré David Johnson, président-directeur général de Westport. « La coentreprise avec Volvo est un prolongement naturel de l'engagement des deux sociétés à accélérer la réduction des émissions de carbone au niveau mondial. Nous sommes fiers de nous associer à un partisan aussi audacieux de l'avenir du moteur à combustion interne. La combinaison de nos expertises renforce la position de la technologie HPDI sur le marché et souligne l'engagement de Westport à développer un système de carburant abordable qui permet des réductions significatives des émissions de CO 2 dans des secteurs difficiles tels que les poids lourds et les utilisations hors route. Il y a aussi voie pour alimenter les équipements avec des carburants sans carbone tels que l l'hydrogène. »

La réalisation de la coentreprise est soumise à la réussite des négociations et à la signature d'un accord d'investissement définitif, d'un accord de coentreprise, d'un accord d'approvisionnement et d'un accord de développement. Le lancement de la coentreprise est prévu pour le premier semestre de 2024.

À propos de la technologie HPDI

Le système HPDI est le moyen le plus rentable de réduire les émissions de CO 2 dans les transports routiers de longue distance, pour les poids lourds et les utilisations hors route. Le système de carburant HPDI de Westport est une technologie complète qui offre aux équipementiers la possibilité de différencier facilement leurs gammes de produits à base de biogaz, de gaz naturel, d'hydrogène et d'autres carburants, tout en conservant un maximum de points communs avec leurs produits conventionnels alimentés au diesel. Les carburants émettant des gaz à effet de serre comme le diesel peuvent être remplacés par des carburants neutres en carbone ou sans carbone comme le biogaz ou l'hydrogène, tout en conservant les caractéristiques de durabilité, d'accessibilité, d'efficacité et de performance qui sont associées au moteur diesel. Le système de carburant HPDI est une solution entièrement intégrée, basée sur la technologie diesel. Au cœur du moteur se trouve un injecteur révolutionnaire breveté à double aiguille concentrique. Une petite quantité de carburant pilote (qui peut être du carburant diesel ou un carburant renouvelable biodiesel) est injectée dans le cylindre avant le gaz, afin d'amorcer l'allumage.

Les moteurs peuvent atteindre une puissance et un couple plus élevés en utilisant l'injection directe et en s'appuyant sur des pressions élevées dans la chambre de combustion pour l'allumage. Ainsi, les caractéristiques du moteur utilisant un système d'alimentation HPDI sont très similaires à celles d'un moteur diesel. Conçus pour les opérations lourdes de longue distance et de distribution ainsi que pour les utilisations hors route telles que l'exploitation minière, ferroviaire et maritime, les systèmes de carburant HPDI offrent une alternative à faible impact sur le climat tout en répondant aux normes industrielles les plus élevées en matière de performance, de rendement énergétique et d'autonomie de fonctionnement requises pour le transport lourd. Un camion équipé du système HPDI est une solution idéale pour les flottes qui souhaitent réduire leurs coûts de carburant et offrir à leurs clients des solutions de transport routier régional et longue distance décarbonisées, sans compromis sur les performances du véhicule. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web HPDI à l'adresse suivante : https://wfsinc.com/technology/hpdi .

À propos de Westport

Chez Westport, nous favorisons l'innovation pour un avenir plus vert. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de composants et de systèmes avancés de distribution de carburant pour les combustibles propres et à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène, destinés à l'industrie des transports mondiale. Notre technologie offre les performances et le rendement énergétique requis par l'industrie du transport, ainsi que les avantages environnementaux qui permettent de relever les défis du changement climatique et de la qualité de l'air en milieu urbain. Basés à Vancouver, au Canada, et présents en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous servons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques mondiales de premier plan dans le domaine des transports. Chez Westport, nous pensons à l'avenir. Pour plus d'informations, consultez le site www.wfsinc.com .

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « sera », « potentiel », « proposé » et d'autres mots similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions « peuvent » ou « seront » réalisés. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent des déclarations relatives au calendrier et à la réalisation des coentreprises mentionnées et des accords définitifs y afférents. Ces déclarations prospectives ne sont ni des promesses ni des garanties. Elles impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus et sont basées à la fois sur les opinions de la direction et sur des hypothèses qui peuvent faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, les performances ou les réalisations réels de Westport soient matériellement différents des résultats futurs, des niveaux d'activité, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent ceux liés au succès et à l'achèvement du programme de développement du moteur, au prix et à la disponibilité de l'hydrogène comme carburant de transport, à notre capacité à relever les défis technologiques, à l'économie générale, à la solvabilité, aux politiques et réglementations gouvernementales, aux fluctuations des taux de change, ainsi qu'à d'autres facteurs de risque et hypothèses susceptibles d'affecter nos résultats, performances ou réalisations réels ou notre situation financière, qui sont décrits dans les documents d'information continue de Westport disponibles sous le profil SEDAR de Westport à l'adresse www.sedar.com et sous le profil EDGAR de Westport à l'adresse www.sec.gov. En outre, les effets et l'impact de l'épidémie de COVID-19 et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement sont difficiles à prévoir à l'heure actuelle et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des déclarations prospectives contenues dans le présent document. Vous êtes invité à ne pas vous fier indûment à aucune de ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Westport décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations pour refléter tout changement dans ses attentes ou dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations peuvent être basées, ou qui peuvent affecter la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

