Yubo går med i GIFCT för att bekämpa spridningen av våldsamt extremistiskt innehåll online

PARIS, den 31 juli 2023 /PRNewswire/ -- Yubo, den levande sociala upptäcktsappen för Gen Z, har blivit medlem i Global Internet Forum till Counter Terrorism (GIFCT) för att stödja sitt uppdrag att förhindra terrorist- och våldsam extremistisk exploatering på nätet genom forskning, tekniskt samarbete och kunskapsdelning.

Genom sitt medlemskap kommer Yubo att utnyttja GIFCT:s databas för delning av digitala fingeravtryck, så kallad hash-sharing, för att identifiera och radera innehåll som delas på Yubo, och som är kopplade till United Nations-designated terrorist-enheter, angriparmanifestationer, terroristpublikationer och andra våldsamma extremistgrupper. GIFCT är en NGO (icke-statlig myndighet) utformad för att förhindra att terrorister och våldsamma extremister utnyttjar digitala plattformar.

Sedan 2017 har GIFCT drivit en säker branschdatabas med hashar – eller "digitala fingeravtryck" – av känt terrorist- och våldsamt extremistiskt material, som GIFCT-medlemmar har identifierat och tagit bort från sina plattformar. Med användare i över 140 länder runt om i världen spelar Yubo en nyckelroll för att hjälpa GIFCT att ytterligare trappa upp sin internationella hashdelnings-databas.

"GIFCT:s hash-databas ger Yubo ett kraftfullt verktyg för att ytterligare stärka vår mångfacetterade strategi för att moderera innehåll och mer effektivt identifiera och eliminera våldsamt extremistiskt innehåll i stor skala", säger Yubos medgrundare och vd Sacha Lazimi. "Vi ser fram emot att utöka vårt stöd för GIFCT genom detta initiativ och arbeta med andra medlemsorganisationer för att utnyttja tekniken för att bekämpa terrorism och öka säkerheten för alla, både online och offline".

GIFCT:s databas för hash-delning fungerar först genom att göra det möjligt för medlemsföretag, som Yubo, att identifiera och "hasha" innehåll, som foton, videor eller PDF-filer, vilket säkerställer en integritetsbaserad strategi för att registrera innehåll för rapportering eller borttagning utan att länka till någon personligt identifierbar information. Hashar visas som digitala signaturer eller numeriska representationer av det ursprungliga innehållet, vilket innebär att de inte lätt kan omvändas för att återskapa innehållet.

"Livscykeln för våldsam extremism förlängs ofta genom spridning av innehåll online, och stödet från medlemsorganisationer som Yubo är avgörande för att bryta dessa cykler", säger GIFCT:s verkställande direktör Naureen Chowdhury Frink. "Vi är tacksamma för våra GIFCT-medlemsföretag, för deras fortsatta samarbete i vårt gemensamma uppdrag att förhindra att terrorister och våldsamma extremister utnyttjar digitala plattformar, och vi välkomnar de viktiga investeringar Yubo har gjort för säkerheten i samhället".

Yubos integrering av GIFCT:s hashdelningsdatabas följer plattformens stöd av Take It Down- initiativet från National Center for Missing och Exploited Children (NCMEC) i februari. Take It Down är NCMEC:s kostnadsfria onlinetjänst som, liksom GIFCT, utnyttjar ett system för hashdelning för att hjälpa minderåriga att ta bort sina nakenbilder från internet och bekämpa spridningen av sexuellt utnyttjande av barn.

Yubo är en live social upptäcktsapp som gör det enkelt för Gen Z att expandera sina sociala kretsar och umgås online med nya vänner från hela världen. Genom att eliminera likes och följare ger vi ungdomar möjlighet att visa sig som sina sanna jag och få kontakt lika autentiskt som de skulle göra offline. Säkerhet är en hörnsten i vår plattform, och vi är stolta över att vara den första sociala appen i världen att introducera omfattande verifieringsverktyg för användares ålder samt övervakning av realtidsvideo och ljudmoderering i livestreaming. Yubo grundades i Frankrike 2015 och används i mer än 140 länder av över 60 miljoner användare. Besök oss på yubo.live för att läsa mer och följa vår resa.

GIFCT är en skattebefriad, icke vinstdrivande organisation och en teknikledd satsning med över 20 teknikföretag som erbjuder unika inställningar för olika intressenter för att identifiera och lösa de mest komplexa globala utmaningarna i skärningspunkten mellan terrorism och teknik. GIFCT:s uppdrag är att förhindra terrorister och våldsamma extremister från att utnyttja digitala plattformar genom vår vision om en värld där tekniksektorn styr sin kollektiva kreativitet och förmåga att göra terrorister och våldsamma extremister ineffektiva på nätet. I alla aspekter av vårt arbete strävar vi efter att vara transparenta, inkluderande och respektera de grundläggande och universella mänskliga rättigheter som terrorister och våldsamma extremister försöker undergräva.

