Yubo rejoint le GIFCT pour lutter contre la diffusion de contenus extrémistes violents en ligne

PARIS, 31 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Yubo, l'application de social discovery est devenue membre du Forum mondial de l'Internet pour la lutte contre le terrorisme (GIFCT) afin de soutenir sa mission de prévention et de lutte contre la diffusion de contenus terroriste et extrémiste violents en ligne, par le biais de la recherche, de la collaboration technique et du partage de connaissances.

Un partenariat pour la modération de contenu

Yubo pourra accéder et utiliser la base de données de partage de hash du GIFCT pour identifier et supprimer les contenus partagés qui seraient associés à des entités terroristes désignées par les Nations unies, à des manifestes d'attaquants, à des publications terroristes et à d'autres groupes extrémistes violents. Le GIFCT est une ONG conçue pour empêcher les terroristes et les extrémistes violents d'exploiter les plateformes numériques.

Avec des utilisateurs dans plus de 140 pays à travers le monde, Yubo jouera un rôle clé en aidant le GIFCT à développer sa base de données internationale de partage de hashs.

"La base de données de hashs du GIFCT fournit à Yubo un outil puissant pour renforcer notre approche multidimensionnelle de la modération de contenu et pour identifier et lutter plus efficacement contre le partage de contenus extrémistes violents à grande échelle", a déclaré Sacha Lazimi, cofondateur et CEO de Yubo. "Nous sommes impatients d'étendre notre soutien au GIFCT par le biais de cette initiative et de travailler avec d'autres organisations membres pour tirer parti de la technologie afin de lutter contre le terrorisme et d'améliorer la sécurité pour tous, en ligne et hors ligne."

La base de données de partage de hashs du GIFCT fonctionne tout d'abord en permettant aux entreprises membres, comme Yubo, d'identifier et de "hacher" des contenus, tels que des photos, des vidéos ou des PDF, en garantissant une approche de confidentialité pour l'enregistrement des contenus en vue de leur signalement ou de leur suppression, sans lien avec des informations personnelles identifiables. Les hashs sont des signatures numériques ou des représentations numériques du contenu original, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être facilement utilisés pour recréer le contenu.

"Le cycle de vie de l'extrémisme violent est souvent prolongé par la diffusion de contenu en ligne, et le soutien d'organisations membres comme Yubo est crucial pour briser ces cycles", a déclaré Naureen Chowdhury Frink, directrice exécutive du GIFCT. "Nous sommes reconnaissants aux entreprises membres du GIFCT pour leur collaboration continue dans notre mission commune d'empêcher les terroristes et les extrémistes violents d'exploiter les plateformes numériques, et nous saluons les investissements importants que Yubo a réalisés pour la sécurité de sa communauté."

Une démarche globale pour créer un environnement sûr

L'intégration par Yubo de la base de données de partage de hash du GIFCT fait suite au soutien apporté par la plateforme à l'initiative Take It Down du National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) en février. Take It Down est un service en ligne gratuit du NCMEC qui, comme le GIFCT, s'appuie sur un système de partage de données hash pour aider les mineurs à retirer des contenus intimes d'Internet et à lutter contre la propagation en ligne de l'exploitation sexuelle des mineurs.

À PROPOS DE YUBO

Yubo est une application de social discovery qui permet à la génération Z de rencontrer de nouveaux amis en ligne, et ce dans le monde entier. En supprimant les likes et les followers, nous permettons aux jeunes de se montrer sous leur vrai jour et de se connecter de manière aussi authentique qu'ils le feraient hors ligne. La sécurité est une pierre angulaire de notre plateforme, et nous sommes fiers d'être la première application sociale au monde à implémenter des solutions complètes et élaborées de vérification de l'âge des utilisateurs et une modération vidéo et audio en temps réel pour les livestreams. Fondée en France en 2015, Yubo est utilisée dans plus de 140 pays par plus de 70 millions d'utilisateurs. Connectez-vous sur yubo.live pour en savoir plus et suivre notre parcours.

À PROPOS DU GIFCT

Le GIFCT est une organisation à but non lucratif (501(c)(3)) et une initiative technologique qui compte plus de 20 entreprises technologiques membres. Il offre à diverses parties prenantes un cadre unique pour identifier et résoudre les défis mondiaux les plus complexes à l'intersection du terrorisme et de la technologie. La mission du GIFCT est d'empêcher les terroristes et les extrémistes violents d'utiliser les plateformes numériques. Selon notre vision, le secteur technologique doit mobiliser sa créativité et ses capacités collectives pour rendre les terroristes et les extrémistes violents inefficaces en ligne. Dans tous les aspects de notre travail, nous nous efforçons d'être transparents, inclusifs et respectueux des droits de l'homme fondamentaux et universels que les terroristes et les extrémistes violents cherchent à affaiblir.

