"ام ام بي" لإدارة الأصول العقارية في دبي تنصح المستثمرين بالاستعانة بمدير عقارات محترف لتحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات المزدهر في دبي

شهد قطاع العقارات في دبي انتعاشًا كبيرًا عام 2022 مع صفقات تتخطى قيمتها 528 مليار درهم إماراتي، ولكن لم يتم استغلال هذه الفرصة بالشكل الأمثل من قِبل الكثير من المستثمرين لقلة الخبرة في السوق المحلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ تحث "ام ام بي" لإدارة الأصول العقارية في دبي (Manage My Property) المستثمرين على المستوى الإقليمي والعالمي وأصحاب العقارات على العمل مع شركات موثوقة لإدارة العقارات لضمان ملكية خالية من المتاعب فضلًا عن اكتساب الخبرات الإدارية وتحقيق أعلى عائد على الاستثمار. تأتي هذه التوصية بعد الأداء المذهل الذي حققه قطاع العقارات في دبي؛ إذ تجاوزت الصفقات العقارية السنوية في الإمارة نصف تريليون درهم إماراتي لأول مرة في عام 2022 لتشهد زيادة كبيرة بنسبة 76.5% عن عام 2021 [1].

How MMP Property Management makes Dubai real estate investments hassle free

يُظهر هذا الإنجاز المذهل مدى قوة أداء قطاع العقارات وانتعاشه في دبي وتحقيق التعافي من تداعيات جائحة كورونا "كوفيد-19"، كما شهدت الأشهر الـ12 الماضية ظهور مئات الباحثين عن الفرص مما أدى إلى إنشاء الكثير من شركات إدارة الأصول العقارية التي تفتقر إلى الخبرة والمعرفة الكافية بقطاع العقارات والقوانين التي تحكمه داخل دبي، وهذا قد يخلق تحديات تعرقل المستثمرين وأصحاب العقارات.

صرح "مارسيلو أركانجلي"، الرئيس التنفيذي لشركة "ام ام بي" لإدارة الأصول العقارية، قائلًا: "يجب التعاقد مع فريق عمل محترف بخبرة عالية في هذا القطاع قبل إتمام الصفقات العقارية لتجنب مشاكل محتملة الحدوث لاحقًا. ولتحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات المزدهر في دبي يجب على المستثمرين البحث جيدًا عن أفضل الشركات لإدارة الأصول العقارية التي تتمتع بسجل حافل بالنجاحات لضمان ملكية خالية من المتاعب وتحقيق أعلى عائد على الاستثمار. يجب على المستثمرين التأكد من الشركات التي يرغبون بالعمل معها أن لديها كل ما يلزم لضمان تلبية جميع احتياجاتهم ".

وأضاف قائلًا: "عملت شركة "ام ام بي" على ترسيخ مكانتها في قلب دبي كواحدة من أبرز الشركات الرائدة لإدارة الأصول العقارية مع أكثر من 16 عامًا من الخبرة في إدارة الثروات لتقديم أفضل التجارب الممكنة لضمان ملكية مريحة خالية من المتاعب ومربحة لأصحاب العقارات، إضافة إلى سجلها الحافل بالأرقام القياسية بمتوسط إشغال يصل لنسبة 98% ودون وجود أي حالات إعسار بنسبة 0%. كم نشعر بالسعادة والفخر بمواصلة تحقيق النجاح والحصول على لقب أفضل شركة لإدارة الأصول العقارية في دبي في يناير 2023 [2] من خلال الآراء الإيجابية التي أشادت بنجاح شركة "ام ام بي" على الموقع الإلكتروني Dubaiisbest.com".

تتصدر شركة "ام ام بي" المشهد في سوق العقارات داخل دبي لعدة أسباب، من أبرزها:

ضمان إدارة العقارات على الوجه الأمثل، والحصول على ملكية مريحة خالية من المتاعب ومربحة للمستثمرين وأصحاب العقارات .

"ام ام بي" تُعد شركة إدارة الأصول العقارية الوحيدة في دبي التي طورت تطبيقًا مصمم خصيصًا لإدارة عمليات الأعمال أي ل إدارة إجراءات العمل؛ إذ يضم 125 عملية آلية تعمل على تبسيط عمليات إدارة الأصول العقارية، مع إضافة المزيد من الدقة والقضاء على بعض مخاطر الخطأ البشري.

تحصل شركة "ام ام بي" الرسوم بمقدار نسبة مئوية محددة من دخل إيجار الأصول العقارية؛ إذ تقوم بتأمين أعلى عائد على الاستثمار لكل من المستثمرين وأصحاب العقارات مع الامتثال للوائح دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

اختتم "أركانجلي" حديثه قائلًا: "دائمًا ما نسعى جاهدين لإنشاء علاقات طويلة الأجل ولقد أسسنا أعمالنا اتساقًا لهذا المبدأ. يتمتع كل مالك بخدمة شخصية متميزة مع نخبة من مديري العقارات القادرين على التعامل بمنتهى الاحترافية بدءًا من جرد وإدارة المخزون العقاري، مرورًا بالمعاملات العقارية عبر منظومة "إيجاري" الذكية، وحتى الجلسات التصويرية، وتوصيل المرافق، والمزيد. يتيح برنامجنا، الحائز على شهادة الأيزو (ISO 27001) لأمن المعلومات، إمكانية تسريع عملية الإيجار ما يوفر الوقت والمال لأصحاب العقارات. نحرص على تحقيق أعلى عائد استثماري لجميع الملاك، ما مكن شركة "ام ام بي" من تحقيق عوائد هائلة على الإيجار بقيمة تجاوزت 400 مليون درهم إماراتي خلال الـ16 سنة الماضية".

يقود الشركة نخبة من المؤسسين المخضرمين، مع خبرة دولية واسعة تربو على 30 عامًا في قطاع الاستشارات الاستثمارية، ما يجعلهم مؤهلين لتقديم الاستشارات الفعالة للمستثمرين في قطاع العقارات داخل دبي؛ إذ يتم اتخاذ جميع القرارات بهدف تحقيق أعلى عائد استثماري ممكن.

تعمل شركة "ام ام بي" تحت شعار "استثمارات بأعلى عائد وبأقل متاعب"، ولقد ذاع صيتها منذ إطلاقها عام 2007 بفضل ما حققته من نجاح وترسيخ لمكانتها بالمصداقية والموثوقية، فضلًا عن إقامة الشراكات البناءة طويلة الأجل مع العملاء حول العالم.

الروابط:

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://managemyproperty.ae/ أو لمشاهدة المقطع التصويري الخاص بالحديث الذي أجراه السيد "مارسيلو أركانجلي" حصريًا على شاشة "دبي وان" يرجى الضغط هنا.

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شركة "برازن" (Brazen MENA) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

البريد الإلكتروني: [email protected]

هاتف: +971 4 240 8395

ملاحظات للمحررين

حول شركة "ام ام بي" لإدارة الأصول العقارية في دبي (Manage My Property)

تصدرت شركة "ام ام بي" مشهد إدارة الأصول العقارية في دبي على مدار 16 عامًا، قدمت خلالهم خيارات تملك خالية من المتاعب ومربحة في الوقت نفسه عبر برنامج إدارة العقارات الرائد التابع لها، فضلًا عن الاستعانة بنخبة من مديري العقارات المتمرسين. بفضل الخبرة الاستثمارية الهائلة التي يتمتع بها مؤسسي "ام ام بي"، يجدر بالمستثمرين أن يكونوا على ثقة تامة بأن كل القرارات يتم اتخاذها بهدف تحقيق أعلى عائد على الاستثمار. يعكس سجل "ام ام بي" القياسي، مع متوسط إشغال بنسبة 98% دون وجود أي حالات إعسار، التزامها بإنشاء علاقات طويلة الأجل وتوفير تجربة إيجار سلسة ومربحة لكل العملاء في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://managemyproperty.ae/ أو الاتصال على هاتف: +971 55 551 4890 والتحدث إلى أحد ممثلي خدمة العملاء لمعرفة المزيد عن كيفية زيادة الاستثمار في الأصول العقارية داخل دبي.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7PatUsCL1cY

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