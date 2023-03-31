تعلن «هاينز» عن أجدد حلولها لمشكلة التخزين من خلال إطلاق عبوات "كاتش - أب آند داون"

DUBAI, UAE, 31 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة هاينز المشهورة بصنع أفضل كاتشب في العالم، عن أجدد ابتكاراتها وهي عبوة كاتشب ذات نهايتين يمكن أن توفر الحل للمشاكل التي تواجه محبي الكاتشب في جميع أنحاء العالم. تتميز زجاجة " هاينز كاتش – أب آند داون" بغطاءين مما يعني أنه بغض النظر عن طريقة تخزينها أو استخدامها، يمكن لمستخدميها الاستمتاع بكل قطرة من الكاتشب اللذيذ.

Heinz Double Lid Ketchup Bottle

ابتكر فريق كرافت هاينز هذه العبوة بعد ما كرسوا وقتهم لدراسة محبي الكاتشب عن كثب وأدركوا أن كل شخص لديه تفضيلاته وعاداته الخاصة لاستخدام العبوة. في حين أن البعض قد يضغط عليها، يفضل البعض الآخر هززها. وبينما يحب البعض تخزينها بشكل عمودي يضعها الآخرون رأسًا على عقب أو حتى على جانبها.

علقت بسنت الغنام، رئيسة قسم التسويق في شركة كرافت هاينز الشرق الأوسط وأفريقيا: "فريق هاينز يهتم جداً بآراء المستهلكين ونعتمد على تعليقاتهم مثل هذه لتعزيز الابتكار وجلب المستهلكين المزيد مما يفضلون. لذلك، وبناءً على نجاح الزجاجة المقلوبة التي أطلقناها في عام 2010، رأينا فرصة لحل مشكلة يواجها العديد من معجبينا وقد تغير قواعد اللعبة بالنسبة لعشاق الكاتشب. زجاجة "هاينز كاتش – أب آند داون" تمنح المتذوقين المزيد مما يحبون - المذاق الرائع من هاينز!"

نبذة عن شركة كرافت هاينز

نحن نقود التحول في شركة كرافت هاينز (Nasdaq: KHC)، المستوحى من هدفنا، وهو جعل الحياة لذيذة. المستهلكون هم محور كل ما نقوم به. مع صافي مبيعات عام 2022 بحوالي 26 مليار دولار، نحن ملتزمون بتنمية علاماتنا التجارية الشهيرة والناشئة في مجال الأغذية والمشروبات على نطاق عالمي. نحن نستفيد من نطاقنا وخفة حركتنا لإطلاق العنان للقوة الكاملة لـكرافت هاينز عبر مجموعة من ست منصات منتجات يحركها المستهلك. كمواطنين عالميين، نحن ملتزمون بإحداث تأثير مستدام وأخلاقي مع المساعدة في إطعام العالم بطرق صحية ومسؤولة. تعرف على المزيد حول رحلتنا من خلال زيارة www.kraftheinzcompany.com أو متابعتنا على لنكد إن و تويتر.

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