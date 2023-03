Heinz propose des solutions au problème de rangement avec la bouteille de ketchup qui s'ouvre à l'endroit et à l'envers

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- Heinz, le fabricant du ketchup préféré au monde, a imaginé une bouteille de ketchup à double embout qui pourrait apporter la solution aux problèmes auxquels sont confrontés les consommateurs du monde entier. La bouteille de ketchup de Heinz a deux couvercles, pour que, quelle que soit la façon dont les consommateurs le rangent ou l'utilisent, ils puissent en récupérer jusqu'à la dernière goutte.

Heinz Double Lid Ketchup Bottle

Le concept est né au sein de l'équipe de Kraft Heinz, qui consacre son temps à étudier de près les consommateurs de ketchup et qui a réalisé que chacun semble avoir ses propres préférences. Alors que certains pressent la bouteille comme si elle leur devait de l'argent, d'autres préfèrent la secouer comme un maraca. Certains aiment la ranger debout tandis que d'autres la placent à l'envers ou sur le côté.

Passant El Ghannam, responsable marketing chez Kraft Heinz en Afrique et Moyen-Orient, a commenté : « Chez Heinz, nous sommes obnubilés par les consommateurs et nous comptons sur des idées comme celle-ci pour stimuler l'innovation et donner aux consommateurs plus de ce qu'ils veulent. Ainsi, en nous appuyant sur le succès de notre bouteille qui s'ouvre des deux côtés que nous avons sorti en 2010, nous avons vu une occasion de résoudre un problème auquel beaucoup de nos consommateurs font face. Si on agrandit la portée de l'offre, ça pourrait changer la donne pour les amateurs de ketchup. La bouteille de ketchup qui s'ouvre à l'endroit et à l'envers de Heinz donne aux consommateurs plus de ce qu'ils aiment – le bon goût de Heinz ! »

