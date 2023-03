إنسياد تعيد اختراع التعلم مدى الحياة من خلال تطبيق للهاتف المحمول مبتكر قائم على الاشتراك

أول كلية إدارة أعمال في العالم في تقديم المحتوى والمجتمع والتنظيم وبيانات الاعتماد على منصة واحدة.

صُممت للاستجابة للاحتياجات المتغيرة للتعلم مدى الحياة نظرًا لتحدي القيادة والإدارة في بيئة العمل سريعة التغير اليوم.

رحلة تعليمية مبتكرة للغاية تجلب أحدث الأفكار وأكثرها صلة من أعضاء هيئة التدريس المشهورين عالميًا وممارسي الصناعة والمنظمات الرائدة.

يتيح تقديم المحتوى المخصص والمشاركة المجتمعية على تطبيق الهاتف المحمول التعلم الذاتي في أي مكان وفي أي وقت.

فونتينبلو(فرنسا)، أبو ظبي، سنغافورة وسان فرانسيسكو، 9 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت إنسياد، كلية إدارة الأعمال الرائدة في العالم، اليوم عن إطلاق INSEAD Learning Hub، وهو أول تطبيق للهاتف المحمول من نوعه يعتمد على الاشتراك للتعلم مدى الحياة.

نظرًا لأن العالم يزداد تعقيدًا ولتغير مشهد الأعمال بشكل أسرع من أي وقت مضى، فإن النجاح في مستقبل العمل يتطلب التعلم المستمر مدى الحياة، وهو نهج تطور من المتمحور حول المعلم إلى المتمحور حول المتعلم. يبحث المسؤولون التنفيذيون بشكل متزايد عن الحلول التي تدمج التعلم في تدفق العمل.

إنسياد هي كلية عالمية رائدة في مجال التعليم التنفيذي، تتعاون مع المنظمات والمديرين التنفيذيين من خلال تكييف عروضها باستمرار للبقاء في طليعة الابتكار في التعلم. إن تطبيق INSEAD Learning Hub هو أحدث خطوة في هذه العملية لتشكيل مستقبل التعلم، وقد تم بناؤه للاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمديرين التنفيذيين والقادة الذين يتعاملون مع الاضطرابات في أوقات اليوم المضطربة بشكل استثنائي.

من خلال تطبيق INSEAD Learning Hub ، سيقوم المتعلمون بما يلي:

الاستفادة من مجتمع إنسياد العالمي واستكشاف القيادة الفكرية من أعضاء هيئة التدريس في إنسياد وخريجي إنسياد الرائدين، بالإضافة إلى الممارسين والأكاديميين الآخرين، المنسقين والمخصصين لهم.

الانخراط مع قادة الفكر العالميين والأقران في المجتمعات المختلفة المصممة لجمع أفضل العقول معًا.

الحصول على منفذ مجاني وأولوية إلى أحدث الأفكار وأكثرها صلة حول كيفية مساهمة الشركات في عالم إيجابي الطبيعة، من خلال محتوى فريد، يغطي موضوعات تشمل الأعمال التجديدية، وتمويل الطبيعة، والحوكمة الإيجابية للطبيعة التي جمعها ورعاها معهد هوفمان العالمي للأعمال والمجتمع لدى إنسياد بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمنظمات الرائدة Capitals Coalition ، و rePLANET و Systemiq Ltd .

الحصول على أولوية الوصول إلى أحدث الأبحاث والرؤى من إنسياد للمعرفة (INSEAD Knowledge) و [email protected] ومراكز البحث مثل مركز The Rudolf Valeria Maag INSEAD لريادة الأعمال ومعهد الأسواق الناشئة (EMI) ومبادرة إفريقيا وغيرها .

المشاركة في Hub Live ، وهي سلسلة منتظمة من الجلسات الحية عبر الإنترنت مع قادة الفكر حول مواضيع معاصرة.

كسب "خطوات" في طريقهم إلى الارتقاء إلى قمم التعلم التي تأتي مع مزايا إنسياد ذات المعالم المختلفة. في نهاية المطاف سوف تترجم هذه إلى مسارات للحصول على الشهادات داخل النظام البيئي لإنسياد.

سيكون INSEAD Learning Hub التعليمي مكملاً مثالياً لبرامج المدرسة الحالية - فهو محتوى متعدد التنسيقات وذو حجم صغير وستحول المجتمعات الغنية تجربة إنسياد INSEAD إلى رحلة تعلم مستمرة مدى الحياة.

قال البروفيسور بيتر زيمسكي، نائب عميد كلية إنسياد وعميد الابتكار " من ريادة برنامج ماجستير إدارة الأعمال الأول لمدة عام واحد، إلى إطلاق أول برامج خاصة بالشركة بالإضافة إلى برامج مخصصة عبر الإنترنت - تعتبر روح الابتكار جزءا أساسيا من الحمض النووي لكلية إنسياد. ووفقًا لروح المبادرة هذه، فقد أنشأنا فريقًا للابتكار التعليمي مكرسًا لإبقاء إنسياد في طليعة ممارسة التعليم الإداري. إن تطبيق INSEAD Learning Hub التعليمي هو أول عرض رئيسي جديد له لإعادة اختراع التعلم مدى الحياة.

من خلال وضع إنسياد في جيبك، فإنها تمنح المتعلمين الوصول إلى الأدوات المؤثرة لإعادة اكتشاف أنفسهم، وخلق فرصًا للمشاركة؛ وتمكن المتعلمين من التفكير والتصرف والعمل بشكل مختلف. تصميمها الفريد ملائم بشكل ممتاز للمديرين التنفيذيين المشغولين الذين يتطلعون إلى بناء المهارات والكفاءات اللازمة للازدهار وقيادة التأثير اليوم وغدًا ".

تبقى إنسياد ثابتة في إيمانها بأن الأعمال يمكن أن تكون قوة من أجل الخير، ونموذج مركز التعلم الجديد هو طريق حقيقي لمستقبل إدارة الأعمال - تمكين وتأهيل المجتمعات في جميع أنحاء العالم للحصول على فرص متكافئة للحصول على تعليم عالي الجودة.

فيديو عبارة عن جولة افتراضية بواسطة تطبيق INSEAD Learning Hub التعليمي

نموذج الاشتراك في تطبيق INSEAD Learning Hub التعليمي:

المرحلة الأولى: (حتى صيف 2023)

الوصول المجاني للسماح للمديرين التنفيذيين والقادة خارج مجتمع إنسياد بالاستفادة من تجربة التعلم التحويلية

الاندماج في برامج التعليم التنفيذي المخصصة من إنسياد وبرامج التسجيل المفتوحة، مما يثري تجربة التعلم بالإضافة إلى تعزيز مجتمع المستخدمين المتنوع.

المرحلة الثانية:

حرية الوصول إلى المحتوى القياسي

رسوم الاشتراك السنوية للوصول إلى المحتوى المتميز المصمم للمتعلمين الذين يسعون إلى مستوى أعمق من المشاركة عبر مكتبة ذات محتوى أوسع، وجلسات مباشرة مع أكاديميين وممارسين، واتصالات حصرية مع مجتمعات معينة ورحلة تعليمية مخصصة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم.

لمزيد من المعلومات، اتصل بفريق ابتكار التعلم:

سوابنيل تشوغ، رئيس ابتكار التعلم، بريد إلكتروني: [email protected]

أنيثا ألابات، مديرة المحتوى التعليمي، في [email protected]

للتواصل الإعلامي مع INSEAD:

أيلين هوانغ

[email protected]

تشيريل إن جي

[email protected]

جوينيل هينكوين

[email protected]

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2013369/XL_png_roundel_strap_CMYK_green_Logo.jpg

INSEAD, The Business School for the World SOURCE