INSEAD komt met nieuwe kijk op levenslang leren met innovatieve mobiele app op abonnementsbasis

FONTAINEBLEAU, Frankrijk en SINGAPORE en SAN FRANCISCO, 8 maart 2023 /PRNewswire/ -- INSEAD, The Business School for the World, kondigde vandaag de lancering aan van de INSEAD Learning Hub, een eerste mobiele app op abonnementsbasis voor levenslang leren.

De wereld wordt steeds complexer en het bedrijfslandschap verandert sneller dan ooit, waardoor succes in de toekomst van het werk voortdurend levenslang leren vereist. Deze aanpak houdt een verschuiving in van docentgericht naar studentgericht onderwijs. Leidinggevenden zijn steeds meer op zoek naar oplossingen die het leren integreren in de werkstroom.

INSEAD is een wereldwijde pionier op het gebied van uitvoerend of executive onderwijs, werkt samen met organisaties en leidinggevenden en past zijn aanbod voortdurend aan om in de voorhoede van leerinnovatie te blijven. De INSEAD Learning Hub is de laatste stap in dit proces om de toekomst van het leren vorm te geven. Het doel is in te spelen op de veranderende behoeften van leidinggevenden en leiders die in de huidige buitengewoon turbulente tijden door disruptie navigeren.

Via de INSEAD Learning Hub zullen leerlingen:

Profiteren van de wereldwijde INSEAD-gemeenschap en kennismaken met het thought leadership van INSEAD-docenten, vooraanstaande INSEAD-alumni en andere praktijkmensen en academici, op maat samengesteld en gepersonaliseerd .

. In contact komen met wereldwijde opinieleiders en peers in de verschillende communities die zijn ontworpen om de knapste koppen bij elkaar te brengen.

die zijn ontworpen om de knapste koppen bij elkaar te brengen. Krijg gratis toegang tot de nieuwste en meest relevante inzichten over hoe bedrijven kunnen bijdragen aan een natuurpositieve wereld, aan de hand van unieke content over onderwerpen zoals regeneratief ondernemen, natuurfinanciering en natuurpositief bestuur, verzameld en beheerd door het INSEAD Hoffmann Global Institute for Business & Society in samenwerking met het World Economic Forum en toonaangevende organisaties Capitals Coalition, rePLANET en Systemiq Ltd .

wereld, aan de hand van unieke content over onderwerpen zoals regeneratief ondernemen, natuurfinanciering en natuurpositief bestuur, verzameld en beheerd door het in samenwerking met en toonaangevende organisaties en . Prioritaire toegang krijgen tot de nieuwste onderzoeken en inzichten van INSEAD Knowledge, [email protected] en onderzoekscentra zoals het Rudolf en Valeria Maag INSEAD Centre for Entrepreneurship, Emerging Markets Institute, het Africa Initiative, enz.

en onderzoekscentra zoals het Rudolf en Valeria Maag INSEAD Centre for Entrepreneurship, Emerging Markets Institute, het Africa Initiative, enz. Deelnemen aan Hub Live , een reeks regelmatige live onlinesessies met opinieleiders over hedendaagse onderwerpen.

, een reeks regelmatige live onlinesessies met opinieleiders over hedendaagse onderwerpen. 'Stappen' verdienen naarmate ze opklimmen in hun leertraject, wat INSEAD-voordelen oplevert bij verschillende mijlpalen. Uiteindelijk vertaalt dit zich in certificeringstrajecten binnen het INSEAD-ecosysteem.

De INSEAD Learning Hub zal een perfecte aanvulling zijn op de bestaande programma's van de school - het multi-format, de hapklare inhoud en de rijke gemeenschappen zullen de INSEAD-ervaring veranderen in een voortdurend, levenslang leertraject.

Professor Peter Zemsky, Deputy Dean van INSEAD en Dean of Innovation, zei: "Van het pionierswerk met het eerste eenjarige MBA-programma tot het lanceren van de eerste bedrijfsspecifieke programma's en op maat gemaakte online programma's: de geest van innovatie is een essentieel onderdeel van het DNA van INSEAD. In overeenstemming met die ondernemersgeest hebben we een Learning Innovation Team opgericht dat erop gericht is INSEAD in de voorhoede van de praktijk van de managementopleidingen te houden. De INSEAD Learning Hub is het eerste grote nieuwe aanbod dat een nieuwe kijk geeft op levenslang leren.

Studenten die INSEAD op zak steken, krijgen toegang tot sterke tools om zichzelf opnieuw uit te vinden. Dit schept mogelijkheden voor betrokkenheid en stelt cursisten in staat anders te denken, te handelen en te werken. Het unieke ontwerp past uitstekend bij drukke leidinggevenden die op zoek zijn naar de vaardigheden en competenties die nodig zijn om vandaag en morgen succes en impact te hebben."

INSEAD is er vast van overtuigd dat het bedrijfsleven een kracht ten goede kan zijn. Het nieuwe Learning Hub-model biedt een heuse opstap naar de toekomst van het business management doordat het gemeenschappen over de hele wereld gelijke toegang geeft tot hoogwaardig onderwijs.

Video met virtuele rondleiding van de INSEAD Learning Hub App

Abonnementsmodel van de INSEAD Learning Hub:

Fase één: (tot de zomer van 2023)

gratis toegang om leidinggevenden, managers en leiders buiten de INSEAD-gemeenschap te laten profiteren van de transformatieve leerervaring

Integratie in de executive education-programma's van INSEAD op maat, en open inschrijvingsprogramma's, waardoor de leerervaring wordt verrijkt en de diverse gebruikersgemeenschap wordt versterkt.

Fase twee:

gratis toegang tot standaardinhoud

jaarlijkse abonnementskosten voor toegang tot premium content die is afgestemd op studenten die meer betrokkenheid zoeken via een bredere bibliotheek met content, livesessies met academici en praktijkmensen, exclusieve verbindingen met bepaalde communities en een gepersonaliseerd leertraject om hun kennis en vaardigheden te vergroten.

