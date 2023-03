L'INSEAD réinvente la formation tout au long de la vie en lançant une application mobile innovante avec abonnement

L'INSEAD première école de commerce au monde à proposer du contenu, une communauté, une curation de contenu et des formations sur une seule et même plateforme.

Une application conçue pour répondre aux besoins en constante évolution de la formation tout au long de la vie, tenant compte des difficultés liées à la direction et la gestion d'entreprise dans un monde du travail en pleine mutation.

Un parcours de formation hautement innovant, intégrant les analyses et les travaux de recherche les plus récents et les plus pertinents de professeurs, d'experts et de grandes entreprises de renommée mondiale.

Accès à un contenu personnalisé et à une communauté sur une application mobile, pour faciliter l'apprentissage autonome, partout et à tout moment.

FONTAINEBLEAU, France et SINGAPOUR et ABU DHABI et SAN FRANCISCO, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- L'INSEAD, The Business School for the World, annonce aujourd'hui le lancement de l'INSEAD Learning Hub, une application mobile avec abonnement, la première du genre destinée à la formation tout au long de la vie.

Dans un monde de plus en plus complexe et un paysage économique en constante évolution, la réussite d'une carrière requiert une formation tout au long de la vie. L'approche centrée sur l'enseignant a maintenant laissé place à une approche centrée sur l'apprenant, et les cadres privilégient de plus en plus les solutions leur permettant d'intégrer l'apprentissage dans leur quotidien professionnel.

L'INSEAD est un pionnier mondial de la formation des cadres, partenaire des entreprises et de leurs dirigeants, l'école ne cesse de faire évoluer son offre pour rester à la pointe de l'innovation en matière de transmission de connaissances. L'INSEAD Learning Hub est la toute dernière avancée dans cette nouvelle définition de l'avenir de la formation, conçu pour répondre aux besoins des cadres et des dirigeants face aux bouleversements que connaît le monde actuel.

Grâce à l'INSEAD Learning Hub, les apprenants pourront :

Accéder à la communauté internationale de l'INSEAD et découvrir les travaux de ses professeurs, les connaissances basées sur l'expérience de ses alumni, ainsi que d'autres experts et universitaires, le tout personnalisé et spécialement sélectionné pour eux.

Entrer en contact avec des sommités mondiales dans les différentes communautés, conçues pour rassembler les meilleurs spécialistes.

conçues pour rassembler les meilleurs spécialistes. Bénéficier d'un accès gratuit aux connaissances les plus récentes et les plus pertinentes sur la façon dont les entreprises peuvent contribuer au concept de "nature positive" grâce à un contenu exclusif couvrant des sujets tels que le business régénératif, l'écosystème nature-finance et la gouvernance positive pour la nature, rassemblés et élaborés par le Hoffmann Global Institute for Business & Society de l'INSEAD en collaboration avec le Forum économique mondial et des organismes de premier plan comme Capitals Coalition, rePLANET et Systemiq Ltd.

de l'INSEAD en collaboration avec le Forum économique mondial et des organismes de premier plan comme Capitals Coalition, rePLANET et Systemiq Ltd. Bénéficier d'un accès prioritaire aux dernières recherches et analyses d'INSEAD Knowledge, [email protected] et des centres de recherche tels que le Rudolf and Valeria Maag INSEAD Centre for Entrepreneurship , l' Emerging Markets Institute et l' Africa Initiative , entre autres.

et des centres de recherche tels que le , l' et l' , entre autres. Accéder à Hub Live , une série de conférences en ligne tenues régulièrement par des experts sur des sujets très actuels.

, une série de conférences en ligne tenues régulièrement par des experts sur des sujets très actuels. Gagner des "niveaux" sur leur parcours de formation INSEAD jalonné de différents paliers. À terme, ces niveaux constitueront des voies vers une certification INSEAD.

L'INSEAD Learning Hub sera un excellent complément aux programmes existants de l'école. Son contenu multiformat et ses communautés enrichissantes convertiront cette expérience INSEAD en un parcours de formation continue tout au long de la vie.

Le professeur Peter Zemsky, Vice-doyen de l'INSEAD et Doyen de l'Innovation, déclare : "De la création du tout premier programme MBA en un an, au lancement des premiers programmes sur-mesure pour les entreprises, en passant par les programmes en ligne personnalisés, tout démontre que l'esprit d'innovation fait partie intégrante de l'ADN de l'INSEAD. Fidèles à cet esprit d'entreprise, nous avons mis en place une équipe chargée de l'innovation pédagogique dont la mission est de maintenir l'INSEAD à l'avant-garde de la pratique de l'enseignement du management. L'INSEAD Learning Hub est leur première réalisation majeure, visant à réinventer la formation tout au long de la vie.

L'INSEAD tient maintenant dans la poche ! L'INSEAD Learning Hub donne aux apprenants l'accès à des outils efficaces pour se réinventer. Il crée de multiples opportunités et leur permet de penser, d'agir et de travailler différemment. Sa conception unique convient parfaitement aux cadres très occupés qui cherchent à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour prospérer et avoir un impact tant aujourd'hui que demain."

L'INSEAD est profondément convaincu que le monde des affaires peut être une force au service du bien, et le nouveau modèle que constitue son Learning Hub est une véritable porte d'entrée vers la pratique commerciale du futur, permettant aux communautés du monde entier d'avoir un accès équitable à une formation de haute qualité.

Aperçu de l'application INSEAD Learning Hub :

Formule d'abonnement à l'INSEAD Learning Hub :

Première phase : (jusqu'à l'été 2023)

Accès gratuit, afin de permettre aux cadres, managers et dirigeants extérieurs à la communauté INSEAD de profiter de l'expérience de formation transformatrice proposée par l'INSEAD.

Intégration aux programmes exécutifs sur mesure et aux programmes publics de l'INSEAD, afin d'enrichir l'expérience de formation et la diversité de la communauté d'utilisateurs.

Deuxième phase :

Accès gratuit au contenu standard

Abonnement annuel payant pour accéder à un contenu premium adapté aux apprenants à la recherche de connaissances plus approfondies via une bibliothèque plus vaste, des sessions en direct avec des professeurs et des experts, des connexions exclusives avec certaines communautés et un parcours d'apprentissage personnalisé pour développer leurs connaissances et leurs compétences.

Pour plus d'informations, contactez l'équipe Learning Innovation :

Swapnil Chugh , Chief Learning Innovation Officer : [email protected] .

, Chief Learning Innovation Officer : . Anitha Alappat , Director of Learning Content : [email protected] .

