روكويل أوتوميشن تعين وائل رضوان مديراً للمبيعات لأقليم دول الخليج

وائل رضوان مديراً للمبيعات في أقليم دول الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 مارس 2023 /PRNewswire/ -- عينت شركة روكويل أوتوميشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ROK) ، وهي أكبر شركة في العالم تعمل في الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي قد أعلنت تعيين وائل رضوان مديرالمبيعات الأقليمي الى دول الخليج والذي يشمل الإمارات العربية المتحدة، وعمان، وقطر، والكويت، والبحرين، والعراق، والأردن، ولبنان، واليمن، ومصر، وليبيا. سيتخذ وائل من الإمارات العربية المتحدة مقراً له ويرجع اداريا مباشرة إلى سيباستيان جرو، نائب رئيس المبيعات الإقليمية بالشرق الأوسط، وتركيا، وإفريقيا

انضم وائل إلى مجموعة روكويل أوتوميشن في عام 2011 وعمل كمديرًا للمبيعات في مجال التحكم في الطاقة. وخلال عمله حقق نجاحات كبيرة لشركة روكويل أوتوميشن. وفي عام 2018 نصب بالوكالة كمديرمبيعات الى دولة تركيا، ووحينها كان ايضاً مدير مبيعات القنوات الإقليمي بالشرق الأوسط، وتركيا، وإفريقيا منذ عام 2015، حيث حقق نمواً في منطقته الجغرافية، من خلال وضع استراتيجية لنمو مبيعات أكبر في السوق الأقليمي لصالح شركة روكويل أوتوميشن. وائل يحمل درجة الماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة مانشيستر – قسم الأعمال ودرجة الماجيستير في الطاقة الكهربائية من جامعة عين شمس بمحافظة القاهرة بمصر.

وتعليقًا على التعيين، قال سيباستيان جرو: "نحن متشوقون لهذا التغيير في فريق إدارة META وتأثيره على الهيكلة الاقليمية الجديدة وشركاؤنا وعملائنا في دول الخليج"

وسيتولى وائل من خلال هذا المنصب مسئولية قيادة وتحويل نمو الشركة في المنطقة مع مراعاة التركيز على عملنا الأساسي، وسوف يعمل على زيادة ARR (إيرادات التكرار السنوية (من خلال مبيعات خدمات مابعد البيع والصيانه و حلول المعلومات التي سوف تساعد على تعزيز حضور روكويل في المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن خبرته السابقة في تطوير نظام ناجح في السوق مع الشركاء التي سوف تساهم في توسيع مبيعات الشركة في المنطقة الجغرافية الجديدة.

وسوف تستمر روكويل أوتوميشن في التركيز على مجالات عديدة مثل الاستدامة، والتوطين، والتحول الرقمي وتحسين الإنتاجية في الصناعة

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