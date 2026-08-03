روكويل اتوميشن تعلن عن اختيار محمصة الرياض لمنصة بلاكس للتصنيع الذكي لعملياتها التشغيلية لتعزيز الرؤية والمرونة والنمو في قطاع القهوة

اعتمدت الشركة السعودية الرائدة في مجال القهوة منصة Plex لتحديث عملياتها التصنيعية، عبر توفير رؤى آنية مدعومة بالبيانات، وتبسيط عمليات أرضية المصنع، وتعزيز جاهزيتها للتوسع في الإنتاج ومواكبة النمو في محفظة منتجاتها

الدمام، المملكة العربية السعودية, 3 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة روكويل أوتوميشن، إنك. (NYSE:ROK)، أكبر شركة في العالم متخصصة في الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، ، اليوم، أن محمصة الرياض، أكبر محمصة للقهوة المختصة في المملكة العربية السعودية وأحد أبرز المورّدين لسلاسل المقاهي الرائدة على مستوى المملكة، اختارت منصة Plex Smart Manufacturing Platform™ التابع لشركة روكويل كنظام تشغيل لعملياتها بهدف تعزيز الرؤية التشغيلية، ورفع الكفاءة، وزيادة المرونة عبر مختلف عملياتها.

ومع النمو المتسارع الذي تشهده محمصة الرياض في إنتاج حبوب القهوة المحمصة والمنتجات المبتكرة المرتبطة بالقهوة، سعت الشركة إلى تحديث عملياتها التشغيلية من خلال اعتماد حل سحابي متطور لإدارة عمليات التصنيع وتنفيذها، بما يوفر رؤية لحظية للإنتاج، ويعزز كفاءة التنسيق بين مختلف العمليات داخل المصنع، ويدعم خطط التوسع المستمرة.

ومع التوسع في طرح منتجات جديدة وإضافة خطوط إنتاج متطورة، برزت الحاجة إلى بنية رقمية متكاملة تضمن توحيد العمليات، وتعزيز إمكانية تتبع المنتجات، ورفع مستويات الرقابة التشغيلية، بما يدعم استدامة النمو، ويحافظ على جودة المنتجات وكفاءة الإنتاج مع تزايد الطلب.

وقال توم فورستر Tom Forster، نائب الرئيس الإقليمي لمبيعات برمجيات المؤسسات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى روكويل اتوميشن: "تُعد محمصة الرياض نموذجًا لشركة تصنيع سعودية تستثمر في التحول الرقمي لتعزيز كفاءة عملياتها ودعم نموها المستدام. وجاء اختيارها لمنصة Plex لما توفره من رؤية آنية وشاملة لعمليات الإنتاج، بما يمكّنها من اتخاذ قرارات تشغيلية أسرع وأكثر دقة. ومن شأن هذه الإمكانات أن تدعم الشركة في إطلاق منتجات جديدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، ومواصلة توسيع عملياتها بكفاءة ومرونة.

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واعتمدت محمصة الرياض نظام تنفيذ عمليات التصنيع (MES) من Plex بهدف تبسيط العمليات التشغيلية،

، بالإضافة إلى توحيد تدفقات البيانات، وتمكين بيئة تصنيع رقمية مترابطة بالكامل. كما ستوفر المنصة للمشغلين والمديرين رؤية فورية قائمة على البيانات لمختلف جوانب العمليات، بما يشمل سير العمل، ومستويات المخزون، وحالة الطلبات، وإدارة الجودة.، بما يعزز كفاءة التشغيل ويسهم في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

وتم تنفيذ المشروع بدعم من شركة جلف نت سوليوشنز المحدودة GulfNet Solutions Company Limited (GNS) ، وهي شركة سعودية متخصصة في تكامل الأنظمة وشريك فضي ضمن منظومة

Rockwell PartnerNetwork™. وتولت الشركة تطوير طبقة وسيطة (Middleware) لربط نظام Plex MES بنظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) لدى محمصة الرياض ، بما يضمن انسيابية تبادل البيانات وتوفير مصدر موحد وموثوق للمعلومات على مستوى المؤسسة. ويُعد هذا المشروع من المبادرات الرائدة في المنطقة ، إذ يمثل إحدى أولى عمليات تنفيذ نظام Plex بقيادة شريك محلي في المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس تنامي القدرات الوطنية في تنفيذ حلول التصنيع الذكي، بما ينسجم مع المبادرات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتحديث القطاع الصناعي في المملكة وقال جاي باتيل، المدير العام لشركة جلف نت سوليوشنز المحدودة "يعكس هذا التعاون أهمية الشراكة مع شركات محلية تمتلك فهما عميقا للتوجهات للتوجهات الاستراتيجية للمملكة. ويأتي دعم محمصة الرياض من خلال نظام Plex منسجما بشكل مباشر مع أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز القدرات الرقمية، وزيادة مرونة القطاع الصناعي، وتمكين الشركات السعودية من الاستفادة من حلول وتقنيات عالمية المستوى تُنفذ عبر خبرات محلية."

وتوفر روكويل اتوميشن مخفظة مرنة من حلول أنظمةتنفيذ عمليات التصنيع (elastic MES portfolio) ، وذلك عبر منصة سحابية أصلية وقابلة للتشغيل البيني، صُممت لربط ولتوحيد العمليات بين تقنيات التشغيل (OT) وتقنيات المعلومات (IT). ويُسهم هذا النهج المرن والقائم على الوحدات في تسريع تحقيق القيمة، وتبسيط العمليات، وتمكين المصنّعين من توسيع قدراتهم التشغيلية وفق احتياجاتهم، بما يدعم الانتقال نحو عمليات تشغيل ذاتية.

وقال حسن شروفنا، المدير العام لـمحمصة الرياض

"يعتمد نجاح أعمالنا على الجودة والابتكار والقدرة على الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء. وتوفر لنا منصة Plex بنية حديثة ومتكاملة تعزز الرؤية التشغيلية الشاملة لعمالياتنا، وتدعم التخطيط بكفاءة أفضل، وتضمن اتساق الأداء عبر جميع خطوط الإنتاج. ومن خلال الرؤى الآنية والتحكم الأقوى في العمليات، أصبحنا اكثر قدرة على التوسع بثقة، وإطلاق منتجات جديدة بوتيرة أسرع، ومواصلة ترسيخ ريادتنا في قطاع القهوة في المملكة العربية السعودية."

نبذة عن Rockwell Automation

تُعد Rockwell Automation, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزNYSE: ROK ) شركة عالمية رائدة في مجال الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي. وتربط الشركة بين إبداع الأفراد وإمكانات التكنولوجيا لتوسيع حدود ما يمكن للبشر تحقيقه، بما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. ويقع مقرها الرئيس في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، ويعمل لديها نحو 26 ألف موظف من المتخصصين في حل المشكلات، يكرسون خبراتهم لخدمة العملاء في أكثر من 100 دولة، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2025. ولمزيد من المعلومات حول كيفية تجسيد الشركة لرؤية Connected Enterprise® عبر مختلف المنشآت الصناعية، يُرجى

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