من المتوقّع أن تتضاعف محفظة الإقامات ذات العلامة التجارية لشركة Accor ثلاث مرات خلال الخمس سنوات القادمة.

تمثل مجتمعات الإقامة ذات العلامة التجارية لنمط الحياة الوجهة المستقبلية الأكبر في صناعة الضيافة العالمية.

باريس, 6 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أكور(Accor) ، مجموعة الضيافة العالمية الرائدة وثاني أكبر مطور ومشغل للإقامات ذات العلامة التجارية عالميًا، قدمت اليوم تحديثًا حول تقدم خط الأعمال سريع النمو للإقامات ذات العلامة التجارية الخاص بها. حاليًا، تستقبل Accor المقيمينَ في نحو 40 مجتمعًا للإقامات ذات العلامة التجارية حول العالم، بجانب أكثر من 100 مشروع قيد التطوير، وذلك في 20 مجموعة فريدة من العلامات التجارية. بحلول عام 2027، تتوقع الشركة أن يكون لديها أكثر من 150 إقامة ذات علامة تجارية في مرحلة التشغيل، وهذا يمثل زيادة تفوقُ 300 في المئة. يتم دعم هذه العقارات من خلال Accor One Living ، وهي منصة الشركة الأولى في المجال والتي يتمحورُ عملها على تطوير وتصميم وتشغيل مشاريع متعددة الاستخدام ومجتمعات الإقامات ذات العلامة التجارية. من خلال Accor One Living، يتم ربط أصحاب المنازل والضيوف والشركاء بالبيئة المتنوعة للعلامات والخبرات والحلول المقدّمة من طرف Accor، مما يخلق تدفقًا مستمرًا من الفرص الجديدة للعيش والعمل والاستمتاع.

" إنّ تضافر الإقامات الخاصة والعلامات التجارية لنمط الحياة هو أحد أهم مجالات نمونا في الوقت الحالي. إنهما مجالان تحتلّ فيهما Accor الريادة في صناعة الضيافة العالمية والتي تواصل التقدم فيهما،" بحسب ما صرّح به جيف تيسدال، رئيس إدارة الأعمال في Accor One Living. " نشهد طلبًا قويًا حول العالم على المنازل التي تتميز بالراحة وتلتزم بتقديم تجربة العلامة التجارية الفُضلى، مما يوفر شعورًا بالانتماء وبالحياة المجتمعية." هذا صحيح تحديدا بالنسبة لعلاماتنا ذات الأسلوب الحياتي، حيث نشهد وجود شريحة هامة ومتنامية من مشتري العقارات السكنية الذين يبحثون عن علامات تجارية تتميز بالتصميم وتتمتع بسمات فريدة تحتفي بالحداثة والإبداع والطعام والشراب المتميّز والتجارب الاستثنائية."

يُعتبرُ مجال الإقامات ذات العلامة التجارية أحد أسرع القطاعات نموًا في ميدان العقارات، في حين أن الأسلوب الحياتي هو الفئة الأسرع نموًا في صناعة الضيافة، حيثُ يلقى استحسان جيل جديد من أصحاب المنازل الذين يقدرون الفخامة الحديثة والعفوية. Ennismore ، الرائدة في الضيافة ونمط الحياة الذي تمتلك Accor حصة أغلبية فيها، تضم 11 وحدة سكنية معروفة و26 وحدة قيد التطوير، بما في ذلك Mondrian Residences Burleigh Heads في غولد كوست، أستراليا؛ و Maison Delano Residences، سيول، كوريا الجنوبية.

تعتبرُ دبي حالياً واحدة من أقوى الأسواق في العالم لوحدات السكن الفاخرة التي تحملُ علامة Ennismore، حيث تقدم مجموعة النمط الحياتي حالياً ثلاثة مشاريع فريدة من نوعها، وقد تلقت جميعها استقبالًا حارًا من قبل المشترين العقاريين. وتشمل تلك الإقامات:

SLS Residences The Palm Dubai ــ من المقرر أن يتم افتتاح أول وحدة سكنية مستقلة في مجموعة Ennismore خارج الأمريكتين في عام 2026، وتتميز بإطلالات بانورامية على جزيرة النخلة جميرا وسما دبي. تشمل أبرز المزايا " "Small Little Secret Club ، وهو نادي خاص لأصحاب المنازل يتميز بمفهوم خاص للطعام والشراب، وطاولة الطهاة، وصالة الترفيه، وحمام سباحة لامحدود، واستوديو للياقة البدنية الفاخرة مزوّدة بغرف للعلاج. تم حجز هذه الوحدات الراقية الـ113 بنسبة 100% خلال 30 يومًا فقط من إطلاقها.

Mama Shelter Residences ، دبي ــ ستضيف أول وحدة سكنية لـ Mama Shelter في العالم طاقة متجددة ومبتكرة إلى منطقة الخليج التجاري ( Business Bay area ) عند افتتاحها في الربع الأول من عام 2024. تم الإعلان في وقت سابق من هذا العام، لم يبقى إلّا عدد قليل فقط من الوحدات المتاحة من بين الوحدات السكنية الـ204.

SO/ Uptown Dubai Residences ــ والذي سيتم افتتاحهُ في وقت لاحق هذا العام، تقدم هذه الملكية المكونة من 227 وحدة سكنية بعضًا من أكثر وسائل الراحة السكنية شمولية في دبي، مع إضفاء نمط مرح ومليء بالحيوية على جيل المالكين الذين يتبعون آخر صيحات الموضة.

تستمر Accor في استمداد القوة من علاماتها الكلاسيكية العالمية المشهورة في مجال الفخامة مثل Raffles و Fairmont، حيث تعد الأخيرة قوة رائدة قادت الصناعة في إنشاء وحدات سكنية فاخرة لأكثر من 20 عامًا. تشمل المشاريع الرئيسية The OWO Residences by Raffles في لندن، وهو مشروع تجديد تاريخي رائع يتم تنفيذه بالتعاون مع شركاء وأصحاب الرؤية من مجموعة Hinduja Group وشركة Onex Holding؛ Raffles Residences Boston Back Bay؛ Fairmont Residences Century Plaza في لوس أنجلوس؛ وFairmont Residences Royal Palm في مراكش.

بفضل أكثر من عقدين من الخبرة كرائد في مجال وحدات السكن المعروفة بالعلامات التجارية، تدعمُ Accor" One Living" أيضًا دمج منتجات الضيافة المبتكرة الأخرى في مشاريع متعددة الاستخدامات يتم إنشاؤها على أساس فنادقها ومنتجعاتها، بما في ذلك النوادي الخاصة ومساحات العمل المشتركة وحلول مساحات المكاتب المرنة. تجمع Accor One Living الخبرة المتخصصة المطلوبة لدعم كل مرحلة في دورة حياة المشاريع التي تدعمها في مؤسسة واحدة. تُثري هذه الحلول المُصمَّمة بشكل مخصص وشامل بزاوية 360 درجة تجاربَ الضيوف وأصحاب المنازل على حد سواء، مما يتيح لشركاء الاستثمار استخلاص القيمة من خلال توسيع حلول الإدارة عبر عناصر متعددة في نفس المشروع متعدد الاستخدامات ومن خلال تقاسم مدروس للمرافق والتجهيزات والبنية التحتية.

وفقًا لشركة Savills للاستشارات الدولية في مجال التطوير، فإن قطاع السكن المعروف بالعلامات التجارية قد حققَ نموّا بنسبة 150% خلال العقد الماضي، مما ساهم إلى إحداث أكثر من 100،000 وحدة سكنية في 640 مشروعًا حول العالم ، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المشاريع 1,100 مشروع بحلول عام 2027، مما يقرب من مضاعفة مستويات العرض الحالية.

"تقود عددٌ من الاتجاهات الاجتماعية والديموغرافية، الطلبَ العالمي على وحدات السكن المعروفة بالعلامات التجارية" أضاف السيد تيسدال. تشمل عوامل النمو زيادة الطلب على المنازل الثانية أو حتى الثالثة بعيدًا عن المنزل الأصلي بعد انتهاء جائحة كوفيد-19، والرغبة في امتلاك منازل ترفيهية جاهزة وسهلة التشغيل يمكن الاعتناء بها وحتى تأجيرها أثناء غياب أصحاب المنازل، بالإضافة إلى نقل الثروة الجيلية بين المشترين ذوي الثروة العالية والثروة الفائقة الذين يرون في مجال العقارات عنصرا مهما في استراتيجيات تدبير ثرواتهم وتراثهم العائلي.

نبذة عن Accor

تعتبر Accor مجموعة ضيافة عالمية رائدة تقدم تجارب عبر أكثر من 110 دولة في 5400 عقار أو 10000 مكان للطعام والمشروبات أو مرافق استجمام أو مساحات عمل مرنة. تمتلك المجموعة واحدة من أكثر أنظمة الضيافة تنوعًا في المجال، وتضم أكثر من 40 علامة تجارية فندقية من الفخمة إلى الاقتصادية، بالإضافة إلى Lifestyle with Ennismore. تلتزم Accor باتخاذ إجراءات إيجابية فيما يتعلق بأخلاقيات العمل والنزاهة، والسياحة المسؤولة، والتنمية المستدامة، والتواصل مع المجتمع، والتنوع والشمول. تأسست مجموعة Accor في عام 1967، وهي مدرجة في بورصة يورونكست باريس (رمز التداول في البورصة: FR0000120404) وسوق التداول خارج البورصة OTC (رمز التداول:ACCYY) بالولايات المتحدة الأمريكية للمزيد من المعلومات تفضّل بزيارة group.accor.com ، أو تابع أكور على تويتر ، فيسبوك ، لينكد إن ، إنستغرام و تيكتوك تيكتوك.

للتواصل الإعلامي: شارلوت توفارد، النائب الأول لرئيس للاتصالات العالمية، [email protected]؛ مايك تايلور، نائب رئيس قسم الاتصالات الخارجية، [email protected].

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