مايديا تكشف عن منتجات وتقنيات تبريد مبتكرة في معرض Big 5 Saudi

الرياض، المملكة العربية السعودية, 15 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- كشفت مجموعة مايديا(Midea)،عملاق صناعة المكيفات والأجهزة المنزلية في العالم، عن مكيفاتها الجديدة لعام 2023 والمزودة بتقنيات مبتكرة وذلك خلال معرض Big 5 Saudi The الذي اقيم في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية من 18 الى 21 فبراير من هذا العام. ويعتبر معرض The Big 5 Saudi أكبر تجمع للمتخصصين بقطاع البناء و التكييف، ويستقطب الشركات العارضة من مختلف دول العالم والزوار من الموزعين والمقاولين والمهندسين والمعماريين والمطورين العقاريين والمستهلكين.

Midea warmly welcomed visitors with innovative products and technologies (PRNewsfoto/Midea Residential Air Conditioner Division) Visitors showing their interest on Midea Wonder AC (PRNewsfoto/Midea Residential Air Conditioner Division)

وقد شاركت شركة مايديا(Midea)وشركةالأخوان حسين والحسن غازي شاكر للتجارة الحديثة كراعيين للتسجيل في هذا الحدث تحت شعار "ابتكار أنظمة التكييف الرائعة" لإثبات قوتهما و قدرتهما على توفير مكيفات بتقنيات حديثة ومميزة تهدف الى راحة عملائها في منطقة الشرق الأوسط و الخليج.

وخلال هذا الحدث الهام، عرضت شركة مايديا(Midea)وشركة الأخوان حسين والحسن غازي شاكر للتجارة الحديثة،الوكيل المعتمد في المملكة العربية السعودية، منتجاتها المميزة من مكيفات الهواء المنزلية بما في ذلك مكيف الشباك "وندر" Midea Wonder AC الذي يقدم للمستهلك تجربة فريدة مع مكيف شباك بالمميزات المريحة لمكيف السبلت. وقد حظي مكيف الشباك "وندر" (Wonder) خلال فعاليات المعرض بالكثير من الثناء واعجاب الزائرين كونه أول مكيف شباك مزود بتقنية الإنفيرتر الموفرة للطاقة وخاصية التبريد الفوري من خلال ضغطة واحدة على زر كوول فلاش (CoolFlash)، ليكون الخيار الأمثل لمقاومة ظروف المناخ الشديد الحرارة صيفا.

كما عرضت شركة مايديا(Midea)وشركةالأخوان حسين والحسن غازي شاكر تشكيلة واسعة من مكيفات الهواء - سبلت (Split) والتي تتميز بكفاءتها العالية في ترشيداستهلاك الطاقة من خلال تقنية الإنفيرتر اضافة الى تزويدها بفلتر تنقية ثلاثي لحماية افراد العائلة من الهواء الملوث. كما تمتاز هذه المكيفات بمتانتها وقدرتها على تحمل درجات حرارة عالية تصل إلى 65 درجة مئوية مما يضمن عمل المكيف بشكل فعال خلال موسم الصيف.

لقدأثبتت شركة الأخوان حسين والحسن غازي شاكر للتجارة الحديثة نفسها كشريك مميز لمكيفات مايديا (Midea) على مر السنين، وذلك بخبرتها الطويلة والمتجذرة في السوق السعودي منذ أن اسس المغفور له الشيخ ابراهيم شاكر (رحمه الله)أول شركة لبيع وتوزيع المكيفات والاجهزة المنزلية في عام 1950م. علاوة على ذلك، تحرص الشركة دائماً على تقديم أحدث المكيفات والاجهزة المنزلية ذات الجودة العالية والمزودة بتقنيات مميزة ومتطورة تلبي احتياجات السوق والمستهلك السعودي خصوصا، اضافة الى التزامها بمد جسور التعاون والثقة مع عملائها وشركائها في النجاح من موزعين و مستهلكين في المملكة.

وستواصل شركة الأخوان حسين والحسن غازي شاكر للتجارة الحديثة توطيد مكانتها وسمعتها المرموقة اعتماداً على خبرتهاالواسعة في السوق المحلية ومن خلال مواكبتها لأحدث الابتكارات في مجال التكييف وسعيها الدائم لتحقيق أهدفها المرجوة والمزيد من النجاحات.

وقد وضعت شركة مايديا (Midea)الأساس لبيئة منزلية صحية بتطويرها المستمر لمنتجاتها وتقديم أحدث المكيفات المزودة بآخر ما توصلت اليه التكنولوجيا في عالم تكيف الهواء. وتسعى شركة مايديا (Midea) جاهدة للابتكار المستمر من أجل تزويد المستهلكين بحلول التبريد المثالية.

نبذة عن قسم التكييف السكني لشركة مايديا

تقدم مايديا من خلال قسم مكيفات الهواء السكنية ("Residential air conditioner") مجموعة شاملة من منتجات تكييف الهواء السكنية، بما في ذلك مكيفات الهواء السبلت والشباك والمكيف الدولابي ومزيلات الرطوبة ووحدات التكييف المخفية. والتي يتم تصنيعها في 11 مركز تصنيع في الصين وفيتنام والهند ومصر والبرازيل والأرجنتين، وتتجاوز القدرة الإنتاجية السنوية لمكيفات الهواء Midea RAC - ٦٧ مليون وحدة.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة: https://www.midea-group.com/about-us/manufacturing/residential-air-conditioning

اتصال: [email protected]

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Midea Residential Air Conditioner Division SOURCE