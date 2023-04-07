ديسبلايت تقدم لومينو، جيل جديد من فن الجدران المضيء

يقوم مبتكرو الملصقات المعدنية الأكثر شعبية في العالم بتشغيل السحر من خلال أضواء الحركة الفائقة النحافة وزخارف الطباعة المتعددة الطبقات.

وارسو بولندا, 7 أبريل / نيسان 2023 /PRNewswire/ -- أطلقت ديسبلايت أحدث سلسلة قابلة للتحصيل وقدمت ملصقا جديدا تماما يسمى لومينو. يأتي الجيل التالي من فن الجدران المعدنية المثبت بالمغناطيس مزودا بمصابيح "أوليد" رفيعة للغاية، مصممة خصيصا لكل عمل فني أصلي في سلسلة لومينو. بفضل تصميمها الفريد ونظام تركيب المغناطيس 3D وزخارف الطباعة التي لم يسبق لها مثي ، فإن لومينو هي المحور الجديد في تشكيلة ديسبلايت.

Displate Lumino x Cyberpunk 2077 New Lumino product powered by Displate

لومينو هي أيضا منتج ديسبلايت الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية حتى الآن. يستخدم الملصق المضيء رسوما متحركة مبرمجة مسبقا لإنشاء مجموعات مميزة من الإبرازات والتحسينات المرئية. يحصل كل عمل فني أصلي جديد في سلسلة ديسبلايت لومينو على لمسة نهائية فريدة ونمط خفيف.

– تعمل لومينو بالتآزر مع الفن. في كل مرة نعيد تصميمها من الصفر، ونطابق طبقات إبرازات "أويلد" مع تفاصيل العمل الفني الرئيسية لرفع تأثيرها البصري. علاوة على ذلك، نقوم بتعزيز لومينو من خلال النقوش بالليزر وزخارف الطباعة العدسية التي تم تطويرها حصريا لهذه السلسلة المحدودة الجديدة - كما يقول رافاو كوختشيك، رئيس استوديو ديسبلايت للتصميم.

الجيل الجديد من فن الجدران المضيء متاح للطلب حصريا على موقع ديسبلايت الإلكتروني. تم إطلاق سلسلة ديسبلايت لومينو بثلاثة تصميمات أصلية، بما فيها ملصق ناسا المرخص رسميا والفن من سايبر بانك 2077. يتم كشف النقاب عن أعمال لومينو الفنية الجديدة كل أسبوعين وتباع لفترة محدودة فقط.

حول ديسبلايت

ديسبلايت سوق فني عالمي ومصّنع للملصقات المعدنية. تقدم 1.5 مليون تصميم قابل للتحصيل، بما في ذلك الأعمال الفنية الرسمية المرخصة من قبل أكثر من 150 علامة تجارية لثقافة البوب وأسلوب الحياة والفن الأصلي لأكثر من 40 ألف مبدع.

تدفع ديسبلايت قدرات لوحاتها المعدنية المثبتة بالمغناطيس من خلال الإصدارات المنتظمة من سلسلة الجدران المحدودة: الإصدار المحدود، والإصدار المحدود للغاية، ولومينو المعلن عنها حديثا. في عام 2022، باعت الشركة ملصقها رقم 8 ملايين، وكانت أكبر أسواق لديسبلايت هي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.

LUMINO

فيديو - https://www.youtube.com/watch?v=ZJ7Sf5mQqRc

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2049733/Lumino_Powered_by_Displate.jpg

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