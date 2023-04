Displate présente Lumino, une nouvelle Génération d'Art Mural Lumineux

Les créateurs d'affiches en métal les plus populaires au monde créent une magie avec des lumières animées ultrafines et des ornements imprimés multicouches.

WARSAW, Pologne, 7 avril 2023 /PRNewswire/ -- Displate a lancé sa dernière série à collectionner et a présenté une toute nouvelle affiche appelée Lumino. La prochaine génération d'art mural en métal monté sur aimant est livrée avec des lumières OLED ultra-minces, conçues sur mesure pour chaque œuvre d'art originale de la série Lumino. Avec son design unique, son système de montage magnétique 3D et ses ornements imprimés inédits, Lumino est la nouvelle pièce maîtresse de la gamme Displate.

Displate Lumino x Cyberpunk 2077 New Lumino product powered by Displate

Lumino est également le produit le plus technologiquement avancé de Displate à ce jour. L'affiche lumineuse utilise des animations préprogrammées pour créer des ensembles distincts permettant de mettre en évidence et d'améliorer l'aspect visuel. Chaque nouvelle œuvre d'art originale de la série Displate Lumino obtient à la fois une finition et un motif lumineux uniques.

– Lumino travaille en synergie avec l'art. À chaque fois, nous repartons de zéro, en faisant correspondre les couches OLED avec les détails clés de l'œuvre d'art afin d'en augmenter l'impact visuel. En plus de cela, nous améliorons Lumino avec des gravures au laser et des ornements imprimés lenticulaires développés exclusivement pour cette nouvelle série limitée - déclare Rafał Kocik, responsable de Displate Design Studio.

La nouvelle génération d'art mural lumineux est disponible à la commande exclusivement sur le site Web de Displate. La série Displate Lumino est lancée avec trois designs originaux, y compris l'affiche sous licence officielle de la NASA et l'art de Cyberpunk 2077. De nouvelles œuvres d'art Lumino sont dévoilées toutes les deux semaines et vendues pour une durée limitée seulement.

À propos de Displate

Displate est un marché mondial de l'art et un fabricant d'affiches en métal. Il propose 1,5 million de modèles de collection, y compris des œuvres d'art officielles sous licence de plus de 150 marques de culture pop et de style de vie, ainsi que des œuvres d'art originales de plus de 40 000 créateurs.

Displate repousse les limites de ses toiles métalliques montées sur aimants en publiant régulièrement des séries murales limitées : Limited Edition, Ultra Limited Edition et le Lumino récemment annoncé. En 2022, la société a vendu sa 8 millionième affiche, les plus grands marchés de Displate étant les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie.

