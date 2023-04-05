من المقرر أن تفتتح شركة الاستشارات في استثمار الساعاتFutureGrail مقرًا جديدًا لها في سنغافورة في أبريل، وتستضيف أول مزاد عالمي عبر الإنترنت لبيع أجزاء الساعات الفخمة، ومتحف الساعات النادرة، ومرفق للتخزين بدون ضرائب.

سنغافورة, 5 إبريل 2023 /PRNewswire/ -- شركةFutureGrail ، شركة الاستشارات الأولى في مجال الاستثمارات في الساعات الفخمة, تعلن عن الافتتاح الكبير لموقعها الجديد في سنغافورة بتاريخ 26 أبريل. وسوف تطلق الشركة أول مزاد عالمي لبيع أجزاء الساعات القيمة عبر الإنترنت في شهر أبريل، بالإضافة إلى متحف للساعات يعرض ما يزيد على 200 قطعة Patek Philippe وساعات تاريخية أخرى من القرنين التاسع عشر والعشرين.

FutureGrail, the premier investment advisory firm for high-end watches, announces the grand opening of its new location in Singapore on April 26, 2023. FutureGrail, the premier investment advisory firm for high-end watches, announces the grand opening of its new location in Singapore on April 26, 2023.

أسس شركة FutureGrail جامع الساعات والمستثمر المعروف علي نائل وشريكه في العمل محسن ريزفي ورحبت الشركة مؤخرًا بالمؤرخ في علم قياس الزمن أرنود تيلير رئيسًا للمتحف. وكان تيلير رئيسًا لمتحف Patek Philippe لإحدى عشر عامًا ويفيد بمهارته الواسعه وخبرته شركة FutureGrail.

وتقدم الشركة نصائح وإرشادات الخبراء لجامعي الساعات والمستثمرين في هذا النوع البديل من الأصول الجديد والرائج لمساعدتهم على اتخاذ قرارات واعية عند الجمع، والشراء، والبيع. وسوف يقودون أول مزاد عالمي عبر الإنترنت لأجزاء ساعات فخمة تقليدية مزودة بسلسلة. (راجع الملحق 1 لمعرفة مزيد من التفاصيل عن مزادات القطع).

وتفخر شركة FutureGrail بكشفها عن متحف الساعات الذي من المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا، والذي يحوي مجموعة من أندر قطع الساعات والتحف على مستوى العالم. ويقدم المتحف فرصة فريدة لاستكشاف التاريخ المبهر للساعات الفخمة وتطورها، نظرًا لاحتوائة على ما يزيد عن 200 ساعة نادرة مميزة تاريخيًا تعود إلى 1800 عامًا. والمعرض مفتوح للعامة من خلال حجز موعد، ويوفر للزوار مكانًا تثقيفيًا فخمًا لإلهام معرفتهم بتاريخ الوقت وتعميقها لديهم. وبالإضافة إلى العرض الدائم، سوف يستضيف المتحف والمعرض معارض عن موضوعات معينة وأحداث منتظمة لجامعي الساعات، والخبراء، والشركات.

ويتضمن مقر شركة FutureGrail مرفق للتخزين بدون ضرائب مصصم للاحتفاظ بأندر القطع على مستوى العالم وحمايتها. وتلبي خدمات غرفة التخرين ذات القيمة الإضافية احتياجات الجامعين والمستثمرين في كل مرحلة من رحلة الجمع، بداية من الجمع إلى الخروج. يتميز مرفق FutureGrail بإجراءات أمان لا مثيل لها توفرها شركة FutureGrail وشركة خبراء الأمن العالميون Malca-Amit. لذلك، يمكن للعملاء أن يطمئنوا بأن مجموعاتهم آمنة بفضل الرقابة التي تستمر على مدار اليوم، وضوابط الوصول المتقدم، والتأمين الكامل.

وتستضيف الشركة حدث يستمر لثلاثة أيام للاحتفال بالمناسبة من 26 إلى 28 أبريل. سوف يبدأ الحدث بشخصيات شهيرة حصرية ويوم إعلامي، ويتميز بجولة إرشادية للمرفق ومتحف الساعات، وبرامج معلوماتية عن رؤية الاستثمار في الساعات الفخمة، ويلي ذلك حفلة يٌختتم بها مراسم الاحتفال. وسوف يٌفتتح المتحف للعامة بعد يومين من خلال التسجيل الإلكتروني، وسيكون هناك جولات وبرامج مجدولة خلال اليوم، وسيٌقدم مشروب الكوكتيل أثناء الاستقبال في المساء. وسوف يٌتاح للزائرين فرصة استكشاف المجموعة النادرة من التحف المعروضة، والتفاعل مع خبراء الصناعة، واستكشاف المجموعة المبتكرة من الحلول التي توفرها.FutureGrail's يمكن للمهتمين بالحضور التسجيل لزيارة المرفق والمتحف عبر الإنترنت عبر رابط https://www.futuregrail.com/. .

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صدرت لصالح وبواسطة Bless Inc Asia

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