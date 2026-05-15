تُسجّل FutureGrail رقمًا قياسيًا جديدًا في مبيعات ساعةٍ من ابتكار George Daniels خلال مزاد مايو

شهد المزاد منافسة حادة على ساعات Patek Philippe وRolex وVacheron Constantin، مع تجاوز العطاءات للتقديرات المتوقعة في جميع الفئات.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وجنيف وسنغافورة, 15 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- حققت FutureGrail إنجازات جديدة في تقييمات الساعات الكلاسيكية، حيث شارك جامعو التحف من أكثر من 40 دولة في المزايدة ضمن مزاد مايو الخاص بها. ارتفعت نتائج المزاد الفاخر بشكلٍ لافت، بما في ذلك تسجيل رقم قياسي جديد لساعة Rolex Datejust المُعدّلة على يد صانع الساعات الأسطوري George Daniels. وتجاوزت هذه الساعة الاستثنائية جميع التقديرات المتوقعة (التي تراوحت بين 100,000 و200,000 دولار أمريكي)، ورسا المزاد عند سعر 520,000 دولار أمريكي.

Rolex Datejust Ref. 16220 with George Daniels co-axial escapement Patek Philippe Ref. 4700/160J

لم يتم "سحب" أي قطعة من المزاد، ما يعكس قوة وانتعاش السوق العالمية للساعات النادرة والفاخرة.

قال علي نائل، الرئيس التنفيذي لشركة FutureGrail: "إن الطلب القوي من قبل جامعي القطع الفنية والمؤسسات دفع إلى زيادة المنافسة على الساعات الاستثنائية خلال مزادات الربيع. وقد انعكس ذلك بوضوح في مزاد مايو، حيث قدّر جامعو القطع الفنية من مختلف أنحاء العالم ندرة الساعات المختارة وحالتها الممتازة. وكالمُتوقع، شهدنا حماسًا كبيرًا تجاه هذه الساعات الفريدة ذات الأهمية التاريخية".

من بين أكثر الساعات إبهارًا من الناحية البصرية والتي حطمت التوقعات، برزت ساعة من Patek Philippe مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا ومرصعة بالألماس والياقوت. قفزت الساعة من طراز (الرقم المرجعي 4700 / 160J) متجاوزة أعلى التقديرات المتوقعة، لتُباع بسعر نهائي بلغ 400,000 دولار أمريكي. كما شهدت أيضًا ساعات Patek Philippe ذات "العُروات" النادرة طلبًا قويًا، بما في ذلك طراز (الرقم المرجعي 1579J) المعروف باسم "Spider Lugs"، وطراز (الرقم المرجعي 2549/1 J) المعروف باسم "Turtle Lugs"، بالإضافة إلى ساعةRolex (الرقم المرجعي 2057) كرونوغراف ذات الزر الواحد.

في حين يُتوقع استمرار شعبية الساعات اليدوية الاستثنائية، يرى نائل أيضًا أن ساعات الجيب الكلاسيكية تعود بقوة إلى عالم الموضة، إذ حققت جميع ساعات الجيب المعروضة في مزاد مايو الأسعار التقديرية أو تجاوزتها.

أضاف نائل: "سواء من خلال المسلسلات التلفزيونية الشهيرة مثل Peaky Blinders أو أحدث التعاونات اللافتة بين Audemars Piguet وSwatch، هناك نهضة ثقافية حقيقية تحيط بساعات الجيب. فقد بدأ جامعو القطع الفنية يدركون الجمال الحقيقي والإرث العريق لهذه القطع الكلاسيكية".

شركة FutureGrail هي إحدى دور المزادات الرائدة ذات الانتشار العالمي من خلال منصتها الرقمية للمزادات ومتحفها المفتوح للجمهور. وتواصل الشركة النمو من أصولها في سنغافورة، مع خطط للتوسع في سويسرا والإمارات العربية المتحدة خلال عام 2026.

ويمكن لجامعي القطع الفنية والساعات الراغبين في عرض مقتنياتهم ضمن مزادات FutureGrail المقبلة زيارة: futuregrail.com/sell.

