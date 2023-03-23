قمة هواوي كلاود في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 تنطلق في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 مارس، 2023/PRNewswire/ -- تنطلق قمة هواوي كلاود في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 في دبي يوم 21 مارس تحت شعار "أطلق العنان للرقمية مع كل شيء كخدمة". ويجمع هذا الحدث أكثر من 300 مسؤول حكومي وخبراء في مجال السحابة المحلية وممثلي العملاء من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، بهدف استكشاف كيفية تحقيق أقصى استفادة من السحابة والدور الحيوي للسحابة في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

Zhang Yiming delivers his speech Jacqueline Shi delivers her opening speech Frank Dai delivers his speech

وخلال هذا الحدث، ألقى سعادة السفير الصيني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، تشانغ ييمينغ، كلمة رئيسية حول أهمية الحوسبة السحابية في الاقتصاد الرقمي. "تستعد الصين للشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الشرق الأوسط وأفريقيا في رحلتها الرقمية السحابية. معًا، سنقوم بتنشيط الصناعة مع الابتكار، وتوسيع المشاريع التجريبية مع الشراكات، وتعزيز التقدم التقني مع العقول الشابة. معًا، سوف نحقق تطوير التكنولوجيا والصناعة التي تركز على الحوسبة السحابية، وتمهيد الطريق للتحول الرقمي والتمكين الرقمي".

ألقت جاكلين شي، رئيسة خدمة التسويق والمبيعات العالمية في هواوي للسحابة، كلمة افتتاحية. وشاركت أحدث تقدم لهواوي كلاود في الشرق الأوسط، وذكرت موقف هواوي كلاود في تمهيد الطريق لنجاح أكبر للعملاء والشركاء المحليين، وكذلك الشركات التي ترغب في إدارة الأعمال هناك. قالت السيدة شي، "نستمر في التطور. نستمر في التحول الرقمي. ونريد أن نشارك أحدث تقنياتنا وتجربتنا الرقمية المثبتة لك. نحن دائما على استعداد لخدمتك على أفضل وجه".

وفي هذه القمة أيضًا، ألقى فرانك داي، رئيس هواوي كلاود الشرق الأوسط، كلمة رئيسية بعنوان "أطلق العنان للرقمية مع كل شيء كخدمة". وفي كلمته، تحدث السيد داي عن اتجاهات التحول الرقمي في الشرق الأوسط، وكيف يمكن لهواوي كلاود أن تمهد الطريق للنجاح الرقمي من خلال توفير الابتكارات التقنية والخبرة المؤكدة ودعم النظام البيئي. وقال: "لقد أصبح هناك إجماع على أن السحابة هي أفضل طريقة لتسريع الرقمنة. وتتمثل مسؤوليتنا في مساعدة الشركات على الانتقال إلى السحابة، واستخدام السحابة، وإدارة السحابة بشكل أفضل، حتى نتمكن من التعامل بشكل أفضل مع تحديات مثل أمن البيانات، وتحسين عائد الاستثمار، وتطبيق التكنولوجيا الجديدة."

ومن أجل تنمية المواهب المحلية ودعم الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية، أطلقت هواوي كلاود برنامج هواوي كلاود للشركات الناشئة 2023 للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا. وشارك في حفل الإطلاق ممثلون عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، وديناراك (مزود خدمات دفع مرخص من الأردن)، وإيغنيت (شركة رأس مال مغامر من باكستان)، وتلفزيون أيون (ممثل شركة ناشئة من الكويت). من خلال ثلاث مبادرات رئيسية — منصة سحابية مبتكرة، وتمكين ريادة الأعمال، وموارد الأعمال — ستوفر هواوس كلاود دعمًا لدورة حياة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا. تلتزم هواوي كلاود ببناء نظام بيئي عالمي للشركات الناشئة لتمكين 1000 شركة ناشئة محلية من الابتكار والنمو على هواوي كلاود في السنوات الثلاث المقبلة.

تستعد هواوي كلاود لتصبح جزءًا من محرك النمو للاقتصاد المحلي. أطلقت هواوي كلاود منطقة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021، مما يوفر تجربة سحابة سلسة للمستخدمين المحليين. تم الإعلان عن التزام استثماري بقيمة 400 مليون دولار أمريكي للسنوات الخمس القادمة لبناء منطقة سحابية في المملكة العربية السعودية، وتوسيع نطاق الخدمات السحابية عالية الجودة والآمنة للعملاء المحليين للحفاظ على قدرتهم التنافسية.

في السنوات الأخيرة، كان الشرق الأوسط وجهة رئيسية للفرص التجارية للعديد من الشركات الصينية. يساعد برنامج "Go Cloud، Go Global" من هواوي الشركات الصينية على التوسع في الشرق الأوسط. في هذه القمة، دعت هواوي كلاود أكثر من 50 من صناع القرار من أكثر من 40 شركة صينية لتبادل الأعمال مع المنظمات المحلية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. هذه الزيارات هي قنوات للشركات الصينية لفهم أفضل لدعم السياسات المحلية وكذلك بيئة الأعمال المحلية والتنمية.

تهدف هواوي كلاود إلى بناء أساس سحابي لعالم ذكي مع كل شيء كخدمة. وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل هواوي كلاود توسيع بنيتها التحتية السحابية العالمية وتزويد العملاء والشركاء والمطورين بخدمات سحابية مستقرة وآمنة ومستدامة.

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