قمة Huawei Cloud في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2026 (MWC26): حل تحديات الصناعة بالذكاء الاصطناعي

برشلونة، إسبانيا، 3 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في 1 مارس، انعقدت قمة Huawei Cloud تحت شعار "Huawei Cloud: حل تحديات الصناعة بالذكاء الاصطناعي" في برشلونة. خلال القمة، كشفت Huawei Cloud عن منصة Industry AI Foundry، وأطلقت مُنتج السحابة الهجينة من الجيل التالي Huawei Cloud Foundation (HCF)، واستعرضت CodeArts، وكيل البرمجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي؛ لتمكين العملاء عبر مختلف الصناعات من الازدهار في عصر الذكاء الاصطناعي.

إعطاء الأولوية للاستثمارات الإستراتيجية لتعزيز خلق القيمة

Dr. Peter Zhou, CEO of Huawei Cloud Tim Tao, President of Huawei Cloud Solution Sales

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور Peter Zhou، الرئيس التنفيذي لشركة Huawei Cloud، أن الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي يشكلان جوهر إستراتيجية Huawei، مع استمرار الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار. خلال العام الماضي، حققت Huawei Cloud تقدمًا عالميًا ملحوظًا — مع زخم متصاعد من المتوقع أن يتسارع في السنوات المقبلة. في عام 2026، تواصل Huawei Cloud التزامها بتقديم خدمات سحابية آمنة وموثوقة وعالية الجودة، لفتح مزيد من القيمة للعملاء والشركاء على حد سواء. من خلال تسخير التآزر النظامي المتقدم بين البرمجيات والأجهزة، تسعى Huawei Cloud إلى ريادة خدمات الذكاء الاصطناعي التحويلية على مستوى العالم. علاوة على ذلك، ستتعاون الشركة بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة لبناء منظومة سحابية مفتوحة وواسعة النطاق.

منصة Industry AI Foundry لحل تحديات الصناعة باستخدام الذكاء الاصطناعي

في كلمته الرئيسية بعنوان "Huawei Cloud: حل تحديات الصناعة بالذكاء الاصطناعي"، أشار Tim Tao، رئيس مبيعات الحلول في Huawei Cloud، إلى التحول المحوري في مجال الذكاء الاصطناعي — من التركيز على القدرة الحوسبية المجردة إلى تحقيق مكاسب ملموسة في الكفاءة التشغيلية. وقد تَصوَّر أن الحوسبة السحابية ستتطور لتصبح "شبكة الكهرباء العامة" لعصر الذكاء الاصطناعي، لتُشكّل الأساس الذي ترتكز عليه ابتكارات الأعمال المرنة. كشفت Huawei Cloud عن مخططها الإستراتيجي لمنصة Industry AI Foundry، وأطلقت أول منطقة طبية ذكية في الصين. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Huawei Cloud مجموعة منتجات متكاملة تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والنماذج المتخصصة حسب القطاع، ومنصة الوكلاء، والتطبيقات، لتمكين مختلف الصناعات من معالجة التحديات الواقعية بكفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إصدارات Huawei Cloud الجديدة

خلال القمة، كشفت Huawei Cloud عن HCF وCodeArts، على أن يتوفرا عالميًا في النصف الثاني من هذا العام.

يُحدث HCF نقلة نوعية في حلول السحابة الهجينة من خلال تقديم المستوى التالي من الانفتاح والبساطة والمرونة، خصيصًا للحكومات والمؤسسات التي تدير بيئات تقنية المعلومات المعقدة. من خلال الدمج السلس بين المرونة التشغيلية والأمن القوي، يسرّع HCF تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمهد الطريق أمام المؤسسات للتحول الرقمي والذكي على نطاق واسع.

في الوقت نفسه، يعيد CodeArts تعريف تطوير البرمجيات عبر دمج نماذج أكواد متقدمة، وبيئات التطوير المتكاملة (IDE)، وقدرات التطوير الذاتي. يوفّر ذلك للمطورين كفاءة غير مسبوقة من خلال مزايا تشمل: توليد الأكواد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمحادثات المعرفية في مجال البحث والتطوير، وإنشاء حالات اختبار للوحدات، وإتاحة مهارات الخبراء، وفهرسة قواعد الأكواد البرمجية، والتطوير القائم على المواصفات (SDD). ومع تعزيزه بتكاملات مع نماذج مفتوحة المصدر رائدة مثل GLM-5 وDeepSeek-V3.2، إلى جانب نماذج Huawei الخاصة، يقدّم CodeArts تجربة برمجة ذكية شاملة وتحويلية.

تعميق الشراكات لتحقيق نجاح مشترك

جمعت القمة خبراء ورواد فكر وقادة صناعيين من مؤسسات مرموقة مثل IDC، وKoçSistem، وSMSA، وSerpro، وNextcloud، حيث استعرضوا رؤى ملهمة حول مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي، وسلطوا الضوء على ابتكاراتهم المشتركة مع Huawei Cloud في قطاعات متنوعة.

بحضور قوي يشمل 101 منطقة توافر (AZs) عبر 34 منطقة، تقدم Huawei Cloud خدمات متقدمة لعملائها في أكثر من 170 دولة وإقليمًا. بفضل التشغيل المستقر والآمن لمدة 941 يومًا متتاليًا، تدعم Huawei Cloud مسارات التحول لدى الحكومات والمؤسسات المالية وشركات الإنترنت ورواد صناعة السيارات، إلى جانب بناء منظومة مزدهرة تضم عشرات الملايين من المطورين وأكثر من 50 ألف شريك. بالنظر إلى المستقبل، تواصل Huawei Cloud التزامها بتسريع تطورات الذكاء الاصطناعي، وتطوير منصة Industry AI Foundry المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية لحل تحديات الصناعات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2923655/image.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2923563/image.jpg