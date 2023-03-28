تجربة استخدام لا مثيل لها مع هاتف رينو8 5G T بتصميمه الجديد ذو المنحنيات الدقيقة

تحرص أوبو باستمرار من خلال سلسلة رينو على دمج التكنولوجيا المبتكرة والتصميم المميز لتعزيز تجربة المستخدمين.

يتميز الهاتف بتصميم منحني مزدوج، ومظهر متميز جديد كلياً مع شاشة منحنية ثلاثية الأبعاد بمعدل تحديث 120 هرتز وغطاء خلفي ثلاثي الأبعاد.

يضُم الهاتف شاشة عرض AMOLED كبيرة فائقة النقاء بحجم 6.7 ، وتبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 93 ٪ لتضمن للمستخدمين تجربة مشاهدة أكثر سلاسة وراحة مع تفاعل مُعزَز.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- لطالما حرصت أوبو مع كل جيل من سلسلة هواتف رينو الذكية، على إيجاد طرق جديدة للجمع بين التكنولوجيا المُبتكرة والتصميم الأنيق. لذلك، فإن الميزة الأولى التي تجذب الانتباه في هاتف رينو8 5G T هو التصميم المزدوج ذو المنحنيات الدقيقة، مع شاشة منحنية ثلاثية الأبعاد بحواف فائقة النحافة وغطاء خلفي ثلاثي الأبعاد صُمم خصيصاً للهاتف الجديد.

Reno8 T 5G

تصميم مزدوج ذو منحنيات دقيقة: لتحقيق التوازن الأمثل بين الراحة في الاستخدام والأداء المتكامل

يتميز هاتف رينو8 5G T بالتصميم الشهير وخفيف الوزن لسلسلة هواتف رينو، فبالرغم من بطاريته الكبيرة والتحسينات المختلفة على الجهاز، إلا أن الهاتف يزن 171 جرامًا فقط ويبلغ سُمكه حوالي 7.7 ملم، مما يضمن سهولة الاستخدام وخفة الوزن.

تمثل الشاشة المنحنية ثلاثية الأبعاد ذات معدل التحديث 120 هرتز علامة فارقة ضمن فئة الهواتف متوسطة السعر، وتأتي الشاشة بمنحنى 56 درجة وارتفاع قوس 1.9 مم، لتحقق التوازن المثالي بين توفير تجربة بصرية ممتعة والاستخدام المريح. وإلى جانب التصميم المنحني ثلاثي الأبعاد، فيما تأتي شاشة AMOLED الكبيرة فائقة النقاء بحجم 6.7 بوصة ونسبة الشاشة إلى الهيكل نسبة 93 ٪ مع حواف سُفلية فائقة النحافة، وذلك بما يضمن تجربة مشاهدة أكثر سلاسة وراحة مع تفاعل مُعزَز.

كما تمنح المنحنيات الصغيرة للشاشة على جانبي الهاتف مظهره السلس وتسهل حمله في قبضة اليد وتحسين دقة اللمس على الشاشة، كما أن الحواف الرفيعة للهاتف تضمن تجربة استخدام أفضل عند مشاهدة مقاطع الفيديو واللعب، وحتى عند قراءة أي محتوى على الشاشة.

وعلى الجزء الخلفي من الهاتف، تمتد خطوط أنيقة من الجوانب الأربعة للغطاء الخلفي ثلاثي الأبعاد نحو الإطار الأوسط للهاتف، لتشكل تصميمًا مميزاً ومتكاملًا للهاتف من كافة الجوانب. ومن الجدير بالذكر أن فريق عمل أوبو حرص على إجراء تعديلات دقيقة على المنحنيات بعد تكبيرها 60 ضعفاً للتأكد من تحسين التصميم مرارًا وتكرارًا لإيجاد منحنى من شأنه أن يناسب راحة اليد بشكل مثالي.

لمسة جمالية إضافية تضفيها تقنية الربط المعدني الحصرية من أوبو على الغطاء الخلفي ثلاثي الأبعاد

يتميز الغطاء الخلفي ثلاثي الأبعاد لـهاتف رينو8 5G T بتصميم هرمي متميز يلفت الانتباه إلى ثلاثة جوانب بصرية مختلفة وهي القاعدة الزخرفية المعدنية لتصميم الكاميرا المزدوج، والتصميم البيضاوي المحيط بقاعدة الكاميرا المعدنية، والغطاء الخلفي الذي يضم خاصية أوبو جلو التي تعطي مزايا جمالية وتدرجات غير مسبوقة للألوان.

يتميز تصميم الكاميرا المزدوج بوجود وحدتي كاميرا بمحاذاة رأسية مما يعطي مظهراً أكثر توازناً ودقة. حيث توجد كاميرا البورتريه الرئيسية التي تأتي بدقة 108 ميجابكسل في الوحدة العُليا، بينما توجد عدسات المايكرو وكاميرا العمق الحقيقي والفلاش في الوحدة السُفلية. وترتبط وحدتي الكاميرا معًا بواسطة قاعدة زخرفية معدنية من سبائك الألومنيوم وتأتي على ارتفاع 0.2 مم من العدسات لحمايتها من الخدوش عند وضع الهاتف على سطح مستو.

فيما تحيط لوحة بيضاوية بمنطقة الكاميرا وقاعدة الألومنيوم وتتباين باللون مع بقية الغطاء الخلفي. وتم استخدام تقنية الربط الدقيقة لمزج الألوان اللامعة والغير لامعة على اللوحة البيضاوية، ولتحقيق ذلك، يتم تشكيل نسيج ثلاثي الأبعاد حول المنطقة البيضاوية ضمن قالب مرن، مما يوجِد انحرافًا محسّنًا بدقة 0.2 مم فقط بين قوام الجزأين، بما يتيح إنتاج تصميم اللوحة البيضاوية على نطاق واسع لأول مرة بهذا المستوى من الدقة.

بفضل تصميمه المزدوج المنحني الجديد، يرتقي هاتف رينو8 5G T بسلسلة هواتف رينو وذلك بفضل التقنية المُحسنة التي تستخدم في تصنيع الهاتف، ودمج المزيد من الأفكار المبتكرة لتعزيز مظهر الهاتف اللامع الشهير. وستستمر أوبو في تطوير أساليب تصميم فريدة لسلسة هواتف رينو، وذلك لاكتشاف المزيد من الطرق التي يمكن من خلالها استخدام التصميم المرئي والتكنولوجيا لتحسين تجربة المستخدم بكافة مراحلها.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في سلطنة عمان في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2042330/OPPO.jpg

OPPO SOURCE