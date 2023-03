تحديثات حول العرض المباشر المجاني لتشارلي بوث Charlie Puth على منصة Humy التابعة لِـMIXI، في 25 مارس/آذار: تصويت المعجبون على الأغاني؛ يتم بث أول 10 دقائق في وقت واحد على قناة تشارلي Charlie الرسمية على يوتيوب YouTube

طوكيو، 24 مارس 2023 /PRNewswire/ -- تفخر شركة MIXI, Inc. بالإعلان عن أحدث التفاصيل المتعلقة بالحدث المجاني عبر الإنترنت "تقدم humy: تجربة البث المباشر لتشارلي بوث Charlie Puth" (المتوفرة في مناطق محددة) المقرر عقدها في 25 مارس/آذار (بالتوقيت العالمي المنسق) على منصة humy لاتصالات المعجبين الرسمية التابعة لِتشارلي بوث Charlie Puth.

الشعار: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102029/202303143896/_prw_PI2fl_9UBS3556.jpg

الصورة: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102029/202303143896/_prw_PI3fl_S3Y4Er7K.png

1. يتم البث المباشر جزئيًا بشكل متزامن على يوتيوب YouTube

سيتم بث الدقائق العشر الأولى من الحدث على الهواء مباشرة على قناة تشارلي بوث Charlie Puth الرسمية على يوتيوب YouTube ( https://www.youtube.com/user/CharliesVlogs )، والتي تضم أكثر من 21.8 مليون مشترك (اعتبارًا من مارس/آذار 2023).

2. إشراك الجمهور

- قائمة الأغاني من اختيار المعجبون

سيتم اختيار الأغاني التي سيتم أداؤها من قبل المعجبين من خلال استطلاع قبل الحدث.

- جلسة أسئلة وأجوبة

سيتم الرد على أسئلة المعجبين التي تم إرسالها مسبقًا خلال الحدث.

يمكن للمعجبين الاستمتاع بالتفاعلات مع تشارلي Charlie التي لا يمكن تجربتها في أي مكان آخر.

3. الحملة التي سبقت الحدث ما زالت جارية

- سيحصل 10 فائزين محظوظين على اشتراكات مميزة لمدة 3 أشهر

يتم منح اشتراكات مميزة لمدة 3 أشهر في "humy مع تشارلي بوث Charlie Puth" إلى 10 مستخدمين مؤهلين. سيتم اختيار الفائزين عن طريق اليانصيب.

- كيفية التقديم:

1) تابعوا حساب تويتر الرسمي(@humyCharlieputh)

2) قم بالتسجيل للحصول على حساب humy المجاني

3) اقتبس تغريدة الحملة باستخدام الوسوم التالية: #charlie_cp #humy

تعرف على المزيد حول الحملة أدناه:

https://humy.me/en/news/1cba14ed-8ae0-41ae-b482-cd9c85de905e

تفاصيل الحدث

- اسم الحدث

تقدم humy: تجربة البث المباشر لتشارلي بوث Charlie Puth

التاريخ: السبت 25 مارس/آذار 2023، الساعة 3:00 صباحًا (التوقيت العالمي المنسّق)

* نظرًا لبعض مخاوف فريق الإنتاج، سيبدأ البث المباشر قبل ساعة واحدة مما تم الإعلان عنه سابقًا.

- متاح لأي شخص لديه حساب humy (التسجيل مجاني).

- متاح في مناطق محددة

- الموقع الإلكتروني للحدث:

https://charlieputh.humy.me/special/1st-livestreaming/en

كيفية المشاهدة:

1) تسجل مجانا من موقع الحدث

2) قم بولوج صفحة المشاهدة من موقع الحدث في يوم الحدث

حول تشارلي بوث Charlie Puth

لقد أثبت تشارلي بوث Charlie Puth أنه أحد أكثر صانعي النجاح اتساقًا في الصناعة والمتعاونين المطلوبين. جمع بوث Puth ثمانية أغانٍ فردية متعددة البلاتين، وأربعة ترشيحات لغرامي GRAMMY، وثلاث جوائز بيلبورد الموسيقية، وجائزة اختيار النقاد، وترشيح لغولدن غلوب. حصل ألبومه Voicenotes، المرشح لـ GRAMMY لعام 2018، على اعتماد ذهبي Gold من قبل رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) بعد أربعة أيام فقط من إطلاقه وسجل أكثر من 5.6 مليار تدفق في جميع أنحاء العالم. في الآونة الأخيرة، أصدر بوث Puth ألبومه الثالث المرتقب للغاية تشارلي CHARLIE عبر Atlantic Records. يضم الألبوم مجموعة أغاني فردية "Left and Right (بمشاركة جونغ كوك من فرقة بي تي إس (" BTS ، و"That Hilarious" و "Light Switch" ، وقد تجاوزت "المجموعة المصممة بخبرة" (من مجلة Rolling Stone) مليار تدفقات عالمية وحصلت على إشادة من النقاد حول العالم. بعد إصدار تشارلي CHARLIE، انطلق بوث Puth في جولته "One Night Only"، حيث رحب بالمشجعين حول العالم عن قرب وبشكل شخصي حيث شارك ألبومه الأخير وأعظم أغانيه. في عام 2020، أدى تعاون بوث Puth مع غابي باريت في ريميكس "I Hope" في تصنيفه كرابع أفضل 10 أغاني له على Billboard Hot 100، وحقق المركز الأول على مخطط Billboard "أغاني البوب للكبار "Adult Chalie Puth" وفاز بجائزة Billboard Music لعام 2021 عن " أفضل تعاون Top Collaboration". شارك بوث Puth أيضًا في كتابة وإنتاج أغنية دي كيد لاروي The Kid Laroi وأغنية "STAY" لجاستن بيبر التي حطمت الأرقام القياسية، والتي سرعان ما أصبحت واحدة من أكبر الأغاني في عام 2021 وتحمل اللقب رقم 1 لأطول فترة على مخطط Billboard Global 200، وأول من يقودها من رقمين - قاضيا ما مجموعه 11 أسبوعًا في قمة الرسم البياني.

حول humy

humy عبارة عن منصة اتصال حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالمحتوى الحصري للفنانين بالإضافة إلى الاتصال ثنائي الاتجاه بين الفنانين والمعجبين من خلال شراء اشتراك. يمكن استخدام الخدمة مع متصفح الويب. يمكن لأولئك الذين قاموا بالتسجيل مجانًا مطالعة جزء من المحتوى الحصري والتعليق عليه والإعجاب به.

نظرة عامة على humy

اسم الخدمة: humy

التصنيف: منصة اتصالات المعجبين

رسوم الاشتراك:

- التسجيل مجاني.

- اشتراك مميز: 100.00 دولار أمريكي في السنة

التوافر متوفر في أكثر من 150 دولة

كيفية الاستخدام: ابحث عن "humy" على متصفح الويب الخاص بك أو انقر على https://charlieputh.humy.me/en

حول MIXI, Inc. ( https://mixi.co.jp/en )

بهدف إثراء التواصل ولحظات الفرح الملهمة، تلتزم MIXI بتوفير خدمات اتصال ممتعة للأصدقاء والعائلات، بما في ذلك mixi وMONSTER STRIKE وFamilyAlbum وTIPSTAR. تضع الشركة "مفاجأة المستخدم أولاً User Surprise First" في صميمها وتركز على تعزيز الروابط العميقة والهادفة بدلاً من مجرد زيادة كمية الاتصالات وتكرارها. من خلال هذا المسعى، تعتقد الشركة أنها تلهم اتصالات أعمق وأكثر ثراءً في العالم.

