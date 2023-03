Atualizações sobre o show ao vivo gratuito de Charlie Puth no humy da MIXI em 25 de março: os fãs escolherão as músicas; os primeiros 10 minutos serão transmitidos simultaneamente no canal oficial de Charlie no YouTube

TÓQUIO, 23 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A MIXI, Inc. tem o prazer de anunciar os mais recentes detalhes sobre o evento on-line gratuito 'humy presents: the Charlie Puth Livestream Experience' (disponível em regiões selecionadas), que será realizado em 25 de março (UTC) no humy, a plataforma oficial onde Charlie Puthse comunica com os fãs.

Logotipo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102029/202303143896/_prw_PI2fl_9UBS3556.jpg

Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102029/202303143896/_prw_PI3fl_S3Y4Er7K.png

1. Parcialmente transmitido em simultâneo no YouTube

Os primeiros 10 minutos do evento serão transmitidos simultaneamente no canal oficial de Charlie Puth no YouTube (https://www.youtube.com/user/CharliesVlogs ), que, em março de 2023, possui mais de 21,8 milhões de assinantes.

2. Com a participação do público

- Músicas escolhidas pelos fãs

As músicas cantadas por Charlie Puth serão escolhidas pelos fãs, por meio de uma votação antes do evento.

- Sessão de perguntas e respostas

Algumas perguntas dos fãs, enviadas com antecedência, serão respondidas durante o evento.

Os fãs poderão interagir com Charlie de uma maneira que não está disponível em nenhum outro lugar.

3. A campanha que antecede o evento já começou

- Dez fãs sortudos receberão assinaturas Premium de 3 meses

Dez usuários qualificados ganharão assinaturas Premium de 3 meses para o 'humy with Charlie Puth'. Os vencedores serão escolhidos por sorteio.

- Como concorrer:

1) Siga a conta oficial do Twitter (@ humyCharlieputh)

2) Inscreva-se para obter uma conta gratuita no humy

3) Cite o tuíte da campanha usando as seguintes hashtags: #charlie_cp #humy

Para obter mais informações sobre a campanha, acesse o link abaixo:

https://humy.me/en/news/1cba14ed-8ae0-41ae-b482-cd9c85de905e

Detalhes do evento

- Nome do evento:

'humy presents: the Charlie Puth Livestream Experience'

- Data: Sábado, 25 de março de 2023, às 3h00 (UTC)

*Devido a questões de produção, a transmissão ao vivo começará uma hora antes do horário anunciado anteriormente.

- Disponível para qualquer pessoa que tenha uma conta do humy (o registro é gratuito).

- Disponível em regiões selecionadas

- Site do evento:

https://charlieputh.humy.me/special/1st-livestreaming/en

- Como assistir

1) Inscreva-se gratuitamente no site do evento

2) No dia do evento, acesse a página de visualização no site

Sobre Charlie Puth

Além de ser um dos mais consistentes criadores de sucessos da indústria musical, Charlie Puth é também um dos artistas mais procurados para colaborações. Puth conquistou oito singles multiplatina, quatro indicações aos Grammies, três prêmios da Billboard Music, um prêmio Escolha dos Críticos e uma indicação aos Globos de Ouro. 'Voicenotes', seu álbum de 2018, foi nomeado para um Grammy e recebeu a certificação de Ouro da Associação da Indústria Fonográfica dos EUA (Recording Industry Association of America; RIAA) apenas quatro dias após seu lançamento, tendo alcançado mais de 5,6 bilhões de streams em todo o mundo. Recentemente, Puth lançou o tão esperado terceiro álbum de estúdio, 'CHARLIE', pela Atlantic Records. Definido pela revista Rolling Stone como uma "coleção habilmente trabalhada", o álbum inclui grandes sucessos como 'Left and Right' (com Jung Kook do BTS), 'That's Hilarious' e 'Light Switch', tendo alcançado mais de 1 bilhão de streams e recebido elogios da crítica em todo o mundo. Após o lançamento de 'CHARLIE', Puth iniciou a turnê mundial 'One Night Only', um espetáculo intimista no qual o artista compartilha seu último álbum e seus maiores sucessos. Em 2020, graças a sua colaboração com Gabby Barrett para produzir uma nova versão de 'I Hope', Puth alcançou pela quarta vez o Top 10 da parada 'Billboard Hot 100', atingindo também o primeiro lugar da parada de 'Músicas Pop para Adultos' da Billboard e conquistando o prêmio da Billboard para 'Melhor Colaboração' de 2021. Puth também compôs e produziu 'STAY', o single de Kid Laroi e Justin Bieber que bateu vários recordes e rapidamente se tornou um dos maiores sucessos de 2021. Nunca uma música permaneceu tanto tempo no primeiro lugar da parada 'Billboard Global 200'; além disso, 'STAY' foi a primeira música a alcançar uma liderança com dois dígitos nessa parada, permanecendo um total de 11 semanas no topo da lista.

Sobre o humy

O humy é uma plataforma de comunicação na qual os usuários podem desfrutar de conteúdo exclusivo de seus artistas favoritos, bem como de uma comunicação bidirecional entre artistas e fãs, mediante a compra de uma assinatura. O serviço pode ser acessado com um navegador de internet. Os usuários que se inscrevem gratuitamente podem visualizar, comentar e curtir parte do conteúdo exclusivo.

Visão geral do humy

Nome do Serviço: humy

Gênero: Plataforma de comunicação para fãs

Preço de inscrição:

- O registro é gratuito.

- Plano Premium: 100 USD por ano

Disponibilidade: Disponível em mais de 150países

Como usar: Pesquise 'humy' em seu navegador da internet ou acesse https://charlieputh.humy.me/en

Sobre a MIXI, Inc. (https://mixi.co.jp/en )

Com o objetivo de enriquecer a comunicação e criar momentos de alegria, a MIXI está empenhada em oferecer serviços de comunicação a amigos e famílias, incluindo os serviços 'mixi', 'MONSTER STRIKE', 'FamilyAlbum' e 'TIPSTAR'. A empresa coloca a 'Surpresa do usuário em primeiro lugar', com o objetivo de promover conexões profundas e significativas em vez de simplesmente aumentar a quantidade e a frequência da comunicação. A MIXI acredita que esse esforço permite criar uma comunicação mais rica e profunda em nível global.

