Novedades acerca del espectáculo gratuito en vivo de Charlie Puth en humy de MIXI el 25 de marzo: los fanáticos votarán las canciones; los primeros 10 minutos se transmitirán en simultáneo en el canal oficial de Charlie en YouTube

TOKIO, 23 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- MIXI, Inc. se enorgullece en anunciar los últimos detalles acerca del evento en línea gratuito "humy presents: the Charlie Puth Livestream Experience" (humy presenta: la experiencia de trasmisión en vivo de Charlie Puth) (disponible en regiones seleccionadas), que se llevará a cabo el 25 de marzo (UTC) en humy, la plataforma oficial de comunicación de los seguidores de Charlie Puth.

1. Se transmitirá en vivo, parcialmente en simultáneo por YouTube

Los primeros 10 minutos del evento se transmitirán simultáneamente en vivo en el canal oficial de Charlie Puth en YouTube (https://www.youtube.com/user/CharliesVlogs), que cuenta con más de 21,8 millones de suscriptores (a marzo de 2023).

2. Participación del público

- Lista seleccionada por los fanáticos

Las canciones a interpretar serán elegidas por los fanáticos a través de una encuesta antes del evento.

- Sesión de preguntas y respuestas

Las preguntas que los seguidores hayan enviado con anticipación se responderán durante el evento.

Los seguidores pueden disfrutar de interacciones con Charlie que no se pueden experimentar en ningún otro lugar.

3. La campaña previa al evento ya está en marcha

: - Diez afortunados ganadores recibirán suscripciones Premium por tres meses

Se otorgarán suscripciones Premium por tres meses para "humy with Charlie Puth" a 10 usuarios elegibles. Los ganadores serán elegidos mediante un sorteo.

- Cómo postularse:

1) Siga la cuenta oficial de Twitter (@ humyCharlieputh)

2) Regístrese en una cuenta humy gratuita

3) Cite el tuit de la campaña usando las siguientes etiquetas: #charlie_cp #humy

Puede obtener más información sobre la campaña a continuación:

https://humy.me/en/news/1cba14ed-8ae0-41ae-b482-cd9c85de905e

Detalles del evento

- Nombre del evento

humy presents: the Charlie Puth Livestream Experience

- Fecha: sábado 25 de marzo de 2023 a las 3:00 a. m. (UTC)

* Debido a cuestiones de la producción, la transmisión en vivo comenzará una hora antes de lo anunciado anteriormente.

- Disponible para cualquier persona con una cuenta humy (el registro es gratuito).

- Disponible en regiones seleccionadas.

- Sitio del evento:

https://charlieputh.humy.me/special/1st-livestreaming/en

- Cómo verlo

1) Regístrese de forma gratuita en el sitio del evento

2) Acceda a la página de visualización desde el sitio del evento el día del evento

Acerca de Charlie Puth

Charlie Puth ha demostrado ser uno de los creadores de éxitos más consistentes y colaboradores más buscados de la industria. Puth ha acumulado ocho singles multiplatino, cuatro nominaciones al GRAMMY, tres Billboard Music Awards, un premio Critic's Choice y una nominación al Golden Globe. VOICENOTES, su disco de larga duración nominado al premio GRAMMY en 2018, recibió la certificación Gold de Recording Industry Association of America (RIAA) solo cuatro días después de su lanzamiento y ha registrado más de 5.600 millones de transmisiones en todo el mundo. Recientemente, Puth publicó su muy esperado tercer álbum de estudio CHARLIE con el sello Atlantic Records. Con exitosos sencillos como "Left and Right" (con Jung Kook de BTS como invitado), "That's Hilarious" y "Light Switch", la "colección de elaboración experta" (según la revista Rolling Stone) ha superado los 1.000 millones de transmisiones globales y recibido elogios de la crítica en todo el mundo. Después del lanzamiento de CHARLIE, Puth se embarcó en su gira "One Night Only", donde da la bienvenida a los fanáticos de todo el mundo de manera cercana y personal mientras comparte su último álbum y sus mayores éxitos. En 2020, la colaboración de Puth con Gabby Barrett en su remix "I Hope" le permitió colocar su cuarta pista entre los 10 mejores temas del Billboard Hot 100, alcanzar el primer lugar en la lista "Adult Pop Songs" de Billboard y ganar un Billboard Music Award para 2021 por "Top collaboration". Puth también coescribió y produjo el sencillo récord de The Kid Laroi y Justin Bieber titulado "STAY", que rápidamente se convirtió en una de las canciones más famosas de 2021 y ostenta el título del número uno con el reinado más largo en la lista Billboard Global 200, siendo el primero en liderarla con dos dígitos al pasar once semanas en la parte superior de la lista.

Acerca de humy

humy es una plataforma de comunicación en la que los usuarios pueden disfrutar del contenido exclusivo de artistas seleccionados, así como de la comunicación bidireccional entre los artistas y sus seguidores al comprar una suscripción. El servicio se puede utilizar con un navegador web. Quienes se registren gratis pueden ver, comentar y dar "Me gusta" a una parte del contenido exclusivo.

Datos de humy

Nombre del servicio: humy

Género: plataforma de comunicación para seguidores

Tarifa de membresía:

- El registro es gratuito.

- Plan Premium: $100.00 (USD) por año

Disponibilidad: Disponible en más de 150 países

Cómo se utiliza: busque "humy" en su navegador web o vaya a https://charlieputh.humy.me/en

Acerca de MIXI, Inc. (https://mixi.co.jp/en)

Con el propósito de enriquecer la comunicación e inspirar momentos de alegría, MIXI se compromete a ofrecer servicios de comunicación placenteros para los amigos y las familias, tales como mixi, MONSTER STRIKE, FamilyAlbum y TIPSTAR. La empresa prioriza la "sorpresa del usuario" y se enfoca en promover conexiones profundas y significativas en lugar de simplemente aumentar la cantidad y frecuencia de la comunicación. A través de este esfuerzo, la empresa cree poder inspirar una comunicación más profunda y rica en el mundo.

