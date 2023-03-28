يكشف تقرير الثروة في أفريقيا لعام 2023 أن الدول الخمس الكبرى "الخمس الكبار" تستحوذ على 56% من مليونيرات القارة

لندن, 28 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/-- يبلغ إجمالي الثروة الخاصة الموجودة حاليًا في القارة الأفريقية 2,4 تريليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يرتفع عدد أصحاب الملايين بنسبة 42% على مدى السنوات 10 المقبلة، وفقًا لآخر تقرير لعام 2023 للثروة في أفريقيا الذي نشره هينلي وشركاؤه بالشراكة مع مؤسسة نيو وورلد ويلث .

يكشف التقرير أن أسواق الثروة الخاصة في إفريقيا « الخمس الكبار» - جنوب إفريقيا، مصر، نيجيريا، كينيا والمغرب - تمثل مجتمعة ما يناهز 56% من أصحاب الثروات العالية في القارة (HNWIs) وأكثر من 90% من المليارديرات الأفارقة. يقدّر حاليًا عدد أصحاب الثروات العالية الخاصة في القارة بــ 138,000 فردا يصل إجمالي ثروتهم إلى مليون دولار أمريكي أو أكثر، يعيشون في إفريقيا جنبًا إلى جنب مع 328 مليونيرا يملكون 100 مليون دولار أمريكي أو أكثر، و مع 23 مليارديرا.

على الرغم من من الظروف الإقتصادية الصعبة خلال العقد الأخير، لا تزال جنوب إفريقيا موطنًا لما لا يقل عن ضعف عدد أصحاب الثروات العالية الخاصة مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى، كما تستحوذ على 30٪ من أصحاب مئات الملايين في القارة. تحتلّ مصر الطليعة في لائحة الدول الأفريقية من حيث عدد المليارديرات، بينما تتربّعُ موريشيوس بصفتها الدولة الأفريقية الاولى من حيث نصيب الفرد من الثروة (متوسط الثروة للفرد)، بمبلغ 37500 دولار أمريكي، تليها جنوب إفريقيا بمبلغ 10880 دولارًا أمريكيًا وناميبيا بمبلغ 10050 دولارًا أمريكيًا.

تعد إفريقيا مسرحا لبعض أسرع الأسواق نموًا في العالم، وفقد شهدت كل من رواندا وموريشيوس وسيشيل خلال العقد الماضي نموًا في الثروة بنسب 72٪ و 69٪ و 54٪ على التوالي. ومن المتوقع أن تشهد موريشيوس أعلى معدل نمو للثروة الخاصة بنسبة تصل إلى 75٪ خلال العقد المقبل (حتى عام 2032)، مما يجعلها رابع أسرع دولة نموًا من حيث نسبة تطوّر عدد المليونيرات في العالم، بعد كل من فيتنام والهند ونيوزيلندا.

من المتوقع أن يزيد معدل نمو الثروة الخاصة في ناميبيا خلال عشر سنوات عن 60٪، مع إطلاقها مؤخرًا الإقامة عن طريق الاستثمار التي من المحتمل أن تجذب المستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية من مختلف دول العالم. وتعليقًا على التقرير، تقول كاثرين شيبوشو من مجلس ترويج الاستثمار والتنمية في ناميبيا، إن البلاد تزخر بواحدة من أكبر احتياطيات اليورانيوم في العالم، مما يؤهلها أن تصبح وجهة متميّزة على الصعيد الدولي خاصة مع عمليات اكتشاف احتياطيات الغاز والنفط الأخيرة. "تماشيا مع الطموحات العريضة في أن تصبح عاصمة الطاقة المستدامة في إفريقيا، فإن الموقع الاستراتيجي لناميبيا إلى جانب مينائها ذي المستوى العالمي يؤهلها أن تصبح البوابة المثالية لأكثر من 300 مليون شخص في الأسواق الأفريقية الأخرى".

يقول دومينيك فوليك ، رئيس عملاء القطاع الخاص في المجموعة عند هينلي وشركاؤه ، تعتزم المزيد من البلدان الأفريقية جذب أصحاب الثروات العالية الخاصة الأفارقة من خلال توفير الإقامة و الجنسية مقابل فرص الاستثمار االكفيلة بتسريع نمو اقتصاداتها. "مع استمرار نمو الثروة في القارة، نتوقع أن نلاحظ تنامي هجرة الاستثمار في إفريقيا - ليس فقط من جانب الطلب من طرف أصحاب الثروات العالية الخاصة الأفارقة الذين يتطلعون إلى تحسين حرية سفرهم، حركيتهم الاقتصادية، خيار الموقع الآمن، وتخفيف المخاطر؛ ولكن أيضًا من جانب العرض، مع تزايد عدد الدول الأفريقية التي تطمح إلى إطلاق برامجها الخاصة لتسريع تدفق رأس المال والمواهب. "

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