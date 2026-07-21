قوة جوازات السفر تتضاعف في وقت يتراجع فيه السلام العالمي

لندن, 21 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- تكشف النسخة العشرون من مؤشر Henley لجوازات السفر أن متوسط جواز السفر يتيح اليوم لحامله دخول 108 وجهات حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، مقارنة بـ 58 وجهة فقط عند إطلاق المؤشر لأول مرة عام 2006، مما يعكس مدى التوسع الكبير في حرية التنقل العالمية على مدار العقدين الماضيين.

تتعارض هذه النتائج بشكل لافت مع أحدث إصدار من مؤشر السلام العالمي، الذي يحتفل هو الآخر بإصدار نسخته العشرين، ويقدم أكثر صورة قاتمة حتى الآن بشأن حالة السلام في العالم. وفقًا لمعهد الاقتصاد والسلام، يشهد العالم أعلى عدد من النزاعات بين الدول منذ الحرب العالمية الثانية، فيما تراجع مستوى السلام العالمي للعام الثاني عشر على التوالي. واليوم، أصبحت 119 دولة أقل سلمًا مما كانت عليه في عام 2008، في حين شاركت 103 دول في نزاع خارجي خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يقارب ضعف العدد المسجل عند بدء إصدار المؤشر.





في الوقت الذي يستعد فيه ملايين المسافرين لعبور الحدود خلال ذروة موسم العطلات الصيفية في نصف الكرة الشمالي، يُظهر إصدار يوليو 2026 من مؤشر Henley لجوازات السفر — المستند إلى بيانات Timatic الحصرية الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) — أن التنقل الدولي يواصل تطوره رغم المشهد الجيوسياسي الذي يشهد تصاعدًا في النزاعات.

تحتفظ سنغافورة بمكانتها باعتبارها صاحبة أقوى جواز سفر في العالم، إذ يتيح لحامليه دخول 192 وجهة دون تأشيرة مسبقة، فيما تُعد الإمارات العربية المتحدة أكبر المتقدمين منذ يناير، بعدما صعدت ثلاثة مراكز لتتقاسم المركز الثاني مع اليابان وكوريا الجنوبية، مع إمكانية دخول 188 وجهة دون تأشيرة.

كما صعدت المملكة المتحدة إلى المركز السادس بعد حصولها على إعفاء من التأشيرة لدخول الصين ومالاوي، بينما ارتفعت كندا إلى المركز السابع. أما الولايات المتحدة، فما زالت تحتفظ بالمركز العاشر، وتُعد الآن واحدة من بين عدد قليل من الدول صاحبة جوازات السفر الأعلى تصنيفًا التي لا يزال مواطنوها بحاجة إلى تأشيرة لزيارة الصين.

قال الدكتور Christian H. Kaelin، رئيس مجلس إدارة Henley & Partners ومبتكر مؤشر Henley لجوازات السفر: "تكشف بيانات عشرين عامًا أن قوة جواز السفر تُعد أحد أوضح المؤشرات على الرصيد الجيوسياسي للدولة. فهي تعكس أكثر بكثير من مجرد السلام أو الازدهار. فأقوى جوازات السفر في العالم تعود إلى دول ترغب البلدان الأخرى في إقامة شراكات معها، سواء في مجالات التجارة أو الاستثمار أو الأمن أو التعاون".

الرابحون والخاسرون واتساع الفجوة

شهدت حرية السفر العالمية توسعًا كبيرًا خلال العقدين الماضيين. ففي عام 2006، تصدرت الولايات المتحدة والدنمارك وفنلندا المؤشر، إذ كان بإمكان حاملي جوازاتها دخول 130 وجهة دون تأشيرة. أما اليوم فتتصدر سنغافورة القائمة بإمكانية دخول 192 وجهة. ومع ذلك، فقد اتسعت الفجوة في حرية التنقل العالمية من 118 وجهة إلى مستوى قياسي بلغ 170 وجهة، بينما بقيت أفغانستان في ذيل الترتيب.

سجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر تحسن على الإطلاق، بإضافة 153 وجهة إلى قائمة الوجهات التي يمكن دخولها دون تأشيرة، في حين تُعد بوليفيا جواز السفر الوحيد في العالم الذي سجل تراجعًا صافيًا خلال العقدين الماضيين، إذ انخفض عدد الوجهات المتاحة دون تأشيرة لحامليه بمقدار ست وجهات.

شهدت قوة حرية التنقل تحولًا بعيدًا عن القوى التقليدية عبر ضفتي الأطلسي. ففي حين لا تزال أوروبا تهيمن على المراتب العليا في التصنيف، تراجعت الولايات المتحدة من المركز الأول إلى المركز العاشر، كما تراجعت المملكة المتحدة من المركز الثالث إلى المركز السادس منذ عام 2006، وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد جوازات السفر التي تتقاسم المراكز العشرة الأولى إلى 38 جواز سفر، مقارنة بـ 26 جوازًا في عام 2006.

عندما يتنبأ السلام بقوة جواز السفر

يكشف تحليل جديد أجرته Henley & Partners، يقارن بين مؤشر Henley لجوازات السفر (HPI) ومؤشر السلام العالمي (GPI) على مدى العقدين الماضيين، عن وجود علاقة إيجابية قوية بين مستوى السلام وقوة جواز السفر (معامل ارتباط الرتب لسبيرمان ρ = 0.65، ومستوى الدلالة الإحصائية p < 0.001). غير أن الاستثناءات كانت أكثر دلالة.

الدول التي تتفوق جوازات سفرها بشكل ملحوظ على ما قد توحي به مراتبها في مؤشر السلام العالمي وحدها: إسرائيل (المركز 159 في مؤشر السلام العالمي، والمركز 18 في مؤشر جوازات السفر)، والولايات المتحدة (المركز 134 في مؤشر السلام العالمي، والمركز 10 في مؤشر جوازات السفر)، وفرنسا (المركز 99 في مؤشر السلام العالمي، والمركز 4 في مؤشر جوازات السفر)، وأوكرانيا (المركز 160 في مؤشر السلام العالمي، والمركز 31 في مؤشر جوازات السفر)، والإمارات العربية المتحدة (المركز 73 في مؤشر السلام العالمي، والمركز الثاني في مؤشر جوازات السفر)، وكوريا الجنوبية (المركز 57 في مؤشر السلام العالمي، والمركز الثاني في مؤشر جوازات السفر)، والبرازيل (المركز 124 في مؤشر السلام العالمي، والمركز 16 في مؤشر جوازات السفر)، وروسيا (المركز 163 في مؤشر السلام العالمي، والمركز 47 في مؤشر جوازات السفر).

تُعد الولايات المتحدة وإسرائيل أبرز حالتي خروج عن هذا النمط. على الرغم من أن الولايات المتحدة تقع ضمن الخُمس الأدنى في تصنيف مؤشر السلام العالمي، وأن إسرائيل تُصنف بين أقل خمس دول سلمًا في العالم، فإن كلا البلدين لا يزال يحتفظ بجواز سفر يتمتع بقوة استثنائية. في الوقت الذي تعود فيه التوترات مع إيران وحالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لتتصدر عناوين الأخبار، يتضح أن قوة جواز السفر تعكس عوامل تتجاوز مستوى السلام بكثير.

بالنسبة للعديد من دول الجنوب العالمي، فإن التمتع بمستوى أعلى من السلام لم يترجم بالضرورة إلى حرية أكبر في التنقل. فلا تزال القدرة الدبلوماسية المحدودة، وقلة اتفاقيات الإعفاء المتبادل من التأشيرات، إلى جانب نظام التأشيرات العالمي الذي يميل لصالح الدول الأكثر ثراءً ونفوذًا، عوامل تُقيد قوة جوازات السفر في تلك الدول. يرى البروفيسور Mehari Taddele Maru من المعهد الجامعي الأوروبي، في بحث حديث نشرته Henley & Partners حول إصلاحات نظام التأشيرات في الاتحاد الأوروبي، أن بعض جوانب سياسات التأشيرات المعاصرة قد تعزز التحيز الهيكلي ضد المسافرين الأفارقة، وهو ما يثير تساؤلات مهمة بشأن العدالة والإنصاف في حرية التنقل العالمية.

تشكل هذه النتائج الخلفية التي ينطلق منها منتدى الملاذ الآمن المقبل، الذي تنظمه Henley & Partners، ويجمع خبراء في الجغرافيا السياسية، ومستثمرين، وصناع سياسات، ومستشاري الثروات، لمناقشة سبل تعزيز المرونة من خلال الإقامة، والمواطنة، وتنويع الثروات في عالم يشهد تزايدًا في الانقسام.

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