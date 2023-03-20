قسم آرت برايس التابع لموقع Artmarket.com ينشر تقريره السنوي السادس والعشرين يكشف تقرير «سوق الفن في عام 2022» عن زيادة بنسبة 16٪ في مبيعات المزادات الفنية الغربية، إذ استعادت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى وسجل العالم عددًا قياسيًا لمعاملات المزادات الفنية

PARIS, 20 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- يقدم تقرير آرت برايس السنوي السادس والعشرون، «سوق الفن في عام 2022»، تحليلاً عالميًا للمبيعات العامة للفنون الجميلة، مثل اللوحات الفنية، والمنحوتات، والرسومات، والصور الفوتوغرافية، والمطبوعات، ومقاطع الفيديو ، والأعمال الفنية التركيبية، والبُسُط الجداريّة المُزخرفة، والرموز غير القابلة للاستبدال (باستثناء المقتنيات الأثرية، والممتلكات الثقافية المجهولة، والأثاث)، ويشمل التقرير الفترة الممتدة بين 1 يناير و31 ديسمبر 2022.

تشير جميع الأسعار الواردة في هذا التقرير إلى نتائج المزاد العلني، بما في ذلك رسوم المشترين، بينما تشير علامة $ إلى الدولار الأمريكي.

Global Fine Art & NFT auction turnover Principal marketplaces by Fine Art + NFT auction turnover in 2022

نتائج سوق الفن لعام 2022 ممتازة، رغم الجائحة التي ستظل محفورة في تاريخ العالم الحديث وتبدو لحسن الحظ قريبة الزوال.

رغم الآثار السلبية المستمرة للجائحة، تظهر الأرقام زيادة بنسبة 16٪ في مبيعات المزادات الغربية مقارنة بالعام السابق (2021).

في الصين، تسببت سياسة صفر كوفيد الحكومية في تراجع حاد بنسبة 34٪ في مبيعات مزادات الفنون الجميلة لتصل إلى 3.9 مليارات دولار مقارنةً بـ5.9 مليارات دولار في عام 2021.

ومع ذلك، يتوقع المتخصصون في سوق الفن انتعاشًا كبيرًا للغاية لسوق الفن الصيني في عام 2023، ومنافسة أكثر احتدامًا مع الولايات المتحدة.

ويراقب آرت برايس وشريكه في النشر الصيني الحكومي، آرترون «Artron»، هذه المنافسة الحامية عن كثب في إطار تعاونهما في إنتاج تقارير عن سوق الفني العالمية.

ويقدم آرت برايس في هذا التقرير، من بين عناصر أخرى، تصنيفه الشهير، ويشمل أفضل 500 فنان من حيث مبيعات مزادات الفنون الجميلة والرموز غير القابلة للاستبدال في عام 2022، وأبرز 100 عمل فني ورمز غير قابل للاستبدال بِيعَت في مزاد خلال عام 2022.

صار التجرد من الطابع المادي في سوق الفن، واعتمادها المتزايد على الإنترنت حقيقة واقعة اليوم في جميع القارات الخمس في العالم، الأمر الذي سيحوِّل قاعات المزادات الحقيقيّة في نهاية المطاف إلى تراث مندثر ينتمي إلى حقبة القرن العشرين.

وبحسب ما جاء على لسان تييري إيرمان، الرئيس التنفيذي لموقع Artmarket.com ومؤسس قسم آرت برايس، فإن «الانتقال إلى إنترنت دور المزادات بلغ أبعادًا مذهلة. فمن ناحية، حدثت زيادة بنسبة 2700% في الإعلان عن المزادات على الإنترنت، ومن ناحية أخرى، شهدنا زيادة بنسبة 810% في مبيعات البث المباشر على مدار السنوات الثلاثة لجائحة كوفيد-19. وبشكل عام، لم يكن من المتوقع تحقيق هذه الأرقام قبل 2025-2027".

يسرُّ قسم آرت برايس التابع لآرت ماركت أن يُعلن عن نشر تقريره السنوي السادس والعشرين «سوق الفن في عام 2022»، والمتاح مجانًا بالكامل وبثلاث لغات، على هيئة وثيقة يمكن الرجوع إليها عبر الإنترنت وعلى شكل ملف بي دي إف قابل للتنزيل:

www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

باللغة الإنجليزية: https://www.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/the-art-market-in-2022.pdf

باللغة الفرنسية: https://fr.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/le-marche-de-lart-en-2022.pdf

بالصينية المَنْدَرينية: https://zh.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/zh-the-art-market-in-2022.pdf

موجز عالمي

وصلَ حجم مبيعات مزادات الفنون الجميلة في الدول الغربية إلى مستوى جديد بلغ 12.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 16% مقابل 10.9 مليار دولار في عام 2021.

وبلغَ إجمالي مبيعات سوق المزادات الفنية العالمية، بما في ذلك الصين، 16.56 مليار دولار مقابل 17.08 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.1%. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في مبيعات الصين (-34%) نتيجة لسياستها الحكومية «صفر كوفيد».

ووصل حجم المعاملات إلى مستوى تاريخيّ جديد، إذ بيعت 705 آلاف قطعة مقارنة بـ 672 ألف قطعة في عام 2021.

ارتفعت نسبة القِطَع غير المباعة من 31% في عام 2021 إلى 35% في عام 2022، مما يشير إلى أن السوق صارت أكثر انتقائية نوعًا ما.

بلغَ متوسط سعر الأعمال الفنية في المزاد 23500 دولارًا في عام 2022 مقارنةً بـ 25730 دولارًا في عام 2021.

بلغ متوسط سعر القطع الفنية في المزاد 760 دولارًا في عام 2022 مقابل 930 دولارًا في عام 2021.

في عام 2022، بِيع ما نسبته 80% من الأعمال الفنية في المزادات بأقل من 4500 دولار (مقابل 4800 دولار في عام 2021).

انخفض المؤشر العام لأسعار القِطَع الفنية بنسبة -18% بين 1 يناير و31 ديسمبر 2022.

ارتفعَ مؤشر Artprice100© للفنانين المتميزين بنسبة 3% في عام 2022 مقابل -19% لمؤشر مؤشر ستاندارد آند بورز 500.

استحوذَ الفن المعاصر على نسبة 16% من سوق الفن مقارنةً بـ 20% في عام 2021 و3% فقط في عام 2000.

تجاوزت ستة أعمال فنية العتبة السعرية الرمزية البالغة 100 مليون دولار، وكلها في نيويورك، مقارنةً بعملٍ فني واحد فقط في عام 2021.

في عام 2022، تجاوزَ ما مجموعه 1682 عملاً فنيًّا بالإضافة إلى واحدٍ من الرموز غير القابلة للاستبدال عتبة المليون دولار مقارنة بـ 1709 عملاً فنيًّا بالإضافة إلى 25 رمز غير قابل للاستبدال في عام 2021.

المبيعات العالمية لمزادات الفنون الجميلة والرموز غير القابلة للاستبدال

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/2032675/Artmarket_1.jpg

الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة

في عام 2022، سجَّلَت الولايات المتحدة أفضل رقم في مبيعاتها لمزادات الفنون الجميلة على الإطلاق، إذ بلغَ إجمالي مبيعاتها من مزادات الفنون الجميلة 158000 قطعة حققت 7.34 مليارات دولارًا أمريكيًّا، ما يمثل 44% من سوق الفن العالمية (مقارنةً بـ 140000 قطعة حققت 5.8 مليارات دولارًا أمريكيًّا، ما يمثل نسبة قدرها 34% من سوق الفن العالمية في عام 2021).

أما في الصين، فإن سياستها الحكومية «صفر كوفيد»قد تسببت في تراجعٍ حاد، فحصدت مبيعاتها في مزادات الفنون الجميلة 3.91 مليارات دولار أو 24% من سوق الفن العالمية (مقابل 5.9 مليارات دولار في عام 2021 أو 35% من سوق الفن العالمية).

ارتفعَ حجم مبيعات المزادات الفنية في المملكة المتحدة بنسبة 8% في عام 2022 ليصل إلى 2.16 مليار دولار أمريكي، مُعزِّزَة بذلك مكانها في المرتبة الثالثة بنسبة 13% من سوق الفن العالمية (مقابل ملياري دولار في عام 2021، أو 12% من حجم المبيعات العالمية).

حققت سوق المزادات الفنية في فرنسا 991 مليون دولار (6% من حجم المبيعات العالمية)، بانخفاض نسبته 3% مقارنةً بالرقم المسجل في عام 2021 (1.02 مليار دولار أو 6% من سوق الفن العالمية) بسبب سعر الصرف المتقلب لليورو/الدولار.

واصلت مبيعات ألمانيا نموها (+6%)، إذ بلغت إجمالاً 379 مليون دولار وشكّلت 2.3% من حجم المبيعات العالمية (مقابل 359 مليون دولار في عام 2021 أو 2.1% من السوق العالمية).

أنهت إيطاليا (-11%) واليابان (+10%) سباقهما في عالَم المزادات عام 2022 على قدم المساواة تقريبًا، إذ حصدت الأولى 190 مليون دولار والثانية 185 مليون دولار (مقابل 211 مليون دولار لإيطاليا و167 مليون دولار لليابان في عام 2021).

سجَّلت ألمانيا سعرًا قياسيًا جديدًا لعملٍ فني في مزاد عندما بيعت صورة ماكس بيكمان الذاتية بمبلغ 24.4 مليون دولار.

كما سجَّلت سوق المزادات الفنية في اليابان سعرًا قياسيًا جديدًا عندما بيع عمل لآندي وارهول مقابل 20.8 مليون دولار.

أبرز 10 دول من حيث مبيعات مزادات الفنون الجميلة + الرموز غير القابلة للاستبدال (وحصّة السوق) في عام 2022

الدولة المبيعات حصة السوق

1 الولايات المتحدة 7,339,083,284 دولار أمريكي 44.31%

2 الصين (آرترون) 3,913,799,723 دولار أمريكي 23.63%

3 المملكة المتحدة 2,156,700,023 دولار أمريكي 13.02%

4 فرنسا 991,549,591 دولار أمريكي 5.99%

5 ألمانيا 379,443,977 دولار أمريكي 2.29%

6 إيطاليا 190,674,079 دولار أمريكي 1.15%

7 اليابان 185,463,014 دولار أمريكي 1.12%

8 سويسرا 154,773,773 دولار أمريكي 0.93%

9 كوريا الجنوبية 139,234,350 دولار أمريكي 0.84%

10 أستراليا 118,278,877 دولار أمريكي 0.71%

دور المزادات والمجموعات الفنية

في عام 2022، سجلت دار مزادات كريستيز رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا جديدًا لأنشطة مزادات الفنون الجميلة والرموز غير القابلة للاستبدال على الصعيد العالميّ، إذ بلغ إجمالي مبيعاتها 5.8 مليارات دولار في اثني عشر شهرًا (مقارنة بـ 4 مليارات دولار في عام 2021).

وحلَّت دار سوذبيز للمزادات في المرتبة الثانية بوصفها ثاني أكبر دار مزادات للفنون الجميلة في العالم بمبلغ 3.9 مليارات دولار (مقارنة بـ 4.4 مليار دولار في عام 2021).

ربما احتلّت دار سوذبيز المرتبة الثانية بعد دار كريستيز في نيويورك ولندن وباريس، لكنها هيمنت على السوق كلها في هونغ كونغ وميلانو في عام 2022.

وبعد أن حصدت دار مزادات كريستيز ودار سوذبيز 35% و24% من مبيعات مزادات الفن العالمية على الترتيب، فقد استحوذتا على أكثر من نصف القيمة العالمية لسوق الفن الثانوية. في عام ،2021 حققتا 23% و26% على الترتيب).

في 9 و10 نوفمبر 2022، أصبحت مجموعة بول غ. ألين أغلى مجموعة فنية على مر العصور، إذ حققت مبيعات قدرها 1.6 مليار دولار في دار مزادات كريستيز في نيويورك.

كما اكتسبت السوق في نيويورك زخمًا إضافيًّا بفضل مبيعات المجموعات التي تخص آن هـ. باس، وتوماس أمان، وديفيد م. سولنجر، وغيرهم الكثير.

وحصدت عناصر الفنون الجميلة من مجموعة هوبير دي جيفنشي 59 مليون دولار في مزاد لكريستيز في باريس.

انفردت دار تشاينا غارديان بصدارة دور المزادات الصينية بعد تحقيقها 362 مليون دولار (مقارنة بـ 677 مليون دولار في عام 2021).

أما في فرنسا، فقد انفردت دار آرتكوريال للمزادات بصدارة دور المزادات في البلد (بعد أن حققت مبيعات بقيمة 92 مليون دولار في عام 2022 مقابل 91 مليون دولار في عام 2021).

الأسواق الرئيسة من حيث مبيعات مزادات الفنون الجميلة + الرموز غير القابلة للاستبدال في عام 2022

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الأعمال الفنية والفنانون بحسب الفترة

العظماء القدامى (الفنانون الذين وُلِدوا قبل 1759)

في عام 2022، شكَّلت الأعمال الفنية للعظماء القدامى 11% من إجمالي عدد القطع الفنية التي بِيعت في المزادات حول العالم و7% من المبيعات السنوية في المزادات العالمية (مقابل 11% من القطع المباعة و9% من حجم المبيعات في عام 2021).

في يناير ونوفمبر من عام 2022، تجاوز سعر لوحتين فنيتين لبوتيتشيلي حاجز الـ 40 مليون دولار أمريكي في نيويورك.

وفي فرنسا، بيعت لوحة «حياة ساكنة» لجان بابتيست سيميون شاردان ولوحة لمايكل أنجلو بمبلغ 27 مليون دولار و24 مليون دولار على الترتيب.

فن القرن التاسع عشر (فنانون ولدوا بين 1760 و1859)

خلال عام 2022، استحوذت أعمال فناني القرن التاسع عشر على 10% من إجمالي القطع المباعة خلال العام و14% من إجمالي مبيعات المزادات الفنية العالمية (مقابل 10% من القطع المباعة و10% من حجم المبيعات العالمي في عام 2021).

تحققت أفضل 3 نتائج لهذه الفترة الزمنية في عام 2022 بمبيعات تجاوزت 100 مليون دولار لكل منها.

كانت هذه اللوحات الثلاثة كافة التي رسمها سورا وسيزان وفان غوج ضمن مجموعة بول غ. ألين.

وخلال عام 2022، كان كلود مونيه ثاني أكثر الفنانين نجاحًا في العالم، إذ بلغ إجمالي مبيعات لوحاته في المزاد السنوي 539 مليون دولار (في عام 2021، احتل الفنان الفرنسي المرتبة الرابعة بمبيعات بلغت 305 مليون دولار).

الفن الحديث (فنانون ولدوا بين 1860 و1919)

خلال عام 2022، تصدَّرَت أعمال الفن الحديث سوق المزادات الفنية، إذ استحوذت على 35% من إجمالي القطع المباعة و37% من قيمتها (مقابل 37% من إجمالي القطع المباعة و37% من المبيعات في عام 2021).

وكان بابلو بيكاسو هو ثالث الفنانين شعبيةً خلال العام في المزاد، إذ حققت أعماله 494 مليون دولار (في عام 2021، كان بيكاسو الأكثر شعبيةً، إذ حققت لوحاته 672 مليون دولار).

وأصبحت لوحة غوستاف كليمت غابة البتولا (1903) عاشر أغلى عمل فني حديث بيع في مزاد على الإطلاق إذ بلغت قيمتها 104 مليون دولارًا أمريكيًّا.

أما رينيه ماغريت، فقد حَلَّ في نهاية العام بين أفضل خمسة فنانين مبيعًا في العالم، بعد أن بلغت قيمة أعماله ما لا يقل عن 30 مليون دولار أمريكي في نتائج المزادات خلال عام 2022.

وحصدت لوحة إمبراطورية الضوء (1961) لماغريت أعلى سعر لعمل فني حديث هذا العام إذ بيعت بـ 79 مليون دولار أمريكي.

وحققت لوحة الرسام الصيني زهانغ داكيان منظر طبيعي على طريقة وانغ شي مينغ (1947) أفضل نتيجة في سوق المزادات الفنية الصينية لعام 2022 بعد أن حصدت 47 مليون دولارًا أمريكيًّا.

وسجلت صورتان فوتوغرافيتان رقمًا قياسيًّا عالميًّا في هذا الوسط: إحداهما لمان راي بيعت بـ 12.4 مليون دولار، والأخرى لإدوارد ستايشن وحصدت 11.8 مليون دولار.

فن ما بعد الحرب (الفنانون المولودون بين 1920 و1944)

شكّلت المبيعات الفنية لحقبة ما بعد الحرب نسبة 26% من القطع المباعة و26% من إجمالي المبيعات (25% من القطع المباعة و23% من المبيعات في عام 2021).

وكان آندي وارهول أنجح فنان في العام في المزادات، إذ بيعت 2160 قطعة له وبيعت لوحاته بـ 590 مليون دولار (وكان قد احتلّ المرتبة الثالثة في عام 2021 إذ بلغت مبيعات أعماله 348 مليون دولار).

صار بورتريه وارهول لمارلين مونرو المعروف باسم Shot Sage Blue Marilyn المرسوم في عام (1964) ثاني أغلى عمل فني على الإطلاق إذ بيعَ بـ 195 مليون دولار.

سجَّلت لوحة مشهد داخلي كبير، الحرب العالمية الثانية (1981/83) رقمًا قياسيًا جديدًا للفنان بمبلغ 86 مليون دولار.

كان جيرارد ريختر الفنان الحي الأكثر مبيعًا خلال العام في المزادات بإجمالي مبيعات بلغت 226 مليون دولار (مقابل 246 مليون دولار في عام 2021).

أصبحت ثلاثة لوحات قماشية لأليغيرو بويتي الأغلى من نوعها التي بيعت في مزاد، بعد أن حققت أكثر من 5 ملايين دولار للقطعة الواحدة.

كانت يايوي كوساما المرأة الوحيدة ضمن قائمة أفضل 10 فنانين: ففي عام 2022، بيعت 900 قطعة من أعمالها بإجمالي 195 مليون دولار (مقابل 778 قطعة بيعت مقابل 178 مليون دولار في عام 2021).

الفن المعاصر (فنانون ولدوا بعد عام 1945)

شكَّلَت مبيعات الفن المعاصر 18% من القطع المباعة و16% من حجم مبيعات المزادات العالميّ.

تراجعَ جان ميشيل باسكيات إلى المرتبة السابعة في ترتيب آرت برايس بمبيعاتٍ سنوية قدرها 221 مليون دولار (حلَّ في المرتبة الثانية في عام 2021 بمبيعات قدرها 439 مليون دولار).

بيعت منحوتة الفنان جيف كونز جيم بيم التي أبدعها في عام 1986 بـ 17 مليون دولار أمريكي في 2022، رغم أن قيمتها بلغت 33 مليون دولار في 2014.

وسطع نجم يوشيتومو نارا في مزادات هونغ كونغ عندما بيعت لوحته مريح على نحوٍ غريب (2013) بمبلغ 14.3 مليون دولار.

الفن المعاصر للغاية (الفنانون تحت سن 40)

تجاوز عملان لماثيو وونغ ولوحة فنية لأفيري سينجر عتبة الـ 5 ملايين دولار في المزاد.

واحتلّت الفنانة أياكو روكاكو (1982) المرتبة 75 في ترتيب آرت برايس العالمي، بعد أن حققت مبيعاتها 32 مليون دولار (كانت في المركز 97 في عام 2021 إذ حققت مبيعاتها 21.5 مليون دولار).

وحققت الفنانة فلورا يوخنوفيتش (مواليد 1990) 14.6 مليون دولارًا أمريكيًّا، كما سجلت رقمًا قياسيًّا شخصيًّا جديدًا (3.6 مليون دولار).

وبيعت سلسلة الفنانة نجيديكا أ. كروسبي المشهورة باسم The Beautyful Ones (2012) بـ 4.7 مليون دولار في عام 2022 مقابل 3.1 مليون دولار في 2017.

وسجَّلت آنا ويانت رقمًا قياسيًا جديدًا في المزاد لفنانة أقل من 30 عامًا إذ بلغت مبيعتها 1.6 مليون دولار.

حصل رفيق أناضول (مواليد 1985) على أفضل سعر لرمز غير قابل للاستبدال هذا العام عندما حصد عَمَله «العمارة الحية: كازا باتيو» Living Architecture: Casa Batlló (2022) مبلغ 1.4 مليون دولار (مقارنة بالرقم القياسي المسجل لرمز غير قابل للاستبدال البالغ 69.4 مليون دولار باسم الفنان بيبل في عام 2021).

وفي الختام، على عكس التوقعات نوعًا ما، وبالنظر إلى السياقين الجيوسياسيّ والاقتصاديّ الحاليين، أبْدَت سوق الفن العالمية قوةً لا بأس بها، ويُستدل على ذلك بالأرقام القياسية التي حققتها في المزادات الدورية لأعمال فنية انتمت إلى جميع الحقب الفنية في عدد كبير من المراكز الرئيسة للسوق. ومن المؤشرات الأساسية التي تدلُّ أيضًا على قوة سوق الفن أننا لم نشهد أي إلغاء لمبيعات قطع كلاسيكية و/أو مرموقة مُفهرسة في عام 2022 أو 2023.

تُدرِك دور المزادات الكبرى والمستثمرون تمام الإدراك أنّ سوق الفن استثمار آمن وراسخ، وهو ما أثبته مؤشر Artprice100©، إذ تفوقَ بوضوحٍ على مؤشرات سوق الأسهم التقليدية خلال السنة الماضية. ولعل ما تشهده الفترة الحالية من شكوكٍ في سوق الأوراق المالية قد يعيد توجيه أموال واستثمارات جديدة نحو سوق الفن.

وذكر قسم آرت برايس أنّ سوق الفن تأثرت بقدرٍ أقل من الأسواق المالية والاقتصاد الكليّ خلال الأزمات الرئيسة التي وقعت في الماضي القريب، كانهيار بورصة ناسداك عام 2000، وهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، والحرب الأفغانية عام 2001، والحرب على العراق عام 2003، وأزمتي الرهن العقاري ومقايضات العجز عن سداد الائتمان عام 2007، وأزمة معدلات الفائدة السلبيّة التي بدأت عام 2011، وأزمة كوفيد عام 2019.

ودليل على ذلك أنَّ صفحةً جديدة في تاريخ المزادات قد فُتِحت للتو. فقد كان التوزيع الذي طالَ انتظاره للمجموعة الفنية التي جمعها بول غ. ألين - مؤسس مايكروسوفت مع بيل غيتس عام 1975 - جعلها أول مجموعة خاصة على الإطلاق تحصد أكثر من مليار دولار في المزاد، إذ حققت إجمالي مبيعات غير مسبوق قدره 1.62 مليار دولار، وبيعت خمسة أعمال منها بأسعار تجاوزت 100 مليون دولار في دار مزادات كريستيز بنيويورك.

وبِفضل المبيعات المميزة للمجموعات الأمريكية الاستثنائية في داري مزادات كريستيز وسوذبيز، صار عام 2022 علامة فارقة في تاريخ المزادات العامة.

ولم تؤثر الحرب الدائرة على الأراضي الأوروبية ولا المخاوف من الركود الاقتصادي على سوق الفن.

بخصوص عام 2023، وبالنظر إلى النتائج الأولية والارتفاع المتوقع في نشاط المزادات الفنية في الصين بعد انتهاء سياسة «صفر كوفيد»، فإن التوقعات إيجابية بشكل واضح.

الصور:

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نُبذة عن آرت ماركت:

Artmarket.com مدرجة في القائمة الأوروبية عبر يورونكست باريس، ويوروكلير: 7478 - رمز السهم لدى بلومبيرغ: PRC – رمز السهم لدى رويترز: .ARTF

اكتشف آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها عبر مقطع الفيديو التالي: www.artprice.com/video

قسم آرت برايس مملوك لمجموعة سيرفر جروب، وهي المساهم الرئيس ومؤسس القسم.

إن Artmarket.com من المؤسسات الفاعلة عالميًّا في سوق الفن بفضل قسم آرت برايس التابع لها، وهو واحد من هياكلها العديدة الأخرى، ومعروفة بريادتها العالمية في مجال جمع معلومات سوق الفن التاريخية والحالية، وإدارتها واستغلالها في بنوك البيانات التي تحتوي على أكثر من 30 مليون مؤشر ونتائج مزاد، وتضم أكثر من 810,000 فنان.

ويسمح معرض آرت برايس للصور (®Artprice Images) بالوصول غير المحدود إلى أكبر بنك صور لسوق الفن في العالم، إذ يحتوي على ما لا يقل عن 180 مليون صورة رقمية لصور فوتوغرافية أو نسخ منقوشة للأعمال الفنية من عام 1700 حتى اليوم، مصحوبة بتعليقات مؤرخي الفن لدينا.

تجمع آرت ماركت عبر قسم آرت برايس التابع لها البيانات بشكلٍ دائم من 6500 دار مزادات، وتُقدِّم معلومات أساسية عن سوق الفن للوكالات الصحافية والإعلامية الرئيسة (7200 مطبوعة). يتمتع 7.2 ملايين مستخدم "عبر تسجيل دخول الأعضاء" بإمكانية الوصول إلى الإعلانات التي ينشرها أعضاء آخرون، وهي شبكة تمثل اليوم السوق العالمي الموحدة® الرائدة لشراء الأعمال الفنية وبيعها بسعر ثابت أو حسب سعر المزاد (المزادات التي يجري تنظيمها بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة ل321-3 من القانون التجاري الفرنسي).

وقد حصلت شركة آرت ماركت عبر قسم آرت برايس التابع لها على وسام الدولة "شركة مبتكرة" من قِبل بنك الاستثمار العام، وهو ما دعم الشركة في مشروعها لتوطيد مكانتها بصفتها جهة فاعِلة عالمية في سوق الفن.

تقرير آرت برايس التابع لآرت ماركت حول سوق الفن العالمية: «سوق الفن في عام 2022» المنشور في مارس 2023:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

آرت برايس تصدر تقريرها عن سوق الفن المعاصر للغاية لعام 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

تقرير آرت برايس 2022 نصف السنوي: عودة سوق الفن إلى النمو القوي في الغرب:

https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2022-by-artprice-com

فهرس البيانات الصحافية التي تنشرها آرت ماركت عبر قسم آرت برايس التابع لها:

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

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اكتشف الفنون الخيميائية وعالم آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها www.artprice.com/video ومقره في متحف أورغين للفن المعاصر الشهير "The Abode of Chaos" (وفقًا للنيويورك تايمز): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

· لوبس - متحف المستقبل: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

· www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (أكثر من 4.2 ملايين متابع)

· https://vimeo.com/124643720

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