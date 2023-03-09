يقوم المجلس التنفيذي الدولي لمؤسسة NCODA بتطوير علم الأورام المتكامل طبياً في جميع أنحاء العالم

كازينوبيا، نيويورك، 9 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- تفخر مؤسسة NCODA ، وهي منظمة غير ربحية تتمثل مهمتها في تمكين الفريق الطبي المتخصص في الأورام من تقديم نتائج إيجابية تركز على المريض، بالإعلان عن تشكيل مجلسها التنفيذي الدولي. سيوفر المجلس التنفيذي الدولي الرؤية والقيادة لمؤسسة NCODA فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار لمرضى الأورام وللمتخصصين في الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

NCODA هي منظمة غير ربحية رائدة مقرها بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تركز على تحسين جودة رعاية مرضى السرطان ووضع أعلى المعايير في مجال علم الأورام.

يعد تشكيل المجلس التنفيذي الدولي خطوة مهمة بالنسبة لمنظمة NCODA لتحسين رعاية مرضى السرطان على نطاق عالمي. يضم المجلس قادة من مناطق مختلفة من العالم. سوف يشارك هؤلاء القادة وجهات نظرهم الفريدة ويتعاونون في المبادرات العالمية.

قال مايكل ريف،صيدلي معتمد وماجستير في إدارة الأعمال والمؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة NCODA: "سيوفر المجلس التنفيذي الدولي منتدى للتعاون الدولي وتبادل المعرفة، مما يمكننا من التعلم من بعضنا البعض والعمل معًا لتحسين رعاية مرضى السرطان في جميع أنحاء العالم".

يرأس المجلس التنفيذي الدولي الدكتور ماركو سكيلين، صاحب ماجستير في الصيدلة ودكتوراة، ونائب مدير مستشفى Sibenik العام في زغرب، كرواتيا. سيشرف الدكتور سكيلين، إلى جانب القيادة التنفيذية لمنظمة NCODA، على أنشطة المجلس، بما في ذلك تطوير الموارد التعليمية العالمية، وتعزيز أفضل الممارسات، وتنفيذ المبادرات العالمية لتحسين رعاية مرضى السرطان.

قال الدكتور سكيلين صاحب دكتوراه وماجستير في الصيدلة: "التعاون العالمي في رعاية مرضى السرطان هو أمر بالغ الأهمية لتقليل عدم المساواة في رعاية مرضى السرطان بين مختلف البلدان من أجل تحسين النتائج المهمة حقًا لمرضانا، مثل البقاء على قيد الحياة وجودة الحياة".

يشمل أعضاء المجلس التنفيذي الدولي (انظر السير الذاتية):

ماركو سكيلين ماجستير في الصيدلة، دكتراة ( الرئيس )، كرواتيا

شريا باذرينارايانان، دكتور في الطب، FRSHP ، الولايات المتحدة

خالد البيري، دكتور في الطب ، المغرب

ستيفن بلوم،إجازة في الصيدلة ، الولايات المتحدة وفرنسا

ناتاشا كريستولوبوفا، صيدلية معتمدة، شهادة في صيدلة الأورام ، الولايات المتحدة

كريستين لاريفير، إجازة في الصيدلة ، كندا

فيكتور ليسبوا، دكتوراه في الطب ، البرازيل

كاشياب باتيل، دكتوراه في الطب ، الولايات المتحدة

جورج باترينوس، دكتوراه ، اليونان

إلزبيتا سينكوس كونيفكا، دكتوراه في الطب، دكتوراه ، بولندا

شينيا سوزوكي، ماجستير، دكتوراه، JOP ، اليابان

مارتن والين، ماجستير في إدارة الأعمال ، السويد

يمثل إطلاق المجلس التنفيذي الدولي علامة بارزة في التزام مؤسسة NCODA للنهوض بممارسة صيدلة الأورام وتحسين رعاية مرضى السرطان في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول NCODA والمجلس التنفيذي الدولي، يرجى زيارة www.ncoda.org .

للتواصل الإعلامي:

الاسم: كاتي إدميستون

البريد الإلكتروني: [email protected]

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/1765941/NCODA_Logo.jpg

NCODA SOURCE