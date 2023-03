Le Conseil exécutif international de la NCODA fait progresser l'oncologie médicalement intégrée dans le monde entier

CAZENOVIA, N.Y., 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- NCODA une organisation à but non lucratif dont la mission est de donner à l'équipe d'oncologie médicalement intégrée les moyens d'obtenir des résultats positifs et centrés sur le patient, est fière d'annoncer la formation de son Conseil exécutif international (CEI). Le CEI fournira des informations et un leadership à NCODA pour répondre aux besoins en constante évolution des patients en oncologie et des professionnels de la santé du monde entier.

NCODA est une organisation à but non lucratif de premier plan (NY, États-Unis) qui se consacre à l'amélioration de la qualité des soins contre le cancer et à la promotion des normes les plus élevées dans le domaine de la pratique de l'oncologie.

La formation du CEI est une étape importante dans la mission de la NCODA visant à améliorer les soins contre le cancer à l'échelle mondiale. Le conseil comprend des leaders de diverses régions du monde. Ces leaders partageront leurs perspectives uniques et collaboreront à des initiatives mondiales.

« Le CEI constituera un forum pour la collaboration internationale et le partage des connaissances, nous permettant d'apprendre les uns des autres et de travailler ensemble pour améliorer les soins aux patients atteints de cancer dans le monde entier », a déclaré Michael Reff, RPh, MBA, fondateur et directeur exécutif de NCODA.

Le CEI est présidé par le Dr Marko Skelin, MPharm, PhD, directeur adjoint de l'hôpital général Sibenik à Zagreb, en Croatie. Le Dr Skelin, ainsi que les dirigeants de NCODA, superviseront les activités du conseil, notamment le développement de ressources éducatives mondiales, la promotion des meilleures pratiques et la mise en œuvre d'initiatives mondiales visant à améliorer les soins contre le cancer.

« La collaboration mondiale dans le domaine des soins contre le cancer est cruciale pour réduire les inégalités entre les différents pays en matière de soins contre le cancer, afin d'améliorer les résultats qui sont vraiment importants pour nos patients, comme la survie et la qualité de vie », a déclaré M. Skelin, MPharm, PhD.

Les membres du Conseil exécutif international sont (voir biographies) :

Marko Skelin , MPharm, PhD ( Président ), Croatie

( ), Croatie Shreya Badhrinarayanan, MD, FRSHP, États-Unis

États-Unis Khalid El Bairi, MD , Maroc

, Maroc Steven Bloom , BPharm, États-Unis et France

États-Unis et Natasha Khrystolubova, RPh, BCOP, États-Unis

États-Unis Christine Lariviere , BPharm , Canada

, Victor Lisboa , MD , Brésil

, Brésil Kashyap Patel , MD , États-Unis

, États-Unis George Patrinos , PhD , Grèce

, Grèce Elzbieta Senkus-Konefka, MD, PhD , Pologne

, Pologne Shinya Suzuki , MS, PhD, JOP , Japon

, Japon Martin Whalen , MBA, Suède

Le lancement du CIE marque une étape importante dans l'engagement de la NCODA à faire progresser la pratique de la pharmacie oncologique et à améliorer les soins du cancer dans le monde entier.

Pour plus d'informations sur la NCODA et le Conseil exécutif international, veuillez consulter www.ncoda.org .

