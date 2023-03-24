بطاريات الليثيوم البحرية من شركة Pylontech تحصل على شهادة JET اليابانية

شنغهاي، 24 مارس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Pylon Technologies المحدودة ("Pylontech") (المسجلة تحت رقم 688063) في 10 مارس 2023 أن نظام بطاريات ليثيوم أيون البحرية الخاص بها قد حصلت على شهادة JET في اليابان. وتعد هذه الشهادة الصادرة على أساس معيار JIS C 8715-2:2019 بمثابة علامة أخرى على اعتراف السوق اليابانية بقوة وقدرة شركة Pylontech في هذا المجال وخاصًا بعد استلام شهادة JET لبطارية أحادية الخلية بسعة 37 أمبير (طراز: 37PN) ونظام تخزين الطاقة S-Mark Force H2.

Pylontech

تضع JET معايير فنية عالية المستوى لأنظمة بطاريات ليثيوم أيون البحرية بسبب بيئة التشغيل الصعبة وقسوة الظروف التي تعمل بها تلك البطاريات. وتمثل هذه الشهادة انفراجه كبيرة وإنجازا مهما لشركة Pylontech، الأمر الذي وإن دل فإنه يدل على قوة الشركة التقنية ومدى موثوقيتها لدي العملاء. وتمكنت شركة Pylontech من توسيع نطاق تطبيق أنظمة استخدام البطاريات في السوق اليابانية.

في عام 2020، أصدرت الحكومة اليابانية استراتيجية النمو الأخضر التي تسعى اليابان لإنجاحها بحلول عام 2050، وذلك من خلال تحقيق الحياد الكربوني عن طريق وضع الخطوط العريضة لخطة تحقيق التشغيل التجاري للسفن منعدمة الانبعاثات بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يكون لهذه الاستراتيجية تأثير عميق على تطوير تطبيقات أنظمة استخدام بطاريات ليثيوم أيون البحرية في اليابان. وتشير شهادة JET التي حصلت عليها Pylontech إلى دخول الشركة سوق البطاريات البحرية وتعكس التزامها بتسريع عملية تحقيق الحياد الكربوني في اليابان.

وبفضل امتلاكها لسلسلة صناعية متكاملة، تُعدّ شركة Pylontech واحدة من الشركات القليلة المتخصصة في ابتكار حلول تخزين الطاقة في العالم؛ حيث تمتلك الشركة قسمًا مستقلًا للبحث والتطوير، وتتمتع بإمكانات متكاملة لتصنيع مكونات تخزين الطاقة الأساسية مثل الخلايا والوحدات النمطية وأنظمة إدارة البطاريات وأنظمة إدارة الطاقة. وقد فازت حلول شركة Pylontech بثقة أكثر من مليون أسرة في أكثر من 80 دولة حول العالم بما في ذلك اليابان، وذلك بفضل تقنياتها المتطورة ومدى ثقة العملاء فيها.

ومن جانبه، صرح السيد Geoffrey Song نائب رئيس الأعمال الدولية لشركة Pylontech قائلًا إن "شركة Pylontech تفتخر بحصولها على شهادة JET اليابانية، حيث تعتبر معاييرها الصعبة دليلًا على تفاني الشركة في الوصول إلى التقنيات الحديثة والمتقدمة. ودليل علي نجاح الشركة في زيادة تطبيق واستخدام أنظمة البطاريات في دولة اليابان. وستواصل الشركة توسعها في السوق اليابانية، مع الحفاظ على التزامها التام بتحقيق مجتمع خال من الانبعاثات في دولة اليابان من خلال الاستفادة من مزاياها في تصميم خلايا الطاقة النظيفة وتصنيعها."

نبذة عن JET

تعتبر JET (مختبرات تكنولوجيا السلامة والبيئة الكهربائية اليابانية) إحدى أكبر الجهات المختصة المسؤولة عن خدمات الاختبار والاعتماد لتقييم موثوقية وسلامة ألواح الطاقة الشمسية المنتجة في اليابان أو التي تم تصديرها إليها.

نبذة عن شركة Pylontech

شركة Pylontech هي إحدى الشركات الرائدة التي تقوم بتوفير أنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS)، وتعتمد الشركة على خبراتها الكبيرة والواسعة في مجال الكيمياء الكهربائية وإلكترونيات الطاقة بالإضافة إلى الأنظمة المتكاملة الخاصة بها في توفير حلول موثوقة في مجال تخزين الطاقة على مستوى العالم. وقد أصبحت الشركة -مع النمو المستمر والسريع- هي المزود الرئيسي لأنظمة تخزين الطاقة في جميع أنحاء العالم.

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